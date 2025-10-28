¿XRP quema monedas? Todo lo que necesitas saber sobre la tasa de quema de XRP

Si has estado manteniendo XRP o pensando en invertir en él, probablemente hayas escuchado a la gente hablar sobre "la quema de XRP" y te hayas preguntado de qué se trata todo este alboroto. La cuestión es la siguiente: entender cómo funciona el mecanismo de quema de XRP puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes sobre tu cartera de criptomonedas.

Este artículo desglosa todo lo que necesitas saber sobre la quema de XRP en español sencillo, sin jerga complicada, solo hechos claros. Aprenderás exactamente cómo funciona la tasa de quema de XRP, qué significan los cambios recientes para tu inversión y si debes preocuparte por las cifras de quema en descenso. Al final, comprenderás qué impulsa realmente el valor de XRP y qué métricas realmente importan al evaluar esta criptomoneda.





Puntos clave:

XRP quema una cantidad minúscula (0.00001 XRP) con cada transacción para prevenir spam, no para manipular el precio

La tasa de quema actual ha caído un 95% desde los picos de diciembre de 2024, ahora solo destruye 163-750 XRP diarios

Aproximadamente 14 millones de XRP han sido quemados desde el lanzamiento, representando solo el 0.014% del suministro total

Teóricamente, Ripple podría ser obligada por un consenso del 80% de validadores a quemar sus 39-40 mil millones de XRP en custodia

La adopción de la red, la claridad regulatoria y la utilidad del mundo real importan mucho más para el valor a largo plazo de XRP que la tasa de quema





Piensa en la quema de XRP como sellos postales que se cancelan después de usarlos. Cada vez que alguien envía XRP a través de la red, una cantidad minúscula de XRP, típicamente 0.00001 XRP por transacción, se destruye permanentemente. Esto no va al bolsillo de nadie ni se almacena en ninguna bóveda. Se elimina completamente de la existencia, para nunca volver a ser utilizado.

El mecanismo de quema de XRP sirve un propósito específico que no tiene nada que ver con enriquecer a los inversores. Cuando Ripple diseñó el XRP Ledger en 2012, necesitaban una forma de prevenir ataques de spam. Sin ningún costo asociado a las transacciones, actores maliciosos podrían inundar la red con millones de transacciones sin valor y derribar todo el sistema. Al requerir que cada transacción queme una pequeña tarifa, XRP asegura que cada transacción tenga un valor real detrás, incluso si ese valor es microscópico.

A diferencia de Bitcoin, donde los mineros ganan tarifas de transacción, o Ethereum antes de sus grandes actualizaciones, donde las tarifas iban a los validadores, las tarifas de transacción de XRP simplemente desaparecen. Nadie se beneficia de ellas. La destrucción de tarifas ocurre automáticamente a través del protocolo de consenso de la red, que valida transacciones sin minería. Esto hace que XRP sea fundamentalmente diferente de las criptomonedas de prueba de trabajo.

La cantidad quemada por transacción es intencionalmente pequeña. A precios actuales, 0.00001 XRP equivale a una fracción de un centavo. Esto mantiene las transacciones asequibles mientras desalienta el abuso de la red. Durante períodos de congestión de la red, la tarifa puede aumentar ligeramente, pero permanece mínima en comparación con otras redes de blockchain. Los validadores del XRP Ledger pueden ajustar la tarifa mínima mediante consenso si es necesario, aunque esto rara vez sucede.





La tasa de quema de XRP ha caído dramáticamente, y los números cuentan una historia impactante. En diciembre de 2024, la red quemaba más de 15,000 XRP en un solo día durante períodos de alta actividad. Avanzamos rápido hasta septiembre de 2025, y ese número se desplomó a solo 163 a 750 XRP por día. Para ponerlo en perspectiva, eso es una caída de más del 95% en la actividad de quema diaria.

¿Qué causó esta caída masiva? La respuesta es simple: menos personas están usando la red. Cada transacción quema una cantidad minúscula de XRP, así que cuando los volúmenes de transacción caen, las tasas de quema caen con ellos. Los primeros meses de 2025 vieron niveles de quema estabilizarse entre 2,500 y 7,500 XRP diarios, que ya era más bajo que el pico de diciembre. Pero para finales de agosto, la actividad se había desplomado por debajo de 1,000 tokens diarios y se mantuvo allí durante septiembre.

Desde que se lanzó el XRP Ledger, la red ha quemado aproximadamente 14 millones de XRP en total. Aunque suena como mucho, esto representa solo alrededor del 0.014% del suministro original de XRP de 100 mil millones de tokens. La tasa de quema se acerca ahora a niveles cero porque el suministro circulante de XRP de 60 mil millones permanece en gran medida intacto por las tarifas de transacción mínimas que se destruyen.

Esta caída dramática en la tasa de quema de XRP hoy refleja patrones de actividad de red más amplios en lugar de cualquier cambio en el mecanismo de quema en sí. El sistema funciona exactamente como fue diseñado: simplemente está procesando muchas menos transacciones de lo que hacía durante períodos más ocupados.









Ethereum introdujo su mecanismo de quema a través de la actualización EIP-1559 en 2021, cambiando fundamentalmente cómo la red maneja las tarifas de transacción. Ahora cada transacción de Ethereum quema una tarifa base, con la cantidad variando según la congestión de la red. Durante períodos ocupados, miles de ETH pueden quemarse diariamente, creando presión deflacionaria que realmente reduce el suministro total. Algunos días, Ethereum quema más ETH de lo que crea a través de recompensas de bloque. Este enfoque vincula el uso de la red directamente con la reducción del suministro de manera significativa.

Binance toma la quema en serio con sus eventos de quema trimestrales. El exchange se comprometió inicialmente a destruir 100 millones de BNB, la mitad de su suministro total, comprando tokens con el 20% de las ganancias trimestrales. A lo largo de los años, Binance ha quemado miles de millones de dólares en BNB a través de estas recompras sistemáticas. Más tarde automatizaron el proceso con una fórmula transparente basada en el precio de BNB y el uso de la red. Este enfoque agresivo ya ha reducido el suministro de BNB aproximadamente un 25%.

Shiba Inu depende de iniciativas de quema impulsadas por la comunidad para reducir su enorme suministro de tokens. Los titulares envían voluntariamente SHIB a direcciones de quema, esperando que reducir el suministro aumente el valor de los tokens restantes. Aunque estas quemas ocurren periódicamente y generan atención mediática, son impredecibles y dependen completamente del entusiasmo de la comunidad en lugar de la mecánica de la red.

XRP no quema tokens para manipular el precio o crear escasez artificial. El mecanismo de quema existe puramente para la seguridad de la red y la prevención de spam. No hay eventos de quema trimestrales, programas de recompra ni campañas de quema comunitaria. Ripple nunca ha anunciado planes para quemas a gran escala como las vistas con otros tokens. El mecanismo de quema de XRP es pasivo, automático y mínimo por diseño. Mientras que las quemas de Ethereum a veces pueden hacer titulares con su escala, y Binance genera entusiasmo con sus anuncios trimestrales, las quemas de XRP ocurren silenciosamente en segundo plano con cada transacción.





Ripple actualmente mantiene aproximadamente 39-40 mil millones de XRP en custodia, con un valor aproximado de 30 mil millones de dólares a precios recientes. Esta reserva masiva ha generado debate sobre si estos tokens deberían quemarse permanentemente.

A finales de 2020, David Schwartz, director de tecnología de Ripple, dio una respuesta sorprendente cuando se le preguntó si la comunidad podría forzar esta quema. Admitió que si los validadores de la red alcanzaran un consenso del 80%, no habría nada que Ripple pudiera hacer para detenerlo. Las blockchains públicas son democráticas y la mayoría gobierna.

Sin embargo, el CEO Brad Garlinghouse ha dicho que Ripple solo podría considerar quemar XRP en custodia si mejora tangiblemente la salud del ecosistema. La empresa utiliza estas tenencias para asociaciones, ventas institucionales y desarrollo. Por ahora, los 30 mil millones de dólares permanecen bloqueados pero intactos, con la comunidad dividida sobre qué debería suceder.









No realmente. Aunque la caída de la tasa de quema de XRP de más de 15,000 tokens diarios a menos de 200 puede parecer alarmante, la propuesta de valor de XRP nunca ha sido principalmente sobre quemar tokens para crear escasez. La criptomoneda fue diseñada como un activo puente para pagos transfronterizos y transferencias de dinero institucionales.

XRP defendió con éxito el nivel de soporte de $2.80 incluso cuando las tasas de quema colapsaron cerca de cero en septiembre de 2025. El token se negoció a $2.88 con un rebote diario del 2.2%, mostrando que los fundamentos del mercado impulsaron el precio en lugar de las estadísticas de quema. La caída de la tasa de quema refleja volúmenes de transacción más bajos en lugar de cualquier problema fundamental con el propio XRP.

¿Qué debería preocupar más a los inversores? Adopción estancada, reveses regulatorios o competidores capturando cuota de mercado. Estos factores realmente impactan la utilidad y demanda de XRP, mientras que las tasas de quema son simplemente un subproducto de la actividad de la red.









Deja de obsesionarte con las tasas de quema y comienza a observar métricas que realmente importan:

Adopción de la red — Rastrea cuántos bancos y proveedores de pagos integran el servicio de Liquidez bajo Demanda de Ripple, que usa XRP para transacciones transfronterizas.

Desarrollos del XRP Ledger — La introducción de Creadores de Mercado Automatizados crea nuevos casos de uso DeFi, con cada pool AMM quemando 2 XRP como tarifa única.

Impacto de la stablecoin RLUSD — La próxima stablecoin de Ripple impulsará los volúmenes de transacción ya que cada transacción RLUSD quema tarifas XRP.

Claridad regulatoria — Observa los desarrollos legales, posibles re-listados en exchanges y discusiones sobre fondos cotizados de XRP que realmente pueden mover el mercado.

Direcciones activas y acumulación de ballenas — A mediados de 2025, las direcciones activas se dispararon a 300,000 diarias, y los grandes tenedores superaron por primera vez las 2,700 direcciones.

Herramientas de seguimiento de quema — Sitios web como XRPScan proporcionan datos de quema en tiempo real, pero trátalos como uno de muchos puntos de datos, no como tu métrica de inversión principal.









1. ¿XRP quema cada transacción?

Sí, cada transacción de XRP quema una pequeña tarifa, típicamente 0.00001 XRP, que se destruye permanentemente.

2. ¿Cuál es la tasa de quema actual de XRP?

A partir de septiembre de 2025, la tasa de quema diaria ha caído a aproximadamente 163-750 XRP por día.

3. ¿Ripple quemará su XRP en custodia?

Ripple no se ha comprometido a quemar su XRP en custodia pero dijo que podría considerarlo si beneficia al ecosistema.

4. ¿Cuánto XRP se ha quemado en total?

Aproximadamente 14 millones de XRP se han quemado desde que se lanzó la red, representando alrededor del 0.014% del suministro total.

5. ¿RLUSD quema XRP?

Sí, las transacciones RLUSD en el XRP Ledger queman XRP como tarifas de transacción, al igual que las transferencias regulares de XRP.

6. ¿Puede XRP quemar monedas para reducir el suministro?

Las quemas de XRP ocurren automáticamente a través de tarifas de transacción pero a niveles mínimos que no reducen significativamente el suministro.

7. ¿XRP quema monedas?

Sí, XRP quema una pequeña cantidad de monedas con cada transacción como tarifa de red, típicamente 0.00001 XRP por transferencia.

8. ¿XRP tiene un mecanismo de quema?

Sí, XRP tiene un mecanismo de quema incorporado donde las tarifas de transacción se destruyen permanentemente para prevenir ataques de spam en la red.

9. ¿XRP quemará el suministro?

XRP continuamente quema cantidades minúsculas con cada transacción, reduciendo gradualmente el suministro con el tiempo, pero el impacto es mínimo comparado con los 60 mil millones de tokens circulantes totales.

10. ¿Qué es la tasa de quema de XRP?

La tasa de quema de XRP es la cantidad de XRP destruido diariamente a través de tarifas de transacción, que actualmente oscila entre 163-750 XRP por día a partir de septiembre de 2025.

11. ¿XRP tiene una tasa de quema?

Sí, XRP tiene una tasa de quema que varía según el volumen de transacciones de la red, con cada transacción destruyendo una pequeña tarifa que se acumula con el tiempo.





El mecanismo de quema de XRP es real pero malentendido. Sí, XRP quema monedas con cada transacción, pero el colapso actual de la tasa de quema no es una señal de alarma. XRP nunca fue diseñado para depender de la quema agresiva de tokens para la apreciación del valor.

La adopción de la red, la claridad regulatoria, las asociaciones institucionales y la utilidad del mundo real impulsan el valor a largo plazo de XRP mucho más que las estadísticas de quema diarias. La caída reciente simplemente refleja volúmenes de transacción más bajos, no un mecanismo roto.

Para los inversores de XRP que operan en MEXC o en otros lugares, basen sus decisiones en factores sustanciales en lugar de estadísticas de quema. El mecanismo de quema hace su trabajo silenciosamente, pero es la utilidad de la red la que finalmente determinará el éxito de su inversión.