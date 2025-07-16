Crypto AI 2.0: ¿Pueden MCP + Agentes de IA desatar la próxima ola de innovación y expectativa?

A medida que las tecnologías de blockchain e inteligencia artificial (IA) convergen, el sector de Crypto AI está pasando por una evolución turbulenta y dinámica. Desde sus primeros días de emoción conceptual hasta el competitivo panorama actual, Crypto AI sigue siendo una de las fronteras más vigiladas en Web3. En medio de esta evolución, el auge del MCP (Model Context Protocol) combinado con Agentes de IA está empezando a captar una seria atención, lo que plantea la pregunta de si esta poderosa sinergia podría generar la próxima gran ola de innovación y emoción en el mercado.









El Model Context Protocol (MCP) es un estándar de código abierto diseñado para eliminar las barreras entre diferentes sistemas de IA y entornos blockchain. Tradicionalmente, las aplicaciones de IA operaban de manera aislada, lo que obligaba a los desarrolladores a crear API personalizadas para cada conexión. Este enfoque no solo era lento, sino que también limitaba la flexibilidad y presentaba problemas relacionados con permisos, acceso e interoperabilidad.





MCP busca resolver estos problemas al funcionar como un conector universal—como una interfaz USB para la IA. Introduce una forma estandarizada para que los modelos y agentes de IA se comuniquen, obtengan datos en tiempo real e interactúen con sistemas basados en blockchain. Al hacerlo, MCP simplifica drásticamente los procesos de desarrollo y permite un ecosistema AI-blockchain mucho más eficiente, integrado y escalable.





El valor fundamental de MCP radica en cómo permite que la IA descentralizada interactúe de manera significativa con su entorno. Soporta la ejecución automatizada de tareas, la comprensión contextual y la retroalimentación en cadena, todo dentro de un marco seguro y autorizado. A través de su capa semántica de cadena completa, proporciona la estructura necesaria para que los modelos interpreten tareas, accedan al contexto relevante y completen operaciones de manera autónoma pero verificable.









El protocolo MCP está diseñado para construir una capa de protocolo universal integral para que los modelos de IA operen, ejecuten tareas, proporcionen retroalimentación y ganen recompensas en la blockchain. No solo aborda el desafío de utilizar eficientemente los modelos de IA en la blockchain, sino que también apoya de manera sistemática la transición del mundo Web3 hacia un paradigma "impulsado por la intención".





La principal ventaja del protocolo MCP radica en su diseño de capa semántica de cadena completa, que abarca mecanismos de identidad de modelos, sistemas de recopilación de contexto e interpretación semántica, marcos de descomposición y ejecución de tareas, así como mecanismos de retroalimentación por incentivos. Esta arquitectura permite que los modelos de IA posean direcciones en la blockchain independientes y, a través de sistemas de verificación de permisos, reciban activos, inicien transacciones y llamen a contratos inteligentes—convirtiéndose en "cuentas de primera clase" en el mundo de la blockchain. Además, el protocolo MCP abstrae los estados en cadena, los datos fuera de la cadena y los registros históricos de interacción para proporcionar a los modelos una estructura clara de tareas y un contexto ambiental, lo que permite la ejecución "semántico-contextual" de instrucciones complejas.













Virtuals ha lanzado una serie de iniciativas, como VPN (Virtuals Partners Network), ACP (Agent Commerce Protocol), Points (sistema de lealtad) y Genesis (un nuevo mecanismo de lanzamiento). VPN tiene como objetivo redefinir la intersección de la IA y las criptomonedas conectando a inversionistas, expertos en el campo, académicos y desarrolladores. ACP está construyendo un ecosistema comercial compuesto por agentes de IA que pueden interactuar, colaborar y realizar transacciones entre sí de manera autónoma. El sistema Points realiza un seguimiento del compromiso del usuario y otorga derechos exclusivos de participación en Launchpad. Genesis introduce un nuevo mecanismo de lanzamiento con acceso basado en puntos, métodos de distribución de tokens en la blockchain y garantías de reembolso.





AI16Z ha mejorado significativamente su ecosistema con el lanzamiento de ElizaOS V2, que introduce importantes mejoras arquitectónicas, incluidos enjambres e interacción entre agentes. Al mismo tiempo, el equipo presentó AUTOFUN, una plataforma de lanzamiento innovadora impulsada por IA que ofrece una curva de vinculación más justa y a largo plazo, direcciones de CA personalizables, un sistema de verificación de chat basado en tokens de IA y herramientas para la creación de contenido impulsada por la comunidad. El nuevo modelo económico canaliza las ganancias del Launchpad hacia recompra para apoyar el fondo de liquidez de los tokens de lanzamiento. En Spartan V2, el token DEGENAI se actualizará y lanzará junto con ElizaOS V2, desempeñando un papel clave en el ecosistema y ayudando a promover proyectos en AUTOFUN.









Dark es una red experimental de MCP construida sobre Solana, enfocada en Trusted Execution Environments (TEE). Al permitir la integración automática de nuevas herramientas e interacciones en la blockchain, Dark busca impulsar la innovación dentro de las tecnologías descentralizadas. Sin embargo, la mayoría de las funcionalidades del proyecto aún están en etapa conceptual y no se han lanzado oficialmente.





SkyAI es una infraestructura nativa de IA construida sobre la BNB Chain, que ofrece acceso a datos multicanal y despliegue de agentes de IA. Aunque el proyecto sigue en su fase conceptual, se considera uno de los proyectos líderes dentro del sector MCP.









Solix es una red DePIN construida sobre el protocolo MCP, enfocada en el compartir ancho de banda inteligente. Los usuarios pueden compartir su ancho de banda a través de una extensión de navegador y recibir recompensas, con cobertura en 63 países alrededor del mundo. El proyecto ha tenido un despliegue técnico relativamente rápido, pero su éxito a largo plazo dependerá de validar el compromiso de los usuarios y la sostenibilidad de su modelo económico.





HighKey es un proyecto DeFi compatible con los protocolos MCP y DARP, especializado en arbitraje DeFi y análisis profesionales. Si bien el proyecto tiene una hoja de ruta de desarrollo clara, aún se necesita mejorar la experiencia del usuario y fortalecer su diferenciación en el mercado.









DeMCP lanzó oficialmente el 25 de abril, con un volumen de transacciones cercano a las ocho cifras en la primera hora. Es un mercado Web3 MCP en vivo que ofrece acceso con descuento a modelos de lenguaje avanzados como GPT-4 y Claude. La plataforma utiliza Trusted Execution Environments (TEE) y mecanismos de seguridad en la blockchain, y ha establecido una asociación técnica con Phala Network.





Cookie.fun ha introducido un servidor dedicado MCP: un servidor plug-and-play diseñado específicamente para agentes inteligentes. Está orientado tanto a desarrolladores como a usuarios no técnicos, y no requiere configuración para comenzar a utilizarlo. ha introducido un servidor dedicado MCP: un servidor plug-and-play diseñado específicamente para agentes inteligentes. Está orientado tanto a desarrolladores como a usuarios no técnicos, y no requiere configuración para comenzar a utilizarlo.





OpenServ se está preparando para lanzar su sistema MCP, que permitirá la integración de agentes de IA en una variedad de aplicaciones del mundo real. Soporta integración con plataformas como AWS, Discord, Notion, Figma, Google Maps y Slack.









Dark, en la blockchain de Desde la perspectiva del rendimiento del mercado, aunque la mayoría de los proyectos Web3 basados en el protocolo MCP aún están en sus primeras etapas de desarrollo y sus productos no se han lanzado completamente, algunos ya han emitido tokens y atraído la atención de los inversionistas a medida que mejora el sentimiento del mercado. Por ejemplo, el token relacionado con MCP,, en la blockchain de Solana , tuvo un buen desempeño tras su lanzamiento, lo que generó entusiasmo entre los inversionistas y una ola de inversiones en tokens relacionados con MCP. Con el progreso y la implementación de más proyectos y la creciente aceptación del mercado de la integración de IA y blockchain, hay una posibilidad de una segunda ola de hype para MCP + Agentes de IA.





Sin embargo, para lograr todo el potencial de esta combinación, será necesario superar varios desafíos críticos. La escalabilidad técnica, la fiabilidad de los modelos y la seguridad de los agentes deben abordarse para respaldar el crecimiento a largo plazo. Además, la competencia intensa en el espacio de IA Web3 significa que solo los proyectos más diferenciados y técnicamente sólidos sobresaldrán entre el ruido. La incertidumbre regulatoria sigue siendo un obstáculo adicional. A medida que la IA se vuelve más autónoma e integrada con los sistemas financieros, el cumplimiento será cada vez más importante para dar forma a la adopción y la confianza del usuario. Asegurar que estos sistemas se alineen con los estándares globales en evolución será esencial.









La segunda mitad de la historia de Crypto AI está en marcha, y la combinación de MCP + Agentes de IA parece estar lista para desempeñar un papel líder. Su potencial para remodelar cómo construimos, interactuamos y nos beneficiamos de la inteligencia descentralizada es enorme. A medida que el desarrollo se acelera y las aplicaciones en el mundo real comienzan a surgir, MCP podría convertirse muy bien en la base de una nueva generación de sistemas de IA nativos de blockchain. Si bien el impacto total tomará tiempo en desarrollarse, una cosa es cierta: MEXC sigue comprometido a mantenerse a la vanguardia de esta transformación, ofreciendo una plataforma segura, eficiente y de bajo barrera para que los usuarios descubran y participen en el futuro de Crypto AI.





