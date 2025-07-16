Exploración profunda de EarthMeta: construyendo un ecosistema virtual descentralizado de la Tierra impulsado por IA

A medida que la IA y Web3 convergen rápidamente, EarthMeta está redefiniendo nuestra visión del "mundo digital". Esta plataforma de Tierra virtual combina capacidades de inteligencia artificial, gobernanza descentralizada y experiencias inmersivas para crear un ecosistema digital de nueva generación impulsado por la autonomía del usuario y la colaboración abierta.









EarthMeta es un proyecto de IA y Web3 construido sobre la blockchain de Polygon que combina la mecánica de los NFT con el mapeo de activos geográficos para crear una plataforma de Tierra digital donde el mundo real y el virtual convergen.





En EarthMeta, cada ciudad y lugar emblemático del planeta puede acuñarse, gestionarse y comercializarse como un NFT. A diferencia de las plataformas tradicionales de bienes raíces virtuales, EarthMeta da prioridad a la gobernanza: solo los usuarios que se conviertan en gobernadores de una ciudad obtienen el derecho a comercializar y desarrollar los lugares emblemáticos de esa ciudad.





La visión de EarthMeta incluye:

Construir un sistema global virtual justo y descentralizado.

Ofrecer experiencias digitales inmersivas que fusionen la realidad física y virtual mediante tecnologías de IA y realidad aumentada (AR).

Empoderar a usuarios de todo el mundo para crear y gobernar juntos nuevas ciudades del metaverso.









EarthMeta innova como proyecto Web3 no solo por su sistema completo de comercio de activos, sino también por integrar una gobernanza profundamente descentralizada. A continuación, se detallan sus cuatro dimensiones principales: gobernanza, trading, IA y AR.









En EarthMeta, cada ciudad debe ser "reclamada", y solo su gobernador puede vender o acuñar NFT de lugares emblemáticos dentro de sus límites. Por ejemplo, si la ciudad de Nueva York no ha sido reclamada, la Estatua de la Libertad no aparecerá en el mercado hasta que un usuario reclame la ciudad y active la circulación de sus activos.





Este diseño subraya el compromiso de la plataforma con una verdadera descentralización, entregando el poder directamente a los usuarios.









EarthMeta implementa un sistema completamente on-chain para el trading y la gestión de activos:





Ejecuta todas las transacciones mediante contratos inteligentes en Polygon, sin custodiar activos de los usuarios.

No cobra tarifas de transacción, evitando conflictos de interés.

No establece precios iniciales; los gobernadores fijan los precios, promoviendo la dinámica de libre mercado.

No vende terrenos directamente; se enfoca únicamente en el desarrollo de la infraestructura, manteniendo la neutralidad del ecosistema.









EarthMeta integra de forma profunda la IA en el funcionamiento de su plataforma:





Utiliza modelos de lenguaje de gran escala para evaluar las ciudades en criterios culturales, económicos y geográficos, brindando a los usuarios información basada en datos para la gobernanza.

Ofrece herramientas para sugerencias de nombres de ciudades y lugares, generación automática de descripciones e imágenes, y análisis de modelos económicos.

Emplea asistentes de gobernanza basados en IA para simular decisiones, aumentar la eficiencia y habilitar funciones como elecciones "presidenciales".





Gracias a estas herramientas inteligentes, EarthMeta reduce las barreras de participación y mejora tanto la diversión como la eficacia.









EarthMeta lanzará una herramienta móvil de exploración que fusiona mapas reales con realidad aumentada. Al usar la cámara de su teléfono, los usuarios podrán "capturar" lugares emblemáticos virtuales, ganar recompensas en NFT o completar tareas interactivas mientras caminan por calles reales, brindando una experiencia digital inmersiva de "camina y explora". Esta función aumenta la participación de los usuarios y abre nuevas oportunidades de interacción para comerciantes físicos, titulares de propiedad intelectual y organizadores de eventos.









EarthMeta emitirá su token nativo, EARTHMETA , en la red Polygon. Sus funciones principales incluyen:





Reclamar y bloquear derechos de gobernanza: Bloquea EARTHMETA para reclamar o gobernar ciudades.

Liquidación de transacciones: Usa EARTHMETA como medio de intercambio para todas las operaciones on-chain.

Votación de gobernanza: Participa en decisiones clave manteniendo EARTHMETA.

Incentivos y recompensas: Gana EARTHMETA a través de incentivos por participación y creación de contenido.





Además, EarthMeta organizará "Subastas Iniciales" de terrenos seleccionados y eventos de "Reclamación de Ciudades", brindando acceso exclusivo a los primeros participantes.









EarthMeta ha finalizado el desarrollo de sus funciones básicas y lanzará características clave por fases:





Q2 2025: Lanzamiento del mecanismo de gobernanza y apertura de la primera ola de reclamaciones de ciudades.

Q3 2025: Habilitación del sistema de comercio de lugares emblemáticos y soporte para contenido personalizado de ciudades.

Q4 2025: Lanzamiento de la aplicación de realidad aumentada con jugabilidad basada en geolocalización y captura de NFT.

Desde 2026: Publicación del SDK de EarthMeta para permitir que desarrolladores externos cocreen experiencias en las ciudades (como galerías virtuales o espacios de eventos).





EarthMeta se compromete a construir una Tierra digital "descentralizada + impulsada por IA + con realidad aumentada", no solo como una extensión del metaverso, sino como un campo de pruebas pionero para una civilización digital en la era Web3.









EarthMeta lidera la construcción del mundo virtual, impulsado por IA, blockchain y tecnologías AR que redefinen la tierra, la gobernanza y la colaboración en el entorno digital. Aquí, los usuarios no son simples participantes, sino constructores, gobernadores, creadores y exploradores de ciudades.





Con más ciudades desbloqueadas, mecanismos de gobernanza en expansión y nuevos socios en el ecosistema, EarthMeta se perfila como la primera plataforma de Tierra virtual verdaderamente impulsada por los usuarios.





Los tokens EARTHMETA ya están listados en MEXC. Puedes consultar el precio en tiempo real y las predicciones del token EARTHMETA en línea, así como negociar el token siguiendo estos pasos:





Abre la app o visita el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión.

En la barra de búsqueda, escribe EARTHMETA y selecciona trading en Spot

Elige tu tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio, y completa la transacción.









