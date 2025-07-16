Blum: la cuenta regresiva para el TGE y el airdrop ha comenzado





El tan esperado Evento de Generación de Tokens (TGE) de Blum está por llegar. Aunque actualizaciones previas mencionaron un listado para 2024, ahora podemos confirmar los últimos avances: ¡Blum se lanzará pronto! En este artículo, te explicamos todo lo que necesitas saber: desde cómo ganar Blum Points (BP) hasta la hoja de ruta de lo que esta por venir y, por supuesto, el muy anticipado TGE.













Blum es un exchange híbrido que combina lo mejor del trading de criptomonedas centralizado y descentralizado, ofreciendo a los usuarios una forma fluida de operar con una amplia gama de tokens: desde criptomonedas importantes como Bitcoin y Ethereum hasta memecoins e innovaciones emergentes en blockchain. Desarrollado por un equipo de expertos en finanzas y blockchain, que incluye a Gleb Kostarev, Vlad Smerkis y Vlad Maslyakov, Blum hace que el trading entre cadenas sea sencillo al integrar libros de órdenes fuera de cadena con liquidaciones en cadena, todo dentro de una sola aplicación. Con soporte para más de 30 redes blockchain, Blum prioriza la experiencia del usuario con una interfaz móvil y la integración de Telegram. Para aumentar la participación, Blum también cuenta con herramientas únicas como el Blum Crypto Bot, Blum Points y el Blum Drop Game.









Blum ha actualizado oficialmente su hoja de ruta en las redes sociales y en el sitio web, ofreciendo un vistazo a los emocionantes desarrollos que están por venir. ¿Qué nos espera? Se avecinan innovaciones importantes en cripto en cadena, con actualizaciones emocionantes programadas para el segundo y tercer trimestre de 2025. El punto culminante del segundo trimestre es el TGE de Blum, que se lanzará esta primavera, marcando una nueva fase de evolución en el trading.





Fuente: Blum





Con su combinación de agentes de IA y una plataforma de lanzamiento, Blum presentará características de próxima generación como trading automatizado y promoción de tokens sin interrupciones en plataformas como X y Telegram. Blum también está expandiéndose más allá de Telegram con aplicaciones web y móviles por venir, incluyendo lanzamientos de tokens basados en la web, mejoras en integraciones DEX y opciones de trading de perpetuos. Enfocado en capacidades multicadena, Blum añadirá Solana y BNB, permitiendo a los usuarios depositar, operar e interactuar con varios tokens de forma eficiente. Su CEO Gleb Kostarev destaca la importancia de una experiencia fluida en múltiples plataformas, con mejoras adicionales para el segundo y el tercer trimestre, como billeteras de semicustodia, una terminal de trading avanzada e integración de rampas de entrada/salida fiat, todo diseñado para hacer el trading más fácil y rentable.









El tan anticipado TGE llegará esta primavera, y aquí te explicamos cómo puedes calificar para el airdrop: gana 100,000 Blum Points (BP) sin ser marcado por ataques Sybil, obtén 750 Meme Points (MP) o Proof of Activity (PoA), y refiere a dos amigos. Según el cofundador Vlad Smerkis, el token Blum proporcionará una utilidad real dentro del ecosistema: staking, farming, reducción de tarifas de trading y acceso a distribuciones de Launchpad y Launchpool. No se trata solo de tokenomics: es una puerta de entrada a una experiencia más gratificante con Blum.









Juega al Drop Game: En este juego simple pero divertido, los jugadores deben atrapar los objetos que caen en un tiempo limitado, y cada objeto se convierte en Blum Points. Es una forma divertida de aumentar rápidamente los puntos y mantener a los usuarios comprometidos.





Invita a amigos: Comparte un enlace de referencia para ganar recompensas al obtener el 20% de las comisiones de trading de tus amigos invitados y el 2.5% de las comisiones de trading de sus referidos. Cuantos más amigos refieras, más podrás ganar.





Haz farming de puntos: Los Blum Points se pueden ganar pasivamente al iniciar sesión regularmente y mantenerte activo en la app.





Gana: La sección Earn incluye tareas semanales que permiten a los usuarios completar acciones específicas y ganar Blum Points adicionales por cada tarea completada.













El próximo Evento de Generación de Tokens (TGE) marca un hito importante para Blum, mostrando su exchange híbrido que redefine la experiencia del trading de criptomonedas. Con características como trading automatizado, capacidades multicadena y el emocionante Drop Game, Blum está posicionado para involucrar a los usuarios y mejorar su experiencia de trading. A medida que se acerca el TGE, ¡es el momento perfecto para maximizar tus Blum Points y participar en nuestro sorteo de 8,000 USDT! Prepárate para abrazar el futuro del trading cripto con Blum.









Aviso legal: Esta información no constituye asesoramiento en materia de inversión, tributación, legalidad, finanzas, contabilidad ni ningún otro servicio relacionado, ni representa una recomendación para comprar, vender o holdear activos. MEXC Learn proporciona información únicamente con fines de referencia y no constituye asesoramiento en inversiones. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con precaución al invertir. La plataforma no se hace responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.