Auge en las solicitudes de ETFs de criptomonedas: ¿Cuál será el próximo ETF popular en obtener aprobación?

Tras la aprobación de los ETFs de BTC y ETH en el mercado spot, que establecieron un precedente sólido para la industria, numerosas instituciones financieras han centrado su atención en otras criptomonedas prometedoras, acelerando la presentación de solicitudes de ETF en un intento por asegurar una parte de este mercado en crecimiento.





En particular, varias firmas de gestión de activos bien conocidas han presentado recientemente solicitudes de ETFs spot para criptomonedas populares como *URLS-ADA_USDT*, *URLS-XRP_USDT*, *URLS-SOL_USDT*, *URLS-LTC_USDT*, y *URLS-DOGE_USDT*, lo que indica que el mercado de ETFs está entrando en una nueva fase de crecimiento rápido y creciente interés.









La aprobación del ETF spot de BTC por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) en enero de 2024 marcó un punto de inflexión tanto para el mercado de criptomonedas como para el de finanzas tradicionales. Los datos muestran que los ETFs de BTC spot vieron una actividad comercial destacada en su primer año. Solo en su primer mes, el volumen de operaciones superó los $38 mil millones, y a fin de año había superado los $660 mil millones.





Según los datos de Coinglass, al 26 de febrero, el valor total de mercado de los ETFs spot de BTC alcanzó los $103.08 mil millones, mientras que los ETFs spot de ETH sumaron $8.95 mil millones.









Más allá de los ETFs de BTC y ETH en el mercado spot, las instituciones financieras han dirigido su atención hacia la presentación de nuevas solicitudes de aprobación de ETFs para otras criptomonedas de alto valor. Específicamente, firmas como Grayscale, VanEck, 21Shares y Canary Funds han presentado solicitudes de ETFs a la SEC de EE.UU. para activos como SOL, DOGE, XRP, LTC, TRUMP, BONK, entre otros.





Token Instituciones que presentaron solicitudes XRP Grayscale, Bitwise, 21Shares, Canary Capital, Rex, WisdomTree, etc. SOL Grayscale, Bitwise, VanEck, 21Shares, Canary Capital, Rex, etc. DOGE Grayscale, Rex, VanEck, 21Shares, Canary, Bitwise, etc. ADA Grayscale AVAX Grayscale LTC Grayscale, Canary Capital, Nasdaq HBAR Canary Capital DOT 21Shares TRUMP Rex BONK Rex





Actualmente, el progreso de las solicitudes de ETFs para las cinco criptomonedas principales (ADA, XRP, SOL, LTC y DOGE) ha atraído una atención significativa. Según los datos más recientes, las diferentes instituciones se encuentran en distintas etapas del proceso de solicitud.





En la segunda semana de febrero de 2025, Grayscale Investments fue la primera en presentar una solicitud para el primer ETF spot de ADA ante la SEC de EE.UU. La solicitud está ahora en la fase de revisión preliminar de la SEC, con una respuesta esperada en los próximos meses.





Al mismo tiempo, varias instituciones, como Bitwise Asset Management, Grayscale, 21Shares, WisdomTree y Canary Capital, han presentado solicitudes de ETF para XRP en el mercado spot. Entre ellas, la solicitud de Bitwise ha sido presentada oficialmente a través de Cboe BZX Exchange y confirmada por la SEC. Estas solicitudes siguen en revisión, y se esperan desarrollos clave en los próximos meses.





Para el ETF spot de SOL, VanEck, Grayscale, Bitwise, 21Shares y Canary Capital han presentado solicitudes. Cabe destacar que las solicitudes de Grayscale y VanEck han ingresado al período de comentarios públicos, lo que marca un paso importante en el proceso de aprobación.





Respecto al ETF spot de LTC, Nasdaq, Grayscale y Canary Capital han presentado solicitudes. La solicitud de Nasdaq ha sido aceptada por la SEC y ha entrado en la fase de revisión preliminar, lo que refleja la postura positiva de la SEC hacia un posible ETF spot de LTC.





En contraste, el ETF spot de DOGE ha mostrado un progreso más lento. Aunque NYSE Arca, Grayscale Investments, Bitwise Asset Management, 21Shares, WisdomTree y Canary Capital han presentado solicitudes, la SEC aún no ha divulgado públicamente más detalles, lo que deja una incertidumbre considerable sobre sus perspectivas de aprobación.









Con la salida oficial del expresidente de la SEC, Gary Gensler, y la toma de posesión de Paul Atkins como nuevo presidente, el sentimiento de los inversionistas ha pasado de pesimismo a optimismo con respecto a las perspectivas de los ETFs spot de criptomonedas. Sin embargo, aún existen desacuerdos sobre detalles clave, como qué criptomonedas serán aprobadas por la SEC para los ETFs spot y cuándo se podrían realizar esas aprobaciones.





Según los datos más recientes de la plataforma de predicción Polymarket, el ETF spot de SOL es actualmente el más probable de ser aprobado este año, con una probabilidad del 85%. Le siguen de cerca LTC (75%), DOGE (74%) y XRP (73%).









Los analistas de Bloomberg, James Seyffart y Eric Balchunas, creen que LTC tiene la mayor probabilidad de ser aprobado, citando la clasificación de LTC por parte de la SEC como un fork de Bitcoin y su designación como un activo básico. Sin embargo, otros analistas tienen opiniones distintas. Por ejemplo, la analista de criptomonedas Kare sugiere que ADA podría recibir aprobación más rápido que SOL, señalando la relación relativamente favorable de Cardano con la SEC. Además, la sólida base técnica de ADA y el apoyo de su comunidad lo han convertido en una opción atractiva para los inversionistas.





En resumen, en marcado contraste con la postura estricta de la administración Biden hacia las criptomonedas, la administración Trump ha promovido activamente posicionar a EE.UU. como un centro global de criptomonedas, trabajando hacia un marco regulatorio más favorable. Este cambio de política ha acelerado el crecimiento de los ETFs de criptomonedas en EE.UU. y se espera que atraiga una mayor participación institucional en el futuro. A medida que aumenta la confianza de los inversionistas en el mercado de criptomonedas, el sector está experimentando un auge de flujos de capital. Esta tendencia sin duda impulsará un crecimiento significativo y constante en el volumen de operaciones y los activos bajo gestión (AUM) de diversos ETFs spot, brindando un fuerte apoyo al alza para criptomonedas como *URLS-BTC_USDT* y *URLS-ETH_USDT*. La interacción entre la dirección de la política de la administración Trump y las reacciones del mercado ha impulsado aún más la expansión rápida del mercado de ETFs de criptomonedas.





