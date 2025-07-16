BTC vuelve a los $100,000: por qué el oro digital sigue brillando

BTC supera los $100,000 una vez más!





Recientemente, Bitcoin volvió a superar la marca de los $100,000, alcanzando un máximo de $104,000, con una ganancia del 7.41 % en 24 horas, siendo el precio más alto en casi tres meses. Otras criptomonedas importantes también experimentaron subidas significativas. Según datos de MEXC, la mayoría de los 100 tokens principales por capitalización de mercado están al alza. ETH superó los $2,600, SOL rompió los $180 y DOGE se elevó por encima de los $0.25.





Este regreso al valor no es una coincidencia: refleja una poderosa convergencia de cambios estructurales en el sistema financiero global. Más allá de los movimientos de precios, estamos presenciando una transformación en la lógica de valor de Bitcoin, impulsada por el capital soberano, la innovación tecnológica y un cambio en los paradigmas regulatorios.













Cambios dramáticos en la dinámica del comercio global han sido un catalizador para el reciente repunte del mercado. El 8 de mayo, EE. UU. y el Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo comercial que eliminó aranceles en sectores seleccionados y amplió el acceso mutuo a los mercados. Solo dos días después, el 10 de mayo, China y EE. UU. alcanzaron un acuerdo de reducción arancelaria sobre productos agrícolas durante conversaciones en Ginebra. Estos dos desarrollos clave llevaron al capital global a reevaluar y reubicarse.





Según datos de Investing.com , en las 72 horas posteriores a los acuerdos, el índice del dólar estadounidense cayó un 2.3 %, mientras que Bitcoin registró un ingreso neto de 4,700 millones USD en la cadena. Este marcado contraste en los flujos de capital destaca una tendencia más profunda: una creciente crisis de confianza en los sistemas de moneda fiduciaria tradicionales.









Detrás de esta migración de capital hay dos fuerzas clave. Primero, el alivio de las barreras comerciales ha acelerado los flujos de capital transfronterizos, resaltando la ventaja competitiva de Bitcoin como un activo globalmente transferible. Segundo, la reducción de aranceles ha disminuido las expectativas de inflación, lo que reduce el atractivo del dólar como cobertura contra ella.





Según Bloomberg, durante la semana de los acuerdos, los inversionistas institucionales aumentaron sus tenencias en 32,000 BTC a través del Grayscale Bitcoin Trust —el mayor ingreso semanal desde inicios de 2024—. Esto valida la evolución de Bitcoin hacia una forma de “oro digital”, pasando de ser un activo especulativo a un refugio estratégico.









La continua acumulación por parte de inversionistas institucionales ha sido una fuente clave de capital detrás del avance de Bitcoin más allá de los 100,000 de dólares. Desde principios de 2025, los planes de acumulación de empresas cotizadas y naciones soberanas han captado una gran atención del mercado.





Strategy (anteriormente MicroStrategy) sigue siendo uno de los compradores más comprometidos con Bitcoin. El 2 de mayo, la empresa anunció su nuevo “ Plan 42/42 ”, con el objetivo de recaudar 84 mil millones de dólares en dos años para comprar Bitcoin. Esto sigue al anterior “Plan 21/21”, con el que ya había invertido 42 mil millones de dólares en acumulación de BTC. A mayo de 2025, Strategy posee más de 500,000 BTC, con un valor de más de 58 mil millones de dólares a precios actuales.









Hay señales claras de que más empresas están tomando inspiración de la estrategia de inversión de compañías como Strategy e incrementando sus tenencias de criptomonedas en sus balances. Gautam Chhugani, analista de Bernstein, señaló que aproximadamente 80 empresas han “adoptado el Estándar Bitcoin”, lo que significa que han agregado una exposición sustancial a BTC en sus balances, representando cerca del 3.4 % del suministro total de Bitcoin. “En el contexto de recesiones económicas cíclicas y restricciones de suministro, Bitcoin puede volverse más resiliente a medida que más compañías cotizadas continúan acumulando”, afirmó Chhugani. Por ejemplo, Metaplanet de Japón ha asignado más del 35 % de sus activos corporativos a Bitcoin, mientras que Jetking de India planea construir una reserva de 18,000 BTC . Estas decisiones van más allá de la inversión financiera: están evolucionando hacia movimientos estratégicos para protegerse contra la depreciación de las monedas fiat.





Aún más significativa es la entrada de capital soberano. New Hampshire ha aprobado la “Ley de Reserva de Activos Digitales” , que permite a su Tesorería comprar activos digitales como Bitcoin con capitalizaciones de mercado superiores a los 500 mil millones USD. En Texas, una ley similar está en su fase final de revisión legislativa. Estos avances no solo brindan apoyo de capital a largo plazo al mercado de Bitcoin, sino que también señalan el estatus creciente de BTC dentro del sistema financiero mundial.









Durante mucho tiempo, la industria cripto operó en una zona gris regulatoria, y la incertidumbre política representaba un gran obstáculo para su desarrollo. Sin embargo, el regreso del gobierno de Trump marcó un giro brusco en el tono regulador, mostrando una postura más favorable a las criptomonedas. En marzo de este año, Trump firmó una orden ejecutiva que exige la creación de una reserva estratégica de Bitcoin y un inventario de activos digitales. Este movimiento es un hito: no solo refleja el reconocimiento estratégico del gobierno de EE. UU. del valor de Bitcoin y otras criptomonedas, sino que también marca un cambio fundamental en su postura: de observación cautelosa a aceptación y despliegue proactivos.





Al mismo tiempo, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha mostrado señales de suavizar su postura hacia el sector cripto. La SEC había adoptado previamente un enfoque estricto hacia los proyectos cripto, lo que causaba importantes desafíos de cumplimiento. Pero ahora el panorama está cambiando gradualmente. Aunque el acuerdo de la SEC con Ripple generó cierta controversia en la industria, refleja una tendencia más amplia hacia una regulación más tolerante. Este cambio está permitiendo que los negocios cripto operen dentro de un marco regulatorio más predecible y relajado, reduciendo los costos de cumplimiento y los riesgos políticos. En efecto, proporciona al sector un alivio necesario para su desarrollo a largo plazo.









Bitcoin está atravesando una transformación: de ser una narrativa conceptual a convertirse en un activo respaldado por tecnología. La Lightning Network, una solución de escalabilidad de capa 2 para Bitcoin , ha avanzado rápidamente. Al 13 de mayo, el número de nodos en la red Lightning alcanzó los 11,375, con una capacidad de canales de pago que supera los 4,200 BTC.









El valor de Bitcoin sigue fortaleciéndose gracias a la interacción entre su mecanismo de halving y su escasez incorporada. Tras el cuarto halving, la tasa de inflación anual de Bitcoin cayó del 1.75 % al 0.85 %. Según un informe del Consejo Mundial del Oro de 2024, el suministro total de oro en superficie en 2023 fue de 212,582 toneladas, con un aumento anual de aproximadamente el 1.64 %. Esto significa que la tasa de crecimiento del suministro de Bitcoin después del halving será aproximadamente la mitad que la del oro, haciendo que BTC sea aún más escaso desde la perspectiva del suministro.





En cuanto al comportamiento de los usuarios, datos de MacroMicro muestran que el 63 % de las direcciones de Bitcoin han mantenido sus monedas durante más de un año —un máximo histórico—. Este aumento de los llamados “manos de diamante” indica un cambio fundamental en la percepción de los inversionistas: Bitcoin está siendo tratado cada vez más como una reserva de valor a largo plazo, en lugar de un activo especulativo a corto plazo.













