El auge de los RWA: ¿Una puerta de entrada para el capital al mercado de criptomonedas?

A partir de la primera mitad de 2024, el sector de RWA ("Real World Assets" o "Activos del Mundo Real") se ha convertido gradualmente en un concepto novedoso y de gran interés en la industria blockchain. Según los datos de Dune Analytics, la narrativa de los RWA ha mostrado el segundo mayor crecimiento desde principios de año, con el sector aumentando un 117%, solo por detrás de los Meme. El proyecto líder, Ondo Finance, vio cómo su token nativo, ONDO, subía más del 110% en una semana, liderando todo el sector de los RWA, con múltiples tokens de proyectos alcanzando continuamente nuevos máximos históricos.





Además, los RWA han atraído la atención de los mercados institucionales, con varias entidades destacando el potencial de los RWA en sus informes, como Boston Consulting Group, Messari y Binance Research. Gigantes financieros tradicionales como Citibank, BlackRock, Fidelity y JPMorgan también han entrado en este campo. A mediados de julio, en el Centro de Intercambio Financiero de Élite de China-Hong Kong en Admiralty, Hong Kong, se reunieron élites de la Academia de Comercio, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y diversas empresas y asociaciones para discutir cuestiones de vanguardia sobre el flujo transfronterizo de datos y activos digitales. El simposio prestó especial atención a la combinación de los Activos del Mundo Real (RWA) con los activos digitales, discutiendo los últimos desarrollos y el potencial de este campo.









Los Activos del Mundo Real (RWA) no son un concepto completamente nuevo, sino un nuevo sector. Representan la combinación de los activos del mundo real con la tokenización, simbolizando la integración de los activos tradicionales con los activos criptográficos de Web3.0. En la blockchain, los tokens de RWA representan activos reales que pueden ser intercambiados. Estos tokens son una representación en la cadena de bloques de los activos del mundo real, que incluyen activos de renta fija (como deuda gubernamental y bonos corporativos), acciones (como bienes raíces y oro), entre otros. En los últimos años, los protocolos de activos sintéticos (como Mirror, Synthetix, MakerDAO) y las aplicaciones de NFT (como la tokenización de propiedad intelectual y la fraccionación de obras de arte) han involucrado el concepto de RWA.





Los principales escenarios de aplicación incluyen:





Tokenización de Activos: Representar activos tradicionales como bienes raíces, oro y obras de arte en la blockchain mediante tecnología de tokenización, facilitando el trading y la inversión. Este enfoque hace posible el trading fraccionado de activos de alto valor, lo que reduce el umbral de inversión.





Expansión de Canales de Financiación: Empresas e individuos pueden obtener nuevos canales de financiamiento utilizando activos reales como garantía. Por ejemplo, asegurar préstamos a través de RWA al poner como garantía bienes raíces o recaudar fondos mediante la tokenización de obras de arte.





Securitización de Activos: Convertir los derechos de ingresos de activos reales en valores digitales, lo que permite transacciones transparentes y eficientes a través de la tecnología blockchain. Este método se utiliza comúnmente para digitalizar activos financieros tradicionales como bonos y acciones.





Integración con DeFi: Integrar activos RWA en plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) para ofrecer a los usuarios más productos y servicios financieros, como protocolos de préstamos basados en RWA y pools de liquidez.





Aplicaciones de Contratos Inteligentes: Utilizar contratos inteligentes para ejecutar y gestionar automáticamente transacciones relacionadas con activos RWA, como distribuir ingresos de manera automática y gestionar derechos y obligaciones, mejorando así la eficiencia operativa y la transparencia.





Tomemos un ejemplo simple: el USDT, que usamos con frecuencia, es un ejemplo de RWA (Activos del Mundo Real), donde los dólares del mundo real están vinculados a activos en la cadena. Podemos imaginar esto aún más: los activos del mundo real, ya sean pequeños objetos como instrumentos musicales, relojes o incluso zapatillas de edición limitada, o más grandes como bienes raíces, pueden ser teóricamente representados en la blockchain. Ya estamos comenzando a ver casos reales de RWA surgiendo con mayor frecuencia. Por ejemplo, en junio de este año, Animoca y el cofundador de Galaxy, Yat Siu, utilizaron un violín que alguna vez perteneció a la emperatriz rusa Catalina la Grande, que adquirió en una subasta, como garantía con Galaxy y aseguró un préstamo por millones de dólares. Para los poseedores de activos reales, esto es sin duda beneficioso, ya que proporciona liquidez para sus activos físicos. Y para los usuarios en la cadena, ya sea que posean activos en forma de tokens o NFTs, contar con un respaldo en el mundo real agrega una capa de seguridad. Tanto la participación institucional como los datos en la cadena muestran una tendencia creciente.









En los últimos años, los elementos de datos y el comercio de activos digitales se han convertido en puntos focales en las discusiones de políticas y mercados. La creación de diversas instituciones de datos marca la creciente importancia de los elementos de datos. Por ejemplo, RuiHe Capital está en proceso de establecer un banco de inversión RWA, con el objetivo de colaborar con intercambios licenciados e instituciones financieras con sede en Hong Kong para promover la aplicación del modelo RWA. Según el panel de datos de Dune, es evidente que el volumen total de tokens relacionados en la cadena en los DEX ha estado aumentando de manera constante.









Según el informe de la industria cripto del segundo trimestre de 2024 de CoinGecko, el sector de los RWA representó el 11.3% del tráfico web en el segundo trimestre, solo por detrás de los tokens Meme, que ocupaban el primer lugar con el 14.34% del tráfico. Estas cifras indican que el sector de los RWA está ganando cada vez más atención y está en camino de convertirse en el próximo líder en el crecimiento de la riqueza cripto. Los datos de RWA.xyz muestran que, hasta la fecha de redacción, los activos en la cadena en el sector de los RWA han alcanzado los 11.73 mil millones de dólares, concentrados principalmente en crédito privado, bonos del Tesoro de EE.UU., productos básicos y más. Diversos datos y análisis sugieren que este sector emergente de los RWA está demostrando una vitalidad significativa.









Por supuesto, mientras que el sector de los RWA se está desarrollando rápidamente, también enfrenta algunos problemas y desafíos:





Altas Barreras de Entrada: Para los poseedores de activos tradicionales y los usuarios comunes, las barreras de conocimiento y técnicas para ingresar al sector de los RWA son relativamente altas. Por ejemplo, si quiero tokenizar mis activos de arte, necesito aprender mucho sobre las tecnologías relacionadas con los RWA y las operaciones en blockchain, lo que dificulta el acceso. Además, otros productos de servicios RWA suelen tener tarifas altas.





Baja Liquidez: Actualmente, la mayoría de los productos RWA ofrecidos por diversas instituciones están concentrados en bonos del Tesoro de EE. UU. y crédito privado, con menos productos basados en commodities. La falta de un mercado secundario activo conlleva una mala liquidez en el trading en cadena de los activos RWA en la actualidad.









Como la primera cadena pública modular L2 en el sector de los RWA, Plume Network tiene como objetivo reducir las barreras de entrada para los RWA y proporcionar a los participantes una plataforma para interactuar e invertir en RWA a través de un ecosistema DeFi robusto. Por un lado, busca atraer nuevos usuarios y, por otro, desbloquear la liquidez en cadena para los RWA, creando un ecosistema vibrante.





Plume Network está construida sobre la pila Arbitrum Nitro, lo que permite una alta compatibilidad con el ecosistema de Ethereum. Los desarrolladores del ecosistema de Ethereum pueden migrar directamente sus aplicaciones a la cadena Plume. Actualmente, soporta completamente varios estándares de tokens, como ERC-20, ERC-721, ERC-1155 y ERC-3643, lo que brinda a los usuarios más opciones para la tokenización de activos.





Plume Network ha completado una ronda semilla de 10 millones de dólares liderada por Haun Ventures, con la participación de Galaxy Ventures, Superscrypt y A Capital. También ha recibido el apoyo de inversores ángeles como Eric Chen de Injective, Anthony Ramirez de Wormhole Labs y Calvin Liu de Eigenlayer. La fase de prueba de Plume ya ha atraído a más de 150 proyectos, cubriendo áreas como coleccionables, activos sintéticos, bienes de lujo, bienes raíces, protocolos de préstamos y DEXs perpetuos. Cabe destacar que el programa de incentivos de la testnet de Plume Network ha atraído una gran atención dentro de la comunidad: el evento tiene como tema "Viaje Global", donde los usuarios pueden ganar puntos y futuros tokens de airdrop explorando diferentes países (ecosistemas), completando tareas de viaje e invitando a amigos.













Perspectivas de la industria





Recientemente, Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, expresó en las redes sociales su apoyo a la idea de vender acciones de empresas en forma de tokens, asociando esta idea con el concepto de Activos del Mundo Real (RWA). Vitalik señaló que apoya los RWA y espera ver una gama más diversa de RWA apareciendo en la blockchain. Esto permitiría que las aplicaciones los utilicen sin estar sujetas a los riesgos sistémicos asociados con un único emisor o clase de activos.









Al ser una de las principales plataformas globales de intercambio de criptomonedas, MEXC está monitoreando activamente y apoyando el desarrollo del sector de los RWA. Con la velocidad de listado más rápida de nuevos tokens en toda la red, la cobertura más amplia de tokens y la mayor liquidez de futuros en la industria, MEXC crea abundantes oportunidades de inversión y ofrece opciones de comercio diversas y sin interrupciones para los inversores. Con sus innovadores servicios de comercio y soporte técnico avanzado, se espera que MEXC proporcione un fuerte impulso a la liquidez y expansión del mercado de los proyectos RWA en el futuro, ayudando a que este sector logre una aplicación y desarrollo de mercado más amplio.





Predicciones del mercado





Según un informe de Citibank, se espera que el mercado de tokenización de RWA alcance los 4 billones de dólares para 2030. Proyectos como Centrifuge y MakerDAO ya han demostrado el potencial del mercado de RWA. Según las proyecciones de Boston Consulting Group, se estima que el mercado global de tokenización de activos financieros alcanzará los 16 billones de dólares para 2030. En comparación con la actual capitalización de mercado de 6 mil millones de dólares del sector RWA, este mercado aún tiene un potencial de crecimiento significativo en el futuro cercano.









En general, los RWA, como un puente entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas, demuestran un enorme potencial de desarrollo y amplias oportunidades de crecimiento. Prometen mejorar la eficiencia del capital, reducir los costos de financiación y aumentar la liquidez del mercado, y su aplicación en la blockchain está destinada a transformar profundamente la industria financiera. Plume, al ser la primera red modular EVM L2 específicamente diseñada para RWA, se compromete a reducir las barreras, aumentar la liquidez y promover el cumplimiento, y se espera que impulse la innovación y el desarrollo en el sector RWA. Aunque Plume todavía está en fase de prueba, su desempeño en la futura mainnet será crucial. No obstante, como un prometedor recién llegado en el sector RWA que ha atraído una gran atención de la comunidad, esperamos que Plume Network juegue un papel clave en la modernización de las finanzas tradicionales, trayendo un nuevo impulso y oportunidades de desarrollo para toda la industria.



