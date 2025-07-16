Circle lidera la ola de las stablecoins: pasando de ser un nicho de mercado a un competidor importante

En medio de los desafíos regulatorios globales que enfrentan los criptoactivos, Circle se ha convertido en la primera empresa de stablecoins que cotiza en bolsa en el mercado estadounidense, marcando un hito importante para legitimar el sector. Este logro destaca la creciente dominancia y diferenciación entre USDC y USDT en el mercado de stablecoins. USDC pone énfasis en el cumplimiento normativo, subsidios y características con intereses, con actividad notable dentro del ecosistema Solana . En contraste, USDT se enfoca en la descentralización, despliegue diversificado y casos de uso prácticos en pagos, jugando un papel crucial en el comercio transfronterizo y aplicaciones monetarias globales.









Fundada en 2013, Circle es una empresa de pagos digitales y finanzas blockchain que rápidamente estableció una fuerte presencia en el mercado de stablecoins tras el lanzamiento de USDC.





Optimism, USDC es una stablecoin centralizada, respaldada 1:1 por el dólar estadounidense, con reservas completas en bancos regulados en EE.UU. y valores gubernamentales a corto plazo. Estas reservas son auditadas mensualmente por firmas contables externas para garantizar transparencia y seguridad. Este alto nivel de cumplimiento regulatorio y transparencia ha diferenciado a USDC en el espacio de stablecoins. A julio de 2025, la capitalización de mercado de USDC es aproximadamente 61,5 mil millones de dólares, siendo la segunda stablecoin más grande del mundo. Su extenso ecosistema abarca múltiples blockchains como Ethereum , Solana, Arbitrum Avalanche , Base y Polygon, apoyando exchanges, protocolos DeFi, pagos de alta velocidad y transferencias de activos entre cadenas.





El desempeño reciente de Circle en el mercado bursátil estadounidense ha sido notable. Desde su oferta pública inicial (IPO), Circle (símbolo: CRCL) ha subido dramáticamente, con un aumento del 167% en su primer día y alcanzando un máximo de 284,35 dólares antes de consolidarse, representando un incremento extraordinario del 817,26% respecto al precio inicial de 31 dólares. Este éxito no solo valida la fortaleza de Circle, sino que también establece un referente para el crecimiento de la industria de stablecoins dentro de los mercados financieros tradicionales.













En el mercado de stablecoins, USDT mantiene una posición dominante indiscutible. Emitida por Tether Limited desde su lanzamiento en 2014, USDT ascendió rápidamente gracias a su modelo de servicio descentralizado. Actualmente, USDT se emite de forma nativa en más de 13 blockchains públicas importantes, con aproximadamente el 54,1% emitido en la red Tron y el 44,2% en Ethereum. Además, se emite en menor medida en Solana, Avalanche, Omni, Algorand, EOS y otras blockchains, cada una con menos del 1%, ampliando así los escenarios de aplicación y cobertura de mercado de USDT.





Con la expansión continua del mercado de stablecoins, los datos de DefiLlama al 25 de junio muestran que la capitalización total del mercado de stablecoins alcanzó 252,9 mil millones de dólares. De estos, USDT ha mantenido la primera posición durante mucho tiempo, superando por primera vez los 150 mil millones de dólares en capitalización, llegando a 157,3 mil millones y representando el 62,23% del mercado. USDC le sigue con una capitalización de 61,5 mil millones, siendo la segunda en participación de mercado detrás de USDT. Juntas, estas dos stablecoins dominan más del 86% del mercado, mientras que todas las demás stablecoins combinadas representan menos del 15%, subrayando su dominio.









Sin embargo, a pesar del crecimiento continuo de USDT, otras stablecoins están expandiendo activamente su presencia, haciendo que la dominancia de USDT baje del 70% al 62% en el último año. Para mantener su impulso, USDT ha adoptado estrategias audaces para mejorar sus capacidades multicadena, incluyendo el lanzamiento del token multicadena USDT 0 soportado por LayerZero OFT y la construcción de un hub centrado en Legacy Hub y Plasma, buscando consolidar su posición en medio de la fuerte competencia.









El auge de las stablecoins no solo ha remodelado el mercado cripto, sino que también ha impactado profundamente el sistema financiero mundial. Con la aprobación del GENIUS Act por el Senado estadounidense, el mercado de stablecoins ha entrado en un marco regulatorio más claro y reglas operativas definidas. La ley establece un sistema regulatorio dual federal y estatal, exige una reserva 1:1 para stablecoins y refuerza los requisitos de divulgación y auditoría, brindando un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del mercado.









El GENIUS Act no solo establece reglas claras para stablecoins, sino que también ayuda a reducir deuda y reforzar la dominancia del dólar. Según estimaciones de Standard Chartered, el mercado global de stablecoins podría crecer a 2 billones de dólares para 2028, apoyando significativamente el mercado de deuda estadounidense. Además, la adopción masiva de stablecoins consolidará aún más el estatus del dólar como moneda de reserva canalizando fondos hacia bonos del Tesoro de EE.UU.









La adopción amplia de stablecoins impulsa cambios transformadores en las finanzas tradicionales y abre oportunidades de innovación en nichos. Desde pequeñas remesas transfronterizas hasta protocolos DeFi de préstamos y empresas que incorporan bonos del Tesoro, los casos de uso de stablecoins se expanden. En particular, ofrecen liquidaciones más rápidas y costos casi nulos para remesas pequeñas, proporcionando soluciones eficientes para transferencias remotas. Los proveedores que aprovechen estas demandas de nicho podrían convertirse en el PayPal de la era stablecoin.









Fidelity y A medida que el mercado de stablecoins crece y las regulaciones maduran, gigantes financieros tradicionales ingresan al espacio. Bancos y líderes en pagos como Visa PayPal emiten stablecoins directamente (por ejemplo, PYUSD, versión bancaria de USDC), mientras que líderes tempranos como Circle, Paxos BlackRock aceleran la expansión de sus negocios en cadena. Esta tendencia impulsará un rápido crecimiento y transformación del sistema financiero global.









El ascenso meteórico de Circle es un microcosmos de la revolución financiera impulsada por la era stablecoin. Con la dualidad de USDT y USDC, el crecimiento continuo del mercado y la mejora gradual del marco regulatorio, las stablecoins se vuelven componentes vitales del sistema financiero mundial. En el futuro, jugarán roles clave en pagos transfronterizos, protocolos DeFi y en apoyar la descentralización y simplificación del panorama financiero global. Esta revolución puede marcar el nacimiento de un sistema financiero más abierto, transparente y eficiente.





