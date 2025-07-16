Defi App (HOME): el portal DeFi de nueva generación que redefine la experiencia financiera on-chain





A medida que las finanzas descentralizadas (DeFi) entran en una nueva etapa de adopción a gran escala, las exigencias de los usuarios en cuanto a experiencia de producto, seguridad, compatibilidad multicadena y facilidad de uso no dejan de aumentar. En respuesta a estas necesidades del mercado, surge Defi App (HOME). Como puerta de entrada financiera on-chain de nueva generación, Defi App está comprometido con la creación de un portal Web3 "para todos" que elimine las barreras operativas en la blockchain, reduzca el umbral de entrada para nuevos usuarios y fomente la adopción masiva de las DeFi.









Basado en el concepto de "abstracción de cadena universal" e incorporando tecnología de seguridad biométrica, Defi App permite las operaciones y la gestión de activos en un entorno verdaderamente multicadena y de un solo clic. Sin necesidad de puentes, KYC ni tarifas de gas, los usuarios pueden cambiar libremente entre múltiples blockchains y dispositivos, lo que permite transferir activos, generar rendimientos y operar con derivados de manera sencilla, con lo que se mejora la eficiencia y la seguridad de las operaciones en la cadena









La mayor ventaja de Defi App reside en su potente capacidad de agregación. La plataforma integra múltiples protocolos y servicios DeFi de referencia, los cuales abarcan la gestión de activos, puentes entre cadenas, trading en DEX, agregación de rendimientos, minería de liquidez y más. Gracias a esta integración, los usuarios pueden realizar todas las operaciones on-chain desde una única interfaz, sin necesidad de cambiar constantemente entre múltiples dApps. Esto reduce significativamente la curva de aprendizaje y disminuye la barrera de entrada









La plataforma introduce una arquitectura de "cuenta inteligente" y admite la abstracción de cuentas, lo que permite a los usuarios mejorar su experiencia mediante inicio de sesión en redes sociales, configuración automática de estrategias y ejecución por lotes de múltiples transacciones. Este diseño no solo incrementa la flexibilidad operativa, sino que también impulsa el desarrollo de productos Web3 más fáciles de usar.









La funcionalidad de Defi App está diseñada para abordar las necesidades de usuarios de todos los niveles, asegurando una "experiencia financiera on-chain todo en uno". Ya seas nuevo en el mundo de las criptomonedas o un usuario experimentado en busca de eficiencia y estrategias, encontrarás las herramientas y los servicios adecuados aquí. Estas son algunas de las características clave de la plataforma:





Depósitos fiat sin KYC: Crea una billetera y compra activos como BTC y ETH con moneda fiduciaria sin necesidad de verificación de identidad, lo que reduce la barrera de entrada para los nuevos usuarios.

Intercambio de tokens entre cadenas: Soporte para intercambios de activos entre cadenas convencionales, como EVM, Solana y otras, sin tarifas de gas, lo que simplifica enormemente el proceso de intercambio entre cadenas.

Asistente IA Jarvis: El asistente IA integrado, Jarvis, ayuda a los usuarios a optimizar la asignación de activos, encontrar las mejores rutas de trading y ofrece asesoramiento operativo para principiantes.

Trading de derivados descentralizado: Funcionalidad de trading de futuros perpetuos para satisfacer las necesidades de usuarios avanzados.

Minería de liquidez y servicios de préstamo (próximamente): La plataforma ofrecerá pronto agregación automatizada de rendimiento y características de préstamos on-chain, ampliando aún más el rango de escenarios DeFi.









Se espera que Defi App lance su token nativo, HOME, a principios del segundo trimestre de 2025. El token cubrirá los permisos de la plataforma, derechos de gobernanza, descuentos en tarifas y mecanismos de incentivos dentro del ecosistema.





Diseño del mecanismo del token: HOME está diseñado para mejorar la actividad de los usuarios a través de un modelo de "uso-equivale-a-empoderamiento", mientras respalda la circulación entre cadenas para aumentar la liquidez y la usabilidad en general.

Financiación y asignación de tokens: El proyecto completó previamente una financiación con una valoración de 100 millones de dólares, vendiendo 400 millones de tokens HOME (lo que representa el 4% del suministro total). En el futuro, el 3% de los tokens serán ofrecidos públicamente a usuarios no sujetos a regulaciones de EE. UU.









Como plataforma líder global de intercambio de criptomonedas, MEXC se ha convertido en la opción preferida para el proyecto HOME debido a su sólido soporte de liquidez, oferta diversa de activos, estrategia de tarifas bajas y excelente experiencia de usuario. Los inversores pueden adquirir fácilmente tokens HOME a través de MEXC y participar en el futuro desarrollo de su ecosistema.





Pasos para operar:

1) Abre la aplicación de MEXC o accede a su sitio web oficial

2) Busca el token HOME en la barra de búsqueda y selecciona el tipo de operación: trading spot o de futuros de HOME.

3) Elige el tipo de orden; ingresa la cantidad, el precio y otros parámetros; y completa tu operación.





MEXC tiene una gran visión y capacidades de integración de recursos para proyectos emergentes. Al apoyar el crecimiento de proyectos Web3 de alta calidad a largo plazo, se convierte en una plataforma esencial para que los inversores asignen activos potenciales.



