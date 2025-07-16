Bluwhale Network (BLUAI): La integración de la inteligencia artificial y la blockchain, empoderando los datos personales de los usuarios

Bluwhale Network (BLUAI) es un proyecto innovador que combina tecnologías de inteligencia artificial (IA) y blockchain, diseñado para brindar a los usuarios un mayor control sobre sus datos personales. La plataforma opera de manera descentralizada, permitiendo a los participantes gestionar su información mientras ganan recompensas dentro del ecosistema. Como parte de sus esfuerzos para expandir su base de usuarios, Bluwhale Network está llevando a cabo un evento de airdrop , ofreciendo a los participantes la oportunidad de ganar tokens BLUAI y unirse a la comunidad en crecimiento.





Bluwhale Network otorga a los usuarios control total sobre sus datos personales. A diferencia de plataformas tradicionales como Facebook y Amazon, que a menudo recopilan y monetizan los datos de los usuarios, Bluwhale utiliza un modelo descentralizado que devuelve la propiedad de los datos a los propios usuarios. Los participantes pueden decidir con quién compartir su información, y recibir tokens BLUAI como recompensa por su participación.





Bluwhale Network funciona sobre una arquitectura multiblockchain, lo que facilita la interacción de datos entre diferentes cadenas. Este diseño no solo mejora la flexibilidad de la plataforma, sino que también aumenta su compatibilidad con varias aplicaciones blockchain, expandiendo así el potencial del ecosistema.





El sistema de recompensas de Bluwhale Network está impulsado por un mecanismo inteligente. Los usuarios pueden ganar puntos BLUAI al completar tareas como registros diarios, compartir artículos y referir amigos. A medida que acumulan puntos, obtienen acceso a mayores recompensas en tokens BLUAI, creando un entorno incentivado que fomenta la participación continua.





Para garantizar la seguridad y privacidad de los datos de los usuarios, Bluwhale Network incorpora tecnología de pruebas de conocimiento cero. Esto permite compartir información específica sin revelar la identidad personal del usuario. Esta tecnología de vanguardia mejora significativamente las capacidades de protección de privacidad de la plataforma, brindando tranquilidad a los usuarios al interactuar dentro del ecosistema.









Bluwhale Network organiza regularmente eventos de airdrop con el objetivo de fomentar la participación comunitaria e incrementar la visibilidad del proyecto. A través de estos airdrops, los usuarios pueden ganar tokens BLUAI, impulsando aún más el crecimiento de la plataforma y la participación de los usuarios. Los usuarios pueden participar en eventos de recompensa por depósitos/trading de BLUAI tanto en la plataforma BLUAI como en el sitio oficial de MEXC . Al completar tareas, los usuarios acumulan puntos de clasificación BLUAI y pueden ganar generosas recompensas.

Con solo unos pasos simples, los usuarios no solo contribuyen al desarrollo del proyecto, sino que también tienen la oportunidad de obtener recompensas sustanciales.









La tokenómica de Bluwhale Network está diseñada para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. El suministro total de tokens BLUAI es de 10,000 millones, distribuidos de la siguiente manera:

Soporte para nodos : 25% (para operaciones de nodos, garantizando la descentralización y seguridad de la red)

Equipo : 21% (financiamiento del equipo de desarrollo del proyecto para impulsar su progreso)

Inversionistas : 20% (apoyo a los inversionistas y financiamiento necesario)

DAO/ m arketing : 18% (incentivos comunitarios y marketing)

Airdrops : 6% (recompensas a la comunidad para fomentar la participación)

Apoyo a la liquidez del mercado : 2% (para garantizar liquidez en el mercado)

KOL (líderes de opinión clave): 1% (recompensas para influencers que promuevan el proyecto)





Los tokens BLUAI pueden usarse no solo para transacciones dentro de la plataforma, sino también para hacer staking o operar nodos, participando así en el mantenimiento de la red y ganando recompensas.









El éxito de Bluwhale Network se basa en su sólido equipo técnico, cuyos miembros cuentan con amplia experiencia en inteligencia artificial y blockchain, y provienen de diversos sectores. Por ejemplo, Han Jin, CEO y cofundador del proyecto, estudió en la Universidad de California, Berkeley, y ha trabajado con varias empresas Fortune 500, contribuyendo al desarrollo de múltiples proyectos relacionados con blockchain e IA. Además, Bluwhale Network ha recibido el respaldo de inversionistas y socios estratégicos, incluyendo financiación de instituciones reconocidas como SBI Ven Capital, Cardano y Animoca Brands Japan.









Con la llegada de la era Web3, Bluwhale Network demuestra un enorme potencial de crecimiento. Además de enfocarse en la protección de la privacidad de datos y mecanismos de recompensa, Bluwhale planea expandir su ecosistema hacia sectores como gaming, DeFi y redes sociales. Gracias a su sistema de recompensas inteligentes y tecnología avanzada de IA, Bluwhale busca ayudar a los usuarios a aprovechar más oportunidades y obtener valor en un mundo descentralizado. Está construyendo gradualmente un ecosistema de datos entre plataformas y aplicaciones descentralizadas (dApps), permitiendo a los usuarios cambiar entre ellas de forma fluida y segura, sin preocuparse por la privacidad.

En el futuro, Bluwhale aspira a convertirse en una plataforma clave en la era Web3, promoviendo el intercambio justo e innovador de datos.









Bluwhale Network (BLUAI) es un proyecto con potencial disruptivo, que combina tecnologías de inteligencia artificial y de blockchain para proteger la privacidad del usuario y ofrecer beneficios sostenibles a su comunidad mediante un sistema de recompensas único. A medida que el evento de airdrop avanza, más usuarios tendrán la oportunidad de unirse a este ecosistema descentralizado y beneficiarse de la economía de los datos. Si te interesan las tendencias de desarrollo de blockchain e inteligencia artificial, Bluwhale Network es sin duda un proyecto digno de seguir y participar.





