No pierdas oportunidades de trading: captura la volatilidad del mercado con las órdenes de seguimiento de Futuros MEXC





La alta volatilidad ha sido durante mucho tiempo una de las características definitorias del mercado de criptomonedas, y sigue siendo un factor importante que atrae a muchos participantes. En condiciones de movimiento tan rápido, la capacidad de identificar y actuar sobre oportunidades de entrada se vuelve particularmente importante. Sin embargo, los traders a menudo pierden estos momentos debido a la duda, un juicio inexacto del momento oportuno o simplemente al ritmo de las fluctuaciones del mercado. La función de orden chase ("seguimiento", en español) de Futuros MEXC está diseñada teniendo en cuenta este desafío, proporcionando un mecanismo que ajusta automáticamente las órdenes en línea con los movimientos del mercado, ayudando a los participantes a responder de manera más efectiva a la volatilidad y a capturar oportunidades a medida que surgen.









La función de orden de seguimiento vuelve a enviar una orden de límite al mejor precio de mercado disponible. Específicamente, cuando un usuario activa la orden de seguimiento de Futuros MEXC, una orden de límite existente que se encuentra lejos del libro de órdenes se ajusta rápidamente al mejor precio de compra (bid) o venta (ask), manteniéndose siempre como una orden límite en el libro. Esto permite a los traders aprovechar oportunidades durante movimientos rápidos de precio sin recurrir a órdenes de mercado, que normalmente implican tarifas más altas.





Ejemplo: Alice coloca una orden de límite de compra de Futuros Perpetuos BTCUSDT en 100,000 USDT. Con el tiempo, el precio de mercado no alcanza su nivel de orden, y ella espera que BTCUSDT siga subiendo. En ese momento, el mejor bid es 115,999 USDT y el mejor ask es 116,000 USDT. Al usar la función de orden de seguimiento, el sistema reenvía inmediatamente su orden a 115,999 USDT, aumentando considerablemente la probabilidad de ejecución.

Por el contrario, Cindy tiene una orden límite de venta en 120,000 USDT y desea acelerar la ejecución. Al usar la función de orden de seguimiento, su orden se reenvía al mejor precio de venta (ask).

Es importante destacar que la función de orden de seguimiento de Futuros MEXC actualmente solo es compatible en modo cobertura (hedge mode). Al volver a enviar una orden de posición larga utilizando esta función, los usuarios deben asegurarse de que su cuenta de futuros tenga margen suficiente para evitar fallos en la orden.





Para mejorar la eficiencia en el trading, Futuros MEXC introdujo la función de orden de seguimiento con el fin de resolver el problema de las órdenes límite que permanecen sin ejecutarse durante largos periodos.

En la mayoría de los casos, los usuarios tendrían que cancelar una orden existente y crear manualmente una nueva para actualizar el precio de la orden de acuerdo con el último precio de mercado. Con la función de orden de seguimiento, los usuarios pueden lograrlo con un solo clic: el sistema vuelve a enviar la orden como una nueva orden límite al mejor precio de mercado disponible. La cantidad de la orden se mantiene sin cambios, y el tipo de orden sigue siendo tratado como una orden Maker, por lo que no se generan tarifas adicionales.

Al simplificar el proceso y aumentar la probabilidad de ejecución de las órdenes, la función de orden de seguimiento mejora la eficiencia general del trading









Para fines de demostración, utilizaremos como ejemplo un par de trading de futuros perpetuos USDT-M









Abre el sitio web oficial de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. En la sección Futuros, selecciona Futuros Perpetuos USDT-M para ingresar a la página de trading. En el panel de colocación de órdenes, ubicado en el lado derecho, crea una orden de límite









Desplázate hacia abajo en la página y localiza tu orden límite en la sección Órdenes abiertas. Haz clic en el botón Seguimiento.









Si la opción Confirmación de colocación de órdenes está habilitada en Preferencias, al hacer clic en Seguimiento se abrirá una ventana Confirmar orden de seguimiento. Puedes confirmar la orden nuevamente y hacer clic en OK para completar la acción.





Si la opción Confirmación de colocación de órdenes está deshabilitada en Preferencias, al hacer clic en Seguimiento la acción se completará de inmediato.









Una vez que se hayan aprobado todas las verificaciones de validez de la orden, límite de riesgo, saldo y riesgo de liquidación, la orden de seguimiento se colocará con éxito. Tu orden límite original se volverá a enviar al mejor precio de compra (bid) o venta (ask) disponible en tu lado. Después de la ejecución, la orden límite completada aparecerá en Posiciones abiertas.





Si alguna de las verificaciones falla, la orden de seguimiento no se colocará y el sistema mostrará el motivo del fallo.













1) Abre la App de MEXC e inicia sesión en tu cuenta. Toca el botón Operar en la parte inferior de la página de inicio.

2) En la página de trading, selecciona Futuros en la parte superior para cambiar a la interfaz de trading de Futuros.

3) Crea una orden de límite.

4) Desplázate hasta Órdenes abiertas para ver tu orden límite y luego toca Seguimiento.

5) Toca Confirmar.

6) Una vez aprobadas todas las verificaciones de validez de la orden, límite de riesgo, saldo y riesgo de liquidación, la orden de seguimiento se colocará con éxito. Tu orden límite original se volverá a enviar al mejor precio de compra (bid) o venta (ask) disponible en tu lado. Tras la ejecución, la orden límite completada aparecerá en Posiciones.





Si alguna de las verificaciones falla, la orden de seguimiento no se colocará y el sistema mostrará el motivo del fallo.









Aunque la alta volatilidad del mercado de futuros de criptomonedas genera numerosas oportunidades de trading, al analizar marcos de tiempo más largos se puede observar que, aproximadamente el 80% del tiempo, la mayoría de las criptomonedas se mueven dentro de un rango de precios definido.

Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra las fluctuaciones de precio de los Futuros Perpetuos ETHUSDT dentro de dicho rango









Esto crea oportunidades para el grid trading de futuros.









El grid de trading es una estrategia cuantitativa y automatizada. Funciona colocando múltiples órdenes de compra y venta, espaciadas de manera uniforme, dentro de un rango de precios definido, creando una “cuadricula”. A medida que el precio se mueve dentro de este rango, el sistema compra automáticamente en los puntos bajos y vende en los puntos altos, capturando ganancias de cada pequeña fluctuación del precio.





En términos sencillos, el grid de trading no depende de predecir la dirección del mercado. En su lugar, se beneficia de la propia volatilidad del precio. Mientras el mercado fluctúe, ya sea en condiciones alcistas, bajistas o laterales, existe potencial de retorno.









Los Futuros de Acciones MEXC ofrecen una nueva forma de operar con acciones estadounidenses usando criptomonedas. Los inversores pueden participar en los movimientos de precio de las acciones sin necesidad de poseer los títulos subyacentes ni mantener una cuenta de corretaje. Al usar criptomonedas como margen, los traders pueden obtener ganancias de las fluctuaciones de precio de las acciones con apalancamiento y opciones de trading flexibles.





A través de los Futuros de Acciones MEXC, los usuarios pueden operar fácilmente con docenas de acciones de calidad de inversión sin necesitar una cuenta de corretaje tradicional. La plataforma también ofrece algunas de las tarifas más bajas de la industria junto con una experiencia de trading simplificada. Según un informe de ChainCatcher , la profundidad de trading de los Futuros de Acciones MEXC ya lidera la industria por un amplio margen, asegurando un desempeño de precios más fluido incluso en condiciones de mercado extremas y ayudando a reducir el riesgo de liquidaciones inesperadas













Actualmente, MEXC está realizando el evento Festival de 0 tarifas . Al participar, los usuarios pueden reducir sustancialmente los costos de trading, logrando el objetivo de "ahorra más, opera más, gana más".