Titanes corporativos y políticos en conflicto: sacudida cripto en medio del enfrentamiento entre Trump y Musk

En solo una semana vertiginosa, la relación entre el presidente de los EE. UU. Donald John Trump y el multimillonario global Elon Musk dio un giro dramático, pasando de ser aliados de confianza en la Casa Blanca a feroces rivales en las redes sociales. Lo que comenzó como desacuerdos políticos rápidamente escaló a un enfrentamiento público, revelando tensiones que van mucho más allá de rencores personales y enviando ondas de choque sobre el futuro del mercado de criptomonedas.









El "período de luna de miel" entre Trump y Musk comenzó cuando Trump regresó a la Casa Blanca y cortejó a la industria tecnológica. A principios de 2025, la administración Trump lanzó la política de la “Reserva Estratégica de Bitcoin de EE. UU.”, anunciando planes para reservar Bitcoin y otras criptomonedas importantes , posicionando a EE. UU. como un centro global de criptomonedas. Mientras tanto, las empresas de Musk se beneficiaron de estas políticas, con Tesla continuando recibiendo créditos fiscales por vehículos eléctricos y SpaceX asegurando miles de millones en contratos gubernamentales.





Sin embargo, surgieron tensiones en junio de 2025 cuando Trump anunció la llamada “ Ley del Gran y Hermoso Acto de la Gran Ley ”. La legislación fue criticada por recortar los subsidios a los vehículos eléctricos, aumentar el déficit fiscal e incluir un gasto gubernamental significativo. Musk denunció públicamente el proyecto de ley como una “abominación asquerosa”. Escaló aún más el conflicto al sugerir posibles vínculos entre Trump y Jeffrey Epstein, lo que provocó una disputa aún mayor.





Trump reaccionó rápidamente, advirtiendo que si Musk apoyaba a los candidatos demócratas, enfrentaría “consecuencias graves”, incluida la posible revocación de los contratos federales de las empresas de Musk, como Tesla y SpaceX. El enfrentamiento se intensificó, con la opinión pública y los mercados reaccionando de la misma manera.













Debido a los recortes propuestos por el proyecto de ley en los subsidios a los vehículos eléctricos y los riesgos emergentes en los contratos, aumentaron las preocupaciones sobre la futura demanda de Tesla y la dependencia de las políticas. El precio de las acciones de Tesla cayó un 14% en el día, borrando aproximadamente $150 mil millones en valor de mercado. Además, el volumen de operaciones para opciones tanto call como put aumentó, reflejando una mayor volatilidad.













El mercado de criptomonedas vio fluctuaciones aún más severas. Tras el brote de la disputa, se produjo una venta masiva, lo que desencadenó liquidaciones masivas:





El precio de Bitcoin (BTC) cayó rápidamente de alrededor de $105,915 a menos de $100,500, con más de $300 millones en posiciones long liquidadas.

Ethereum (ETH) bajó alrededor de un 6%, lo que indicó una aversión generalizada al riesgo en el mercado.

DOGE , un activo cripto clave respaldado por Musk, cayó más del 12% en la semana, tocando un mínimo de $0.16805 en un momento.

El token TRUMP cayó a $9.314 en el día, lo que resultó en pérdidas de alrededor de $900 millones.





Datos de Coinglass muestran que el mercado de criptomonedas perdió aproximadamente un 5.1% de su capitalización total en un solo día, borrando casi $1 mil millones en valor.

















El conflicto entre Trump y Musk ha intensificado innegablemente la volatilidad del mercado, creando incertidumbre sobre el futuro de su relación. Esta incertidumbre ha causado fluctuaciones significativas en los precios de las criptomonedas, lo que podría disuadir a algunos inversionistas de ingresar al mercado y socavar la estabilidad general. Durante las escaladas, el mercado de criptomonedas podría enfrentar una mayor presión de venta. Además, su disputa probablemente atraerá una mayor supervisión regulatoria. La administración Trump podría fortalecer las regulaciones sobre criptomonedas para mitigar los riesgos potenciales en el mercado y los crímenes financieros. Tal presión regulatoria afectaría negativamente al mercado de criptomonedas, especialmente a los proyectos y plataformas con cumplimiento más débil. Los inversionistas deben monitorear de cerca los cambios en las políticas para evitar riesgos potenciales.





A medida que aumentan las tensiones, algunos inversionistas pueden retirar fondos de los mercados de criptomonedas hacia inversiones más seguras, reduciendo la liquidez y presionando los precios. Esto es particularmente riesgoso para los proyectos de criptomonedas que dependen en gran medida del sentimiento del mercado y de los flujos de capital.









En medio del conflicto creciente y los riesgos macroeconómicos en aumento, las criptomonedas están ganando atención como herramientas de cobertura.





La incertidumbre creciente está impulsando a algunos inversionistas a trasladar fondos desde las finanzas tradicionales hacia los activos cripto en busca de estabilidad. Aunque el precio de Bitcoin cayó brevemente, se estabilizó rápidamente, demostrando la resiliencia del mercado y su potencial como refugio seguro.





La comunidad de Bitcoin también respondió proactivamente, alentando a Musk a invertir fuertemente en Bitcoin y promover su adopción en los balances de empresas como Tesla. Este movimiento desafía las finanzas tradicionales y refleja una fuerte confianza en el futuro de Bitcoin.





Desde una perspectiva regulatoria, si la administración Trump busca reparar la relación con el sector tecnológico y promover un marco regulatorio de criptomonedas más abierto, el mercado podría experimentar beneficios a mediano y largo plazo. Aunque la incertidumbre regulatoria persiste, un enfoque más inclusivo aumentaría la confianza, atraería capital y fomentaría la innovación, ayudando al crecimiento de la industria. Por lo tanto, la dirección de las políticas sobre criptomonedas de la administración Trump será un factor clave a seguir en el próximo período.









IA corto plazo, con Trump y Musk eliminando publicaciones en las redes sociales y la cobertura mediática intensificándose, se espera que el sentimiento del mercado siga siendo turbulento. Los inversionistas deben monitorear de cerca la postura del gobierno, especialmente si Trump buscará revisar contratos o cancelar subsidios, lo que podría socavar aún más la confianza del mercado. Por otro lado, si el conflicto se desescalada, el mercado podría experimentar un breve período de estabilización.





A mediano plazo, el mercado de criptomonedas podría pasar por una reestructuración técnica y de capital centrada en Musk. Movimientos como la tenencia total de Bitcoin, restaurar el soporte de pagos en $DOGE y promover aplicaciones comerciales en cadena podrían convertirse en nuevas tendencias. Además, si la administración Trump busca reparar relaciones con el sector tecnológico, podría introducir regulaciones más flexibles sobre criptomonedas o expandir las reservas de activos digitales del gobierno, lo que beneficiaría al mercado a mediano y largo plazo.





A largo plazo, los inversionistas deberían considerar diversificar sus tenencias en activos digitales para mitigar los riesgos regulatorios y geopolíticos. Bitcoin, Ethereum, stablecoins y grandes fondos institucionales en blockchain podrían servir como opciones para la diversificación de riesgos y rendimientos constantes. También es crucial seguir de cerca los movimientos de Musk; si lanza “El Partido de América” e integra plataformas sociales y otros recursos, esto podría formar una alianza política y tecnológica más sistemática con efectos de largo alcance en el futuro ecosistema cripto.









La disputa pública entre Trump y Musk refleja las preocupaciones duales de la industria tecnológica sobre la dependencia de políticas y la gestión de riesgos, equilibrando los intereses comerciales y los subsidios frente a la maniobra política y la libertad de expresión. Para el mercado de criptomonedas, esta agitación expone riesgos de alta volatilidad, pero también refuerza el valor de los activos descentralizados como herramientas de cobertura.





