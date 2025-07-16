El trading de criptomonedas ha ganado una gran popularidad entre los inversores a nivel mundial, lo que ha llevado a un flujo diario de cientos o incluso miles de traders en MEXC que participan en el El trading de criptomonedas ha ganado una gran popularidad entre los inversores a nivel mundial, lo que ha llevado a un flujo diario de cientos o incluso miles de traders en MEXC que participan en el
Preguntas frecuentes sobre el trading spot

El trading de criptomonedas ha ganado una gran popularidad entre los inversores a nivel mundial, lo que ha llevado a un flujo diario de cientos o incluso miles de traders en MEXC que participan en el trading spot para comprar criptomonedas. Para los recién llegados al mundo del trading spot, suelen surgir preguntas. Para resolver esto, hemos recopilado y respondido las consultas más comunes que los usuarios pueden encontrar durante su experiencia de trading spot en MEXC.

¿Qué es el trading spot de criptomonedas?

El trading spot de criptomonedas se refiere al proceso en el que compradores y vendedores compran o venden criptomonedas como BTC, ETH y MX a un precio de mercado específico, y ejecutan la transacción para su liquidación. Por ejemplo, en el par MX/USDT, el precio representa la cantidad de USDT requerida para comprar 1 MX o la cantidad de USDT que se puede obtener al vender 1 MX.

¿Cuál es la diferencia entre el trading spot y el trading de futuros?

El trading spot y el trading de futuros tienen diferencias fundamentales. En el trading spot, los traders son propietarios de los activos subyacentes, y ambas partes intercambian cotizaciones y activos de tokens directamente. Por lo tanto, el trading spot implica la transferencia directa de activos de criptomonedas entre los participantes del mercado.

El trading de futuros implica la compra y venta de contratos que representan el valor de criptomonedas específicas. Cuando compras un contrato de futuros, no eres propietario del activo subyacente de la criptomoneda. En su lugar, tienes un contrato que acuerda comprar o vender criptomonedas a un precio predeterminado en una fecha específica en el futuro. En este escenario, puedes predecir las fluctuaciones de precio por adelantado, optar por ir largo comprando contratos, o ir corto vendiendo contratos, participando en la volatilidad de las criptomonedas para obtener ganancias.

¿Cuáles son las tarifas de trading en operaciones spot en MEXC?

MEXC ofrece las tarifas de trading más bajas en el mercado, con 0.05% tanto para las tarifas de maker como de taker.

¿Qué son los takers y los makers?

① Taker: Un taker es alguien que coloca una orden que coincide directamente con órdenes de límite o mercado existentes. Los takers consumen la liquidez del mercado.
② Maker: Un maker es alguien que coloca una orden, especifica el precio y la cantidad, y espera a que otros usuarios la coincidan. Los makers añaden liquidez al mercado.

¿Qué tipos de órdenes admite el trading spot?

El trading spot de MEXC admite tres tipos de órdenes: órdenes de límite, órdenes de mercado y órdenes stop-limit. Para conocer las diferencias específicas entre estos tipos de órdenes, puedes consultar el artículo "Diferentes tipos de órdenes spot".

¿Cómo puedo ver el historial de mis órdenes ejecutadas?

Puedes ver el historial de tus órdenes ejecutadas en la sección "Historial de operaciones", que se encuentra debajo del libro de órdenes. También puedes hacer clic en [Órdenes] en la esquina superior derecha y luego seleccionar [Órdenes Spot] para ver todas tus órdenes.

¿Qué debo hacer si no puedo operar debido a que mis fondos están bloqueados por órdenes abiertas?

Si tus fondos están bloqueados por órdenes abiertas y deseas operar con otras criptomonedas pero no tienes suficiente saldo, puedes ir a la sección de "Órdenes Abiertas", ver tus órdenes no ejecutadas y hacer clic en el botón de cancelar para liberar los fondos ocupados, permitiéndote usarlos en nuevas órdenes.

¿Cómo hacer un depósito?

Si no tienes fondos en tu cuenta, puedes hacer un depósito directamente. Para conocer los métodos de depósito, puedes consultar los artículos "Cómo depositar criptomonedas en la plataforma MEXC (sitio web)" y "Cómo depositar criptomonedas en la plataforma MEXC (App)".

¿Qué son la Zona Principal, la Zona de Innovación y la Zona de Evaluación?

La Zona Principal, la Zona de Innovación y la Zona de Evaluación son clasificaciones de criptomonedas en MEXC basadas en la capitalización de mercado e innovación. Para conocer las diferencias específicas entre estas clasificaciones, puedes consultar el artículo "Introducción a las zonas de trading de spot de MEXC".

¿Existe una cantidad mínima de orden y un monto mínimo total para cada operación?

Sí, existen reglas diferentes para los distintos mercados de trading en MEXC. Para obtener más detalles, puedes consultar el artículo "Reglas de comercio en el mercado spot"

¿Cuál es la diferencia entre Órdenes Abiertas, Historial de Órdenes y Historial de Operaciones?

① Órdenes abiertas:
Esta sección muestra las órdenes que aún están esperando ser ejecutadas o activadas.
② Historial de órdenes:
Esta sección muestra los registros históricos de las órdenes que han sido ejecutadas o canceladas.
③ Historial de operaciones:
Esta sección muestra las operaciones que han sido exitosamente ejecutadas y completadas. Si la cantidad de la orden es grande, puede ser completada a través de varias operaciones, todas las cuales aparecerán en los registros históricos.

Aviso de riesgos: Esta información no constituye asesoramiento en inversiones, impuestos, servicios legales, financieros, contables ni en otros servicios relacionados, ni representa una recomendación para comprar, vender o mantener activos. Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con cautela al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


