El 2024 ha sido un año de grandes cambios para la industria de las criptomonedas, con eventos que han cambiado el panorama. Desde el hecho de que BTC alcanzó nuevos máximos hasta las tendencias explosivas de las monedas meme, a continuación, presentaremos los 9 momentos más importantes que hicieron de este año un capítulo importante en la historia del desarrollo de las criptomonedas.









El 10 de enero de 2024 (EST), la SEC aprobó 11 ETF de Bitcoin Spot para su listado en los Estados Unidos, lo que les permitió comenzar a cotizar al día siguiente. A continuación, el 24 de mayo, la SEC aprobó el primer lote de 8 ETF de Ethereum Spot para su listado en los EE.UU., que comenzaron a cotizar oficialmente el 23 de julio.





La aprobación de los ETFs de Bitcoin y Ethereum en el mercado Spot marca un paso fundamental en la entrada de la industria de las criptomonedas en los mercados financieros tradicionales. Este hito no solo significa una diversificación de los canales de inversión para los activos criptos, sino que también indica que la industria está avanzando gradualmente hacia la madurez y la estandarización. Sienta una base sólida para que más activos ingresen a los mercados financieros en el futuro, marcando el comienzo de un nuevo capítulo de integración más profunda entre los criptoactivos y los mercados financieros tradicionales.









En 2024, Ethereum atravesó otro hito importante en su historia: la actualización Dencun (Cancun). Al introducir propuestas innovadoras como Proto-Danksharding (EIP-4844), esta actualización abordó con éxito problemas de larga data de congestión de transacciones y altas tarifas de gas. Después de la actualización, Ethereum logró mejoras significativas en el rendimiento de las transacciones en la cadena principal, las tarifas de gas para los usuarios, la escalabilidad de la red y la seguridad.





La actualización de Dencun no solo consolidó el liderazgo tecnológico de Ethereum en el espacio blockchain, sino que también aceleró enormemente el crecimiento de las soluciones de capa 2. Con la continua maduración de la tecnología de capa 2 y el avance de las cadenas de bloques modulares, Ethereum se está integrando gradualmente en un ecosistema criptográfico más diverso y competitivo. Esta transformación no solo desafía el dominio tradicional de Ethereum, sino que también abre nuevas y vastas posibilidades para sus roles y funcionalidades en el futuro panorama criptográfico.









El 20 de abril de 2024, a la altura del bloque 840,000, Bitcoin completó con éxito su cuarto halving, reduciendo las recompensas de minería de 6.25 BTC a 3.125 BTC.





El halving de Bitcoin es un evento que ocurre aproximadamente cada cuatro años, reduciendo a la mitad las recompensas por las transacciones de minería de Bitcoin. Al reducir la tasa de emisión de nuevos Bitcoin, el halving introduce un mecanismo deflacionario en el modelo económico de Bitcoin, asegurando su escasez, retención de valor y sostenibilidad a largo plazo como moneda digital. A menudo se considera un factor positivo que impulsa los mercados alcistas de Bitcoin.









Tras el impacto del colapso de FTX, el equipo de Solana ajustó rápidamente su estrategia. Aprovechando su alta capacidad de TPS, bajas tarifas y ventajas de procesamiento en paralelo, Solana atrajo a una gran cantidad de proyectos y usuarios, expandiéndose gradualmente a diversos campos como DeFi, staking líquido, monedas meme y pagos. La plataforma también logró asociarse con varios proyectos y colaboradores de alto perfil, alcanzando la diversificación y profundizando su ecosistema.





Además, el surgimiento de populares tokens meme basados en Solana se convirtió en una fuerza impulsora clave detrás del resurgimiento de Solana. Tokens como *URLS-WIF_USDT*, *URLS-BONK_USDT* y *URLS-BOME_USDT* ganaron una notable popularidad, generando un efecto riqueza significativo y atrayendo a un gran número de usuarios a la red de Solana. Mientras tanto, *URLS-SOL_USDT* también experimentó una fuerte recuperación, alcanzando brevemente un máximo de $260, con una capitalización de mercado que superó los $100 mil millones.









TON (The Open Network), una esperada plataforma de juegos blockchain, alcanzó su punto álgido de desarrollo en 2024. Los juegos de TON atrajeron a una gran cantidad de jugadores gracias a su jugabilidad única y sus mecanismos de recompensa. Sin embargo, justo cuando la fiebre de los juegos de TON se extendía por todo el mundo, el fundador de Telegram, Pavel Durov, fue arrestado por su implicación en actividades financieras ilegales.





En respuesta a este giro repentino, el equipo oficial lanzó rápidamente un movimiento de protesta llamado "Resistance Dog" para expresar su descontento con la situación del fundador y mostrar solidaridad. El movimiento obtuvo un fuerte apoyo de diversas partes y, de manera inesperada, condujo a un aumento significativo en la capitalización de mercado de *URLS-REDO_USDT*. A pesar de los problemas legales en curso de Durov, que enfrenta muchas incertidumbres y desafíos, el espíritu de resistencia, representado por REDO, ha generado una gran resonancia dentro de la comunidad.









En 2024, las monedas meme o memecoins, impulsadas por un fuerte consenso del mercado y efectos de riqueza masivos, atrajeron una atención significativa y entradas de capital. Tanto Solana como Base vieron el surgimiento de una serie de monedas meme muy buscadas. La popularidad de estas monedas meme no solo impulsó la prosperidad del mercado de criptomonedas, sino que también generó importantes retornos para los inversionistas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las monedas meme conllevan altos riesgos y volatilidad, y los inversionistas deben ser racionales y cautelosos al participar.









La elección de Trump no solo impulsó un aumento en los precios de Bitcoin, sino que también despertó expectativas en el mercado sobre el primer gobierno cripto. A medida que las criptomonedas se adoptan y reconocen más ampliamente a nivel global, un número creciente de políticos e instituciones gubernamentales se están centrando en investigar las criptomonedas y las tecnologías relacionadas.





El mercado expresó fuertes esperanzas en una flexibilización de las políticas sobre criptomonedas y una mejora en los marcos regulatorios una vez que la administración de Trump asuma el cargo. En el futuro, a medida que las políticas se vuelvan más claras y los sistemas regulatorios se perfeccionen, se espera que las criptomonedas encuentren aplicaciones más amplias y una integración más profunda a nivel mundial.









Desde la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y su posterior elección como nuevo presidente, el precio de Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos en repetidas ocasiones. El 4 de diciembre, hora local, Trump nominó a Paul Atkins como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) a través de las redes sociales. Tras este anuncio, el precio de *URLS-BTC_USDT** se disparó hasta los $101,960, rompiendo la barrera de los $100,000 por primera vez en la historia, con una capitalización de mercado total que alcanzó los 2.1 billones de dólares.













En septiembre de 2024, mientras el mercado cripto comenzaba a recuperarse, las monedas meme con temática de IA experimentaron un auge en popularidad. Tokens como *URLS-GOAT_USDT* no solo atrajeron la atención hacia el campo de la IA dentro del mercado cripto, sino que también demostraron el enorme potencial de la tokenización para captar tendencias futuras. A medida que la tecnología sigue avanzando y crece la demanda del mercado, se espera que proyectos tokenizados como los Agentes de IA desempeñen un papel más significativo en el futuro, inyectando nueva vitalidad en la diversificación del mercado de criptomonedas.



