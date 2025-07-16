Desde los zoológicos hasta los artistas y la IA, el tren del hype finalmente ha llegado a DeSci.





Recientemente, el campo de DeSci ha vuelto a ser el centro de atención, con su popularidad aumentando rápidamente debido al interés de Binance Labs en el protocolo BIO. Tras esta noticia, los tokens en el sector DeSci, como VITA, GROW y RSC, han experimentado importantes aumentos, manteniendo un buen desempeño incluso durante el reciente retroceso del mercado. El evento BIO Genesis, que antes pasaba desapercibido, se convirtió rápidamente en un bien muy demandado, con los lugares agotándose en poco tiempo. Incluso la plataforma de experimentos de aumento temprano lanzada por el equipo de BIO parece haber revivido.









En este momento, el campo de DeSci parece un imán, atrayendo una avalancha de capital del mundo cripto.









DeSci, abreviatura de Ciencia Descentralizada (Decentralized Science en inglés), tiene como objetivo construir infraestructura pública utilizando la pila Web3 para financiar, crear, revisar, certificar y almacenar proyectos de investigación científica de manera justa y transparente.





El objetivo de DeSci es aprovechar las ventajas de la tecnología blockchain para abordar diversos desafíos en la investigación científica tradicional, como las dificultades para recaudar fondos, la falta de intercambio de datos y la baja transparencia en la investigación, acelerando así los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas. Como una aplicación de la tecnología descentralizada a los métodos científicos, DeSci tiene el potencial de cambiar fundamentalmente el funcionamiento de la ciencia tradicional (TradSci). Ya no depende de instituciones centralizadas e intermediarios, sino que utiliza métodos descentralizados para crear y difundir conocimiento. Actualmente, los proyectos DeSci se centran principalmente en resolver problemas de financiamiento, con un gran potencial en el campo de la biotecnología.









El auge de DeSci en popularidad, especialmente en las plataformas de Memecoin, no es casualidad. En diciembre del año pasado, DeSci llamó la atención debido a las menciones del fundador de Binance, CZ, y la creación de ResearchHub por el fundador de Coinbase.

Más recientemente, los comentarios de Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, y la inversión de Binance en el protocolo BIO han llevado el sentimiento on-chain del sector DeSci a nuevas alturas, desencadenando una serie de proyectos en tendencia. La atención e inversión de estas figuras prominentes han inyectado sin duda más energía y confianza al campo de DeSci.









El hype generado por el efecto de las celebridades no solo ha incrementado la popularidad del concepto DeSci, sino que también ha acelerado la implementación y el desarrollo de proyectos relacionados. Con la atención continua de líderes de la industria como Vitalik y CZ, más inversionistas y desarrolladores se están sumando al sector DeSci para explorar cómo combinar la descentralización y transparencia de la investigación científica con las ventajas de la tecnología blockchain, con el objetivo de remodelar el ecosistema de la investigación científica.





En este contexto, los proyectos DeSci están surgiendo rápidamente, algunos centrados en el intercambio y la verificación de datos científicos, otros en la creación de mecanismos de financiamiento científico más justos y abiertos, y algunos intentando usar la tecnología blockchain para proteger la originalidad y la propiedad intelectual de los resultados de investigación. Según la categorización de Messari Research sobre el sector DeSci, las principales categorías incluyen: financiamiento, investigación, datos, revisión por pares, publicación, infraestructura y servicios, arte, ecosistemas científicos abiertos y comunidades. Cabe destacar que el 50% de los proyectos DeSci se establecieron en el último año. Según el gráfico, es evidente que las DAOs son las más desarrolladas dentro del ecosistema DeSci, mientras que otros conceptos, como los relacionados con los NFTs, se encuentran en etapas relativamente tempranas.









Mientras el entusiasmo por el campo DeSci sigue en aumento, el mercado también está viendo una gama más amplia de oportunidades de inversión.









La Rifampicina es un antibiótico de amplio espectro que inhibe la síntesis de ARN bacteriano. Tiene efectos bactericidas significativos y se utiliza para tratar enfermedades como la tuberculosis, la lepra, el tracoma y la enfermedad del veterano.





El Urosteatín A es un compuesto orgánico con la fórmula molecular C(13)H(8)O(4), que pertenece a la clase de compuestos de urosteatinas. Es un producto metabólico de los elagitánicos.





SCIHUB es una biblioteca de artículos académicos de código abierto basada en el concepto de donaciones científicas. Fue fundada en 2011 por la neurocientífica Alexandra Elbakyan, con el objetivo de proporcionar acceso gratuito a artículos académicos para todos. Sin embargo, ha generado preocupaciones sobre la infracción de derechos de autor. El fundador de WTF Academy compró el 22% del suministro total de tokens SCIHUB, transfiriendo luego el 20% a la billetera de Alexandra Elbakyan como muestra de apoyo a Scihub.









Al explorar cómo participar en el emergente campo de DeSci, es crucial elegir una plataforma de trading confiable y de alta calidad. MEXC se destaca entre muchas plataformas por sus excelentes servicios y tarifas competitivas, lo que la convierte en una opción ideal para comprar tokens relacionados con DeSci como RIF URO . Ya seas un trader especulativo interesado en operar con Futuros o un inversionista conservador que prefiera el trading Spot, MEXC ofrece una gama completa de opciones de trading y valiosas experiencias.





Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo participar en proyectos DeSci en MEXC, usando el ejemplo de la compra de RIFSOL en la app (ten en cuenta que la plataforma utiliza el nombre RIFSOL para distinguirlo de otros tokens con nombres similares).





Paso 1: Inicia sesión en la app de MEXC y haz clic en [Trade].

Paso 2: Haz clic en [Spot], selecciona [RIFSOL/USDT] en la Zona de Evaluación o busca directamente "RIFSOL/USDT".

Paso 3: Haz clic en [Comprar RIFSOL].





Si ya tienes experiencia utilizando el trading de futuros para generar ganancias, entonces los futuros perpetuos RIFSOL/USDT son, sin lugar a dudas, una opción a tener en cuenta.



