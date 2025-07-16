¿Puede TON recuperar su impulso de crecimiento bajo el plan prometido por Trump?

Con la victoria electoral de Trump, Bitcoin ha superado los $90,000, mostrando una fuerte tendencia alcista y reavivando el optimismo en toda la industria de las criptomonedas. Sin embargo, en lugar de centrarse únicamente en las fluctuaciones de precios de una sola criptomoneda, la mayor expectativa de la industria radica en fomentar un ecosistema más diversificado. A corto plazo, los tokens de diversos sectores han comenzado a recuperar impulso, alineándose con las tendencias más amplias del mercado. Entre estos, el ecosistema TON (The Open Network) sigue siendo un enfoque clave para los inversionistas. A pesar de enfrentar desafíos en los últimos meses por diversas razones, TON continúa generando altas expectativas entre los inversionistas en medio de la recuperación actual del mercado.









Desde el arresto de Durov en París hace dos meses, el ecosistema TON parece haber entrado en un estado de crisis—o quizás en una nueva fase de ajuste. Aunque los proyectos Meme y los mini-juegos dentro del ecosistema continúan sus esfuerzos para atraer nuevos usuarios y actualizar actividades, los participantes más astutos del mercado han percibido un debilitamiento de la "fe" en el ecosistema TON. Por ejemplo, durante el repunte del mercado, el token SOL superó rápidamente los $200, mientras que el aumento del precio de TON ha sido notablemente más moderado.





Sin embargo, vale la pena señalar que el ecosistema TON no está completamente estancado. De hecho, durante esta recesión, han surgido ciertos aspectos destacados dentro del ecosistema. Por ejemplo, antes del lanzamiento de Notcoin, los exchanges centralizados (CEX) compitieron ferozmente para capturar el mercado de usuarios de TON, mientras que el proyecto DOGS logró reavivar el entusiasmo dentro de la comunidad de Telegram. Estos desarrollos indican que, a medida que mejora el sentimiento del mercado, los tokens dentro del ecosistema TON también están preparados para recuperarse.









En medio de las promesas de Trump sobre criptomonedas, han surgido varias señales favorables para TON. Trump ha propuesto medidas políticas dirigidas a Bitcoin y ha avanzado con políticas de "desbloqueo" para fomentar una mayor apertura de la economía estadounidense hacia la industria de las criptomonedas. Esto es particularmente beneficioso para proyectos como Telegram y TON, que han operado durante mucho tiempo bajo un velo de incertidumbre, ya que podrían obtener mayor apoyo y oportunidades de desarrollo. La postura tolerante de Trump hacia las criptomonedas sin duda favorece a TON. En este contexto, si la tendencia del mercado sigue al alza, el ecosistema TON podría abrazar nuevas oportunidades de crecimiento.





En realidad, el desarrollo de blockchains públicas a menudo requiere varios ciclos, especialmente cuando la competencia es intensa, lo que dificulta que los proyectos logren avances a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la infraestructura de TON y la demanda del mercado aún poseen un fuerte potencial de crecimiento. Por ejemplo, aunque Solana ha experimentado volatilidad en los últimos años, ha logrado un éxito significativo gracias a las ventajas de su blockchain de alta velocidad. Si TON puede replicar este modelo, particularmente bajo condiciones políticas más favorables, determinará si puede experimentar nuevamente un crecimiento explosivo en el futuro.









La trayectoria de crecimiento de TON comparte muchas similitudes con blockchains públicas como Ethereum y Solana. El desarrollo de las blockchains públicas generalmente sigue un patrón predecible: primero, el crecimiento rápido de los proyectos del ecosistema, seguido por una explosión en el TVL (Valor Total Bloqueado, por sus siglas en inglés), y finalmente, la maduración de los DEX (Exchanges Descentralizados) y DeFi (Finanzas Descentralizadas).





Crecimiento de los tokens de proyectos del ecosistema

Tanto Ethereum como Solana experimentaron una emisión significativa de tokens para proyectos del ecosistema en sus primeras etapas. Este auge de tokens inyectó vitalidad en los ecosistemas de blockchain públicas. TON también pasó por esta fase en el pasado, especialmente en términos de popularidad de tokens y crecimiento de precios, lo que atrajo a un gran número de usuarios.





Crecimiento del TVL

El TVL es una métrica clave para medir el crecimiento de las blockchains públicas, ya que refleja directamente la liquidez de los activos en la cadena y la actividad de los usuarios. Durante el "DeFi Summer" de Ethereum, el TVL aumentó más de 100 veces, y Solana experimentó un crecimiento similar en 2023. Actualmente, el TVL de TON es de alrededor de $700 millones. Aunque ha sufrido algún retroceso, su potencial de crecimiento sigue siendo sustancial.





Diversidad del ecosistema DEX y DeFi

El desarrollo de plataformas DEX y DeFi en blockchains públicas como Solana y Ethereum ha fomentado la diversidad de interacciones en la cadena y ha contribuido a la madurez del ecosistema. El ecosistema TON, sin embargo, aún está en sus primeras etapas en este sentido, particularmente en términos de funcionalidad de los DEX. Mejorar la funcionalidad de las plataformas DEX y enriquecer las aplicaciones DeFi serán claves para el desarrollo futuro de TON.









A pesar de enfrentar algunos desafíos en la actual recesión del mercado, TON aún posee un potencial de desarrollo significativo dentro de la trayectoria de crecimiento a largo plazo de las blockchains públicas. El rendimiento y la escalabilidad de TON están a la par con Solana, pero las funcionalidades DEX y DeFi de su ecosistema siguen subdesarrolladas. Afortunadamente, los desarrolladores y la comunidad de TON ya están trabajando en soluciones para abordar este problema.





Por ejemplo, PixelSwap de LayerPixel es el primer paso tomado para abordar las limitaciones de los DEX dentro del ecosistema TON. Al integrarse perfectamente con las Mini Apps de Telegram, PixelSwap ofrece funcionalidades de trading más refinadas, ayudando a TON a atraer usuarios de manera más efectiva. Además, basándose en las experiencias exitosas de Solana y Ethereum, TON puede enriquecer aún más sus aplicaciones del ecosistema, mejorar las funcionalidades DeFi y aumentar su TVL y volumen de transacciones.









A pesar de enfrentar ciertos desafíos, TON todavía tiene el potencial de convertirse en el próximo "Solana" según las tendencias de desarrollo de la industria. Con la postura favorable del mercado hacia las criptomonedas a través de políticas favorables, TON podría experimentar una segunda ola de crecimiento impulsada tanto por avances políticos como tecnológicos. Al igual que Solana y Ethereum, TON pasará por un ciclo de estancamiento a prosperidad. Siempre que su ecosistema continúe evolucionando y se mejoren sus funcionalidades DEX y DeFi, el futuro de TON seguirá siendo prometedor.





Para los inversionistas que buscan capitalizar las oportunidades de crecimiento futuro de TON, elegir una plataforma de trading confiable y eficiente es crucial. MEXC , conocido por sus tarifas ultrabajas y excepcional liquidez, es altamente valorado en la industria. Aquí, puedes operar con TON y una amplia gama de activos dentro de su ecosistema fácilmente, mientras disfrutas de una experiencia de trading eficiente y seguridad de primer nivel. ¡Con MEXC, puedes mantenerte alineado con las tendencias del mercado, aprovechar con precisión las oportunidades de inversión en TON y hacer que tus inversiones en criptomonedas sean más fluidas y eficientes!





Cómo operar con TON en MEXC:





Paso 1: Inicia sesión en la App de MEXC y pulsa en [Trade].

Paso 2: Pulsa [Spot], luego selecciona [TON/USDT] en el área principal, o busca directamente [TON/USDT].

Paso 3: Pulsa en [Comprar TON].







