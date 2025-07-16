Perspectiva del mercado cripto para la segunda mitad de 2025

Con el cierre de la primera mitad de 2025, el mercado de las criptomonedas ha vuelto a demostrar su atractivo único y su enorme potencial. Las principales criptomonedas como Bitcoin Ethereum han alcanzado repetidamente nuevos máximos, impulsando un mercado en auge.





Mirando hacia la segunda mitad del año, ¿qué oportunidades y desafíos enfrentará el mercado cripto?









El modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta proyecta un crecimiento del PIB de EE. UU. del 4.6 % en el segundo trimestre , señalando una economía en recuperación y la posibilidad de un "aterrizaje suave". El mercado anticipa al menos un recorte de tasas en la segunda mitad del año, lo que aliviará aún más las condiciones de liquidez global.





El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE. UU. bajó de 4.8% a principios de año a 4.2% en junio.

El índice del dólar cayó de su máximo anual de 106 a alrededor de 98 .

Tanto el oro como el Bitcoin alcanzaron máximos históricos, reflejando la fortaleza de los activos refugio.





El papel de Bitcoin como "oro digital" está siendo cada vez más aceptado por los inversores institucionales, especialmente en un contexto de crecientes cargas de deuda soberana. Los criptoactivos se están convirtiendo en una nueva vía para cubrir riesgos sistémicos.









2025 es un año clave para la institucionalización del mercado cripto. Tras la aprobación en EE. UU. de los ETFs de Bitcoin spot en 2024, el camino para la entrada institucional se ha despejado. Para mitad de año, Fidelity BlackRock han elevado los activos bajo gestión (AUM) de sus ETFs de BTC a más de 50 mil millones de dólares. A junio, el AUM global de ETFs vinculados a cripto supera 1.1 billones de dólares, con casi el 60 % del volumen de negociación impulsado por instituciones profesionales, oficinas familiares y fondos de cobertura.





Al mismo tiempo, corporaciones multinacionales como MicroStrategy Tesla han incrementado sus reservas en criptoactivos, integrándolos en estrategias de "reserva de efectivo dinámica". La entrada corporativa está pasando de un enfoque de "despliegue estratégico" a una "asignación estructural". Según el informe Perspectivas mensuales: tres temas para el segundo semestre de 2025 , aproximadamente 228 empresas que cotizan en bolsa poseen colectivamente 820,000 BTC. Estas compañías adquieren Bitcoin a través de financiamiento por acciones o bonos convertibles, con valores de mercado que superan con creces sus activos netos. Esta tendencia de grandes tenedores institucionales no solo respalda el impulso alcista de BTC, sino que también refuerza la legitimidad y aceptación de las criptomonedas.









El mercado actual se encuentra en una encrucijada entre un "superciclo" y un "mercado alcista estructural". En comparación con 2017 o 2021, la carrera alcista de 2025 es más estable y la liquidez está más distribuida, con tres características clave:









Las tendencias de búsqueda en Google para términos como “cripto” y “Bitcoin” aún no alcanzan picos históricos, indicando que las burbujas impulsadas por el retail no se han manifestado.

El número de direcciones de Bitcoin crece de manera constante, con direcciones activas manteniéndose por encima de 1.5 millones.

Los volúmenes de transacción en capas 1 y 2 han aumentado más del 40 % mes a mes.









A diferencia de ciclos anteriores, donde los tokens subían en conjunto, este ciclo premia el "valor capturado". Tokens centrados en IA, activos del mundo real (RWA) y soluciones de capa 2 muestran un crecimiento sostenido.









Sectores que antes estaban impulsados por la expectación, como GameFi y SocialFi, están evolucionando gradualmente a mediados de 2025 hacia formas de productos centradas en "modelos económicos sostenibles y la retención de usuarios".









En la segunda mitad de 2025, los avances tecnológicos seguirán siendo la fuerza impulsora fundamental para el desarrollo del ecosistema cripto.









La tokenización de activos del mundo real ( RWA ) se ha convertido en uno de los temas más destacados en la industria blockchain. Actualmente, Ethereum mantiene una posición dominante en el mercado RWA, mientras que plataformas DeFi maduras como Solana están expandiéndose en este espacio. Según datos de RWA , al 17 de junio de 2025, el valor total on-chain de RWA supera los 23.8 mil millones de dólares (excluyendo stablecoins), incluyendo 13.8 mil millones en crédito privado, 7.4 mil millones en bonos del gobierno de EE. UU. y 1.6 mil millones en materias primas.













BlackRock predice que el tamaño del mercado RWA alcanzará los 16 billones de dólares para 2030. A medida que los RWA profundizan su integración, emisores, bancos custodios, inversores y entidades blockchain están creciendo rápidamente. Se esperan oportunidades de inversión en gestión de activos, IT bancaria y pagos transfronterizos, marcando una verdadera convergencia entre DeFi y TradFi.









Desde la activación del EIP-4844 (Proto-Danksharding) a fines de 2024, el ecosistema Layer 2 de Ethereum ha experimentado un crecimiento explosivo. EIP-4844 ha reducido significativamente las tarifas de gas en L2, permitiendo la adopción masiva por desarrolladores y usuarios. En la segunda mitad de 2025, el desarrollo de L2 ha pasado de ser una simple solución de escalado a una etapa de "optimización del rendimiento, profundización del ecosistema y sostenibilidad comercial."





1) Según los últimos datos de L2Beat , el valor total bloqueado (TVL) en redes L2 ha superado los 43 mil millones de dólares, con un aumento paralelo en el número de usuarios activos.





2) El sector zkRollup ha madurado en 2025, con proyectos representativos como zkSync Era, Scroll y Polygon zkEVM logrando compatibilidad con EVM y operaciones estables en mainnet, resolviendo problemas anteriores como los altos costos de migración y las brechas en las herramientas.





3) Las soluciones Layer 2 están explorando arquitecturas L3/L4, construyendo cadenas de aplicación más ligeras y personalizadas mediante "App-specific Rollups". Se espera que esta tendencia fortalezca la competitividad de las aplicaciones Web3 en escenarios como trading de alta frecuencia, computación privada e inferencia de IA on-chain.













En la primera mitad de 2025, la política cripto en EE. UU. experimentó cambios sin precedentes. Se espera que la legislación sobre stablecoins sea la primera en implementarse. Actualmente, la Cámara de Representantes avanza con la Ley STABLE , mientras que el Senado impulsa la Ley GENIUS , ambas con apoyo bipartidista. El 11 de junio, el Senado aprobó la Ley GENIUS y la envió a la Cámara para su consideración. Estas leyes establecen requisitos de reservas, cumplimiento de AML, protecciones frente a quiebras y derechos del consumidor, brindando un marco regulatorio más claro para el mercado de stablecoins.









Además de la legislación sobre stablecoins, el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha presentado formalmente la Ley CLARITY , que busca definir claramente los límites regulatorios entre la SEC y la CFTC respecto a los criptoactivos, segmentando las regulaciones según las características de los activos. Este movimiento legislativo proporcionará un entorno regulatorio más claro y transparente para el mercado cripto, reduciendo la incertidumbre y aumentando la confianza de los inversores.





El mercado cripto en la segunda mitad de 2025 ya no será un simple "mercado alcista impulsado por el sentimiento", sino el inicio de una evolución ecológica compleja. Impulsado por las fuerzas combinadas de la tecnología, el capital, la regulación y la adopción por parte de los usuarios, el mercado está listo para dar un salto sustancial de la especulación hacia convertirse en una infraestructura fundamental de activos digitales.





A través de un análisis de mercado en profundidad y decisiones de inversión racionales, los inversores podrán aprovechar más oportunidades y lograr un crecimiento patrimonial en la segunda mitad de 2025. MEXC se mantendrá a la vanguardia de la innovación tecnológica, brindando a los usuarios globales canales de negociación eficientes, seguros y de bajo costo, explorando conjuntamente las infinitas posibilidades del mundo cripto.





