¡Captain & Company (CNC) llega a MEXC! Guía paso a paso para reclamar millones en recompensas de airdrop

Resumen: ¡La cuenta regresiva para el listado del token CNC ya comenzó! Esta guía completa del airdrop es tu llave para tomar ventaja desde el inicio en el juego blockchain con temática pirata más esperado de 2025.





Con el próximo lanzamiento de Captain & Company (CNC) en MEXC , se prepara el terreno para un épico evento de airdrop, vinculado a uno de los juegos blockchain más prometedores de 2025.





Este artículo te ofrece un desglose detallado de todo lo que necesitas saber: desde fechas clave hasta una guía paso a paso para reclamar airdrops. ¡Únete a esta ola de oportunidades y navega hacia valiosas recompensas!

















Captain & Company es un juego MMORPG basado en blockchain con temática pirata, que adopta un modelo de "lanzamiento justo" (fair launch): el 100 % de los tokens CNC son generados por nodos administrados por la comunidad. Al participar en la campaña de airdrop, los jugadores pueden acumular Puntos de Airdrop (AP) para canjear Licencias de Nodo gratuitas. Una vez activado un nodo, los usuarios pueden minar CNC de forma continua y acceder a privilegios dentro del juego, como votar, comprar, forjar y operar.









2.1 Crea y vincula tu billetera

Ve a kap.gg/profile para registrarte y verificar tu cuenta. Esto te permitirá monitorear en tiempo real tu acumulación de AP (Puntos de Airdrop). Sigue las instrucciones para crear una billetera Abstract y vincularla con tu billetera principal (EOA).





2.2 Conoce los tokens clave

CNC: Token principal del juego, generado exclusivamente mediante la actividad de los nodos.

KAP: Token del ecosistema de KAPGames. Si usas KAP para comprar licencias de nodo, obtendrás descuentos. Todos los tokens gastados serán quemados en el futuro.









Crea tu cuenta en kap.gg/profile y completa el proceso de registro.

Conecta tu billetera Abstract y tu billetera principal (EOA) para asegurarte de que se registre tu actividad y puedas obtener AP.





Puedes acumular Puntos de Airdrop (AP) de las siguientes formas:

Actividades dentro del juego (50 % de AP): ▍Gana AP al participar en misiones, batallas, cacería de monstruos y competencias PvP.





Stakea o holdea NFTs (35 % de AP): ▍Haz staking o mantén NFTs de tipo Ship o Skellie en [ kap.gg/staking ] para obtener AP adicionales.





Contribuciones creativas (10 % de AP): ▍Envía ideas, escribe artículos, desarrolla el lore o colabora con contenido en Discord, foros comunitarios o la wiki oficial.





Únete a comunidades asociadas (5 % de AP): ▍Si formas parte de una comunidad oficial asociada, podrás reclamar AP diarios automáticamente.





Recompensas por referidos: ▍Invita a nuevos jugadores y recibe el 5 % del AP total que ellos ganen.





Acumula AP: ▍Tus AP se actualizará automáticamente en el panel a medida que completes tareas y participes en eventos.





Canjea licencias de nodo: ▍Cuando alcances el umbral de AP requerido, podrás reclamar una Licencia de Nodo NFT no transferible. Debes reclamarla dentro de los 30 días desde que se abra la página de venta, o expirará.





Reclama tu licencia de nodo: ▍Hazlo desde kap.gg/profile o la página especial de preventa.





Mina tokens CNC: ▍Una vez activado, tu nodo comenzará a generar tokens CNC automáticamente. Puedes elegir entre diferentes periodos de bloqueo: Sin bloqueo: Recibes el 25 %, se quema el 75 %. 30 días de bloqueo: Recibes el 50 %, se quema el 50 %. 60 días de bloqueo: Recibes el 75 %, se quema el 25 %. 90 días de bloqueo: Recibes el 100 %, sin quema. A mayor periodo de bloqueo, mayor recompensa. Esto incentiva la participación a largo plazo.











Fecha límite de reclamo: Debes reclamar tu licencia de nodo dentro de los 30 días desde que se habilite la página de venta; de lo contrario, perderás la elegibilidad.

Distribución justa: El 100 % de los tokens CNC son generados por nodos operados por la comunidad; no hay reservas del equipo ni asignaciones previas a inversionistas.

Participa en la construcción de la comunidad: Además del juego, puedes ganar AP extra aportando ideas y participando en votaciones de gobernanza.









CNC es un juego MMO naval en blockchain donde los jugadores asumen el rol de capitanes piratas y navegan a través de una economía completamente on-chain. El token CNC es el núcleo del juego y sirve para adquirir activos premium, forjar objetos, hacer staking y votar en decisiones de gobernanza. Todos los nodos son operados por la comunidad, sin preminado ni asignaciones privadas, lo que lo convierte en el primer ecosistema de token de "lanzamiento justo" en el mundo del gaming Web3.





El token CNC impulsa todo el ecosistema:

Gobernanza: Participa en votaciones comunitarias para influir en el desarrollo del juego.

Recompensas por staking: Stakea CNC para ganar recompensas adicionales y desbloquear beneficios exclusivos dentro del juego.

Transacciones dentro del juego: Usa CNC para comprar objetos premium, forjar equipos y más.

Moneda del ecosistema: Es la única moneda on-chain, lo que garantiza el equilibrio económico mediante nodos operados por la comunidad.









Desarrollado por KAP Games, Captain & Company (CNC) está basado en los principios de descentralización y enfoque comunitario. El equipo busca combinar lo mejor de la tecnología blockchain con una experiencia de juego de alta calidad. A medida que se suman nuevos colaboradores y socios, la participación de la comunidad y la distribución justa del token siguen siendo la prioridad del proyecto.





Conclusión

Captain & Company (CNC) marca una nueva era en el gaming Web3, donde los jugadores no solo participan, sino que también co-crean la economía y el rumbo del juego a través de un modelo de lanzamiento justo. Con su innovadora campaña de airdrop y el próximo listado en MEXC, este es el mejor momento para unirte a este ecosistema revolucionario.









P: ¿Qué es Captain & Company (CNC)? R: Es un juego MMO naval en blockchain donde los jugadores ganan tokens CNC mediante nodos comunitarios y participan activamente en la gobernanza del juego.

P: ¿Cómo puedo unirme al airdrop de CNC? R: Solo tienes que registrarte, vincular tu billetera, completar misiones del juego para ganar AP y canjear tu Licencia de Nodo para empezar a ganar.

P: ¿Para qué sirve el token CNC? R: CNC es el motor del ecosistema: sirve para gobernanza, staking, compras dentro del juego, forja de objetos y mucho más.





