6 de diciembre de 2024 - La administración Trump anunció recientemente su intención de nombrar a Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y al cofundador de PayPal, David Sacks, como "zar de IA y criptomonedas" en la Casa Blanca dirigida por Trump.





Estos dos gigantes de la industria, junto con el fundador de Tesla, Elon Musk, están ejerciendo una influencia significativa en el futuro de la industria de las criptomonedas, al mismo tiempo que consolidan su papel en las estrategias políticas y económicas de Trump. En conjunto, están generando una ola de inversiones en criptomonedas que promete extenderse a nivel global.













Paul Atkins, recientemente nominado como presidente de la SEC, es un experimentado regulador financiero y firme defensor de las criptomonedas. ACon su amplio conocimiento del panorama fintech, Atkins se centra en respaldar proyectos de criptomonedas con alto potencial tecnológico y regulatorio.





Un ejemplo destacado es Reserve Rights, donde Atkins actúa como asesor y posee el token *URLS-RSR_USDT*. Reserve Rights busca construir un sistema de reserva de criptomonedas más estable y transparente, proporcionando una infraestructura más confiable para la industria. Bajo la guía de Atkins, la capitalización de mercado de Reserve Rights ha crecido constantemente hasta alcanzar los $948 millones. Tras el anuncio de su nominación, *URLS-RSR_USDT* experimentó un notable aumento del 154.39%, con un crecimiento del 96.64% en los últimos siete días.









David Sacks, ex director de operaciones de PayPal y cofundador del fondo de capital de riesgo Craft Ventures, ha sido una figura clave en las inversiones en criptomonedas. Ya en marzo de 2018, Sacks invirtió en Multicoin Capital, reconociendo su potencial como líder en el espacio de inversión cripto. Para julio del mismo año, Multicoin demostró su visión estratégica al liderar una ronda de financiamiento de $20 millones para Solana, convirtiéndose en uno de los primeros impulsores de este ahora destacado proyecto.









El éxito de Solana es solo uno de los muchos logros destacados en la impresionante trayectoria de Craft Ventures. Con un enfoque sólido en la infraestructura, esta firma de capital de riesgo ha desarrollado un portafolio diverso de 12 proyectos cripto, entre los que se incluyen dYdX, Handshake y 0xProtocol.





Fuente: RootData





dYdX, una plataforma descentralizada de trading de derivados, vio su token *URLS-DYDX_USDT* dispararse un 24.53% en solo 24 horas tras el anuncio de la inversión de Craft Ventures. De manera similar, Handshake, un sistema descentralizado de nombres de dominio que busca crear un ecosistema más seguro y transparente para dominios en Internet, experimentó un aumento en su capitalización de mercado del 83.30%, con un crecimiento del 137.10% en los últimos siete días. Además, el rol de asesor de David Sacks en 0xProtocol, un protocolo de trading descentralizado, ha impulsado un crecimiento constante para su token *URLS-ZRX_USDT*.









Elon Musk, fundador de empresas globalmente reconocidas como Tesla y SpaceX, ha dejado una huella notable en el panorama de las criptomonedas. Su enfoque poco convencional hacia las inversiones cripto ha generado constantemente ondas en la industria, demostrando su inmensa influencia como líder de opinión.









Las inversiones de Elon Musk en criptomonedas se centran principalmente en tokens reconocidos como *URLS-BTC_USDT* y *URLS-DOGE_USDT*. A través de frecuentes comentarios en plataformas de redes sociales, Musk ha impulsado el valor de mercado de estos tokens a alturas significativas. Bajo su respaldo, la capitalización de mercado de Dogecoin alcanzó en su momento los $64.2 mil millones, captando la atención de innumerables inversionistas.





Además de sus inversiones directas en criptomonedas, Musk ha incrementado la visibilidad y el valor de mercado de varios proyectos meme mediante publicaciones y reposts en X. Ejemplos destacados incluyen *URLS-CHILLGUY_USDT*, y *URLS-BAN_USDT*. Bajo su influencia, estos proyectos experimentaron diversos niveles de crecimiento en su capitalización de mercado y aumentos en sus precios. Estas acciones reflejan su fascinación por el mercado cripto y consolidan su estatus como figura influyente en la industria.





Durante el mandato del presidente Trump, los proyectos de criptomonedas crecieron de forma acelerada. Desde la profunda participación de Paul Atkins en el proyecto Reserve Rights como presidente de la SEC, hasta las amplias inversiones de David Sacks en el sector cripto a través de Craft Ventures, y las incursiones únicas de Elon Musk como innovador multidisciplinario, cada historia subraya la realidad creciente de que las criptomonedas se están convirtiendo en un pilar esencial del sistema económico global.









