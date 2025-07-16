Compra Bitcoin en menos de un minuto





Para los nuevos usuarios que realizan su primera compra de Bitcoin, se recomienda comenzar completando un depósito y luego utilizar la función de trading spot para adquirir Bitcoin rápidamente.





También puedes optar por el servicio Comprar Criptomonedas directamente para comprar Bitcoin usando moneda Fiat. Actualmente, este servicio solo está disponible en ciertos países y regiones. Si tienes la intención de comprar Bitcoin directamente fuera de la plataforma, ten en cuenta los mayores riesgos que implica debido a la falta de garantías.









Paso 1: Inicia sesión en el sitio web oficial de MEXC, haz clic en [Spot] en la esquina superior izquierda - [Spot].









Paso 2: En la zona "Principal", selecciona tu par de trading. Actualmente, MEXC admite pares de trading principales, incluyendo BTC/USDT, BTC/USDC, BTC/TUSD y más.









Paso 3: tomemos como ejemplo la compra del par BTC/USDT. Puedes seleccionar uno de los tres tipos de órdenes siguientes: ① Límite ② Mercado ③ Stop-limit. Estos tres tipos de órdenes tienen características diferentes. Para obtener más detalles, consulta Diferentes tipos de órdenes de spot





① Compra a precio límite

Ingresa tu precio de compra ideal y la cantidad de compra, luego haz clic en [Comprar BTC].

Ten en cuenta que el monto mínimo de la orden es de 1 USDT. Si el precio de compra establecido difiere significativamente del precio de mercado, es posible que el pedido no se complete de inmediato y aparecerá en la sección "Órdenes abiertas" a continuación.









② Compra a precio de mercado

Ingresa tu volumen de compra o monto completado, luego haz clic en [Comprar BTC]. El sistema completará la orden rápidamente al precio de mercado, ayudándote a comprar Bitcoin. Ten en cuenta que el monto mínimo de la orden es de 1 USDT.









③ Stop-limit

Al utilizar órdenes stop-limit, puedes preestablecer precios de activación, montos de compra y cantidades. Cuando el precio de mercado alcanza el precio de activación, el sistema colocará una orden límite al precio especificado.

Si tomamos el par BTC/USDT como ejemplo, consideramos el escenario en el que el precio actual de mercado de BTC es de 27,250 USDT. Según el análisis técnico, anticipamos que una ruptura del precio de 28,000 USDT iniciará una tendencia alcista. Podemos emplear una orden stop-limit con un precio de activación establecido en 28,000 USDT y un precio de compra establecido en 28,100 USDT. Una vez que el precio de Bitcoin alcance los 28,000 USDT, el sistema colocará inmediatamente una orden límite para comprar a 28,100 USDT. La orden podría completarse al precio de 28,100 USDT o inferior. Ten en cuenta que 28,100 USDT es un precio límite y, si el mercado fluctúa demasiado rápido, la orden podría no completarse.













Paso 1: Inicia sesión en la aplicación de MEXC y pulsa en [Trade].









Paso 2: Selecciona el tipo de orden y el par de trading. Puedes seleccionar uno de los tres tipos de órdenes siguientes: ① Límite ② Mercado ③ Stop-limit. Para conocer las diferencias entre estos tres tipos de órdenes, consulta la sección "Comprar Bitcoin en el sitio web" que aparece más arriba. También puedes seleccionar [BTC/USDT] para cambiar a otro par de trading.









Paso 3: tomemos como ejemplo la colocación de una orden de mercado con el par de trading BTC/USDT. Pulsa en [Comprar BTC].











