Dolomite: Revolucionando el centro de liquidez de las finanzas descentralizadas





A medida que avanza la tecnología blockchain, las finanzas descentralizadas (DeFi) siguen introduciendo soluciones de infraestructura prácticas e innovadoras. Dolomite, basada en la red Arbitrum, está redefiniendo el trading y los préstamos de activos digitales con su arquitectura financiera especializada. El lanzamiento de su token de gobernanza nativo, DOLO, marca un hito clave en el crecimiento de la plataforma como mercado monetario y plataforma de intercambio descentralizado.









Dolomite se diferencia por tres pilares fundamentales:





1) Sistema de liquidez virtual: un marco algorítmico avanzado maximiza la eficiencia del capital en un conjunto diverso de activos, que van desde las principales criptomonedas hasta tokens emergentes, superando los límites de los modelos de liquidez tradicionales.

2) Modelo de incentivos centrado en el usuario: En lugar de depender de tarifas elevadas, Dolomite devuelve los ingresos del protocolo directamente a los usuarios. Los mecanismos de distribución sostenibles, como las recompensas por staking, crean un ciclo de retroalimentación positivo que alinea el crecimiento de la plataforma con los beneficios para los usuarios.

3) Arquitectura financiera priorizando la seguridad: Todos los préstamos están sobregarantizados y se rigen por contratos inteligentes auditados y sólidos controles de riesgo. Este diseño protege los activos de los usuarios a la vez que mantiene la estabilidad de la plataforma.





Según los datos operativos, los usuarios solo pagan tarifas de red en cadena y no incurren en cargos adicionales de la plataforma, lo que reduce significativamente la barrera de participación.









El token DOLO cumple dos funciones principales dentro del ecosistema Dolomite:





1) Derechos de gobernanza: los holders de tokens pueden presentar propuestas y votar sobre actualizaciones de protocolo, cambios de parámetros y otras decisiones críticas, lo que garantiza que la evolución de la plataforma esté guiada por su comunidad.

2) Utilidad funcional: DOLO sustenta las recompensas por staking y los incentivos para la provisión de liquidez. Las futuras versiones permitirán la interoperabilidad entre cadenas y funciones adicionales, lo que incrementará aún más la utilidad del token.









1) Suministro fijo: El suministro total está limitado a mil millones de tokens, lo que garantiza su escasez.

2) Distribución transparente: El 20% se destina a los primeros contribuyentes e incentivos comunitarios, incluyendo airdrops. El 3% se reserva para recompensas específicas para los depositantes del protocolo Boyco. Los tokens restantes se asignan a fondos de liquidez y al fondo de desarrollo del ecosistema.

3) Calendario de lanzamiento: El día del TGE (24 de abril), aproximadamente 361 millones de tokens, incluyendo veDOLO bloqueado (Vote Escrowed DOLO), entrarán en circulación, equilibrando la liquidez inmediata con el compromiso a largo plazo.









Evento de Generación de Tokens (TGE): A partir del 24 de abril, los usuarios podrán reclamar DOLO a través de la plataforma del proyecto, lo que activa oficialmente la economía de tokens.

Implementación entre cadenas: Más allá de su base en Arbitrum, DOLO se lanzará en Berachain para impulsar una estrategia multicadena y ampliar el acceso de los usuarios.

Mecanismo de airdrop retroactivo: Basado en una captura instantánea del 6 de enero de 2025, solo los usuarios activos antes de esa fecha califican, lo que refuerza el principio de "recompensas basadas en la contribución.









DOLO ahora está disponible para operaciones de spot y futuros en MEXC, donde puedes operar con tarifas extremadamente bajas.

1) Abre e inicia sesión en la aplicación MEXC o en su sitio web oficial

2) En la barra de búsqueda, escribe DOLO y selecciona Trading Spot o Trading de Futuros.

3) Elige el tipo de orden, ingresa el monto y el precio, y envíala.





1) Liquidez superior: Spreads más ajustados, ejecuciones más rápidas y operaciones más estables.

2) Interfaz intuitiva: Un diseño intuitivo que permite a operadores nuevos y experimentados comenzar rápidamente.

3) Seguridad robusta: Protecciones multicapa protegen sus activos, con monitoreo de riesgos en tiempo real y compensación total por cualquier pérdida relacionada con la plataforma.

4) Servicio al cliente 24/7: Asistencia las 24 horas, siempre que la necesites.

5) Tarifas extremadamente bajas: Tarifas de trading extremadamente competitivas para ayudarte a maximizar tus ganancias.



