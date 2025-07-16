La volatilidad de Bitcoin impulsa su precio por encima de los $87,000: ¿puede el Q2 ofrecer una recuperación significativa?

El 21 de abril, BTC superó los $87,000, desatando una nueva ola de especulación en el mercado. Al mismo tiempo, ETH rebasó los $1,600 y SOL superó los $140, mientras que las altcoins registraron ganancias modestas, lo que apunta a señales de una recuperación sólida. Según datos de CoinGlass, las liquidaciones en las posiciones abiertas de futuros durante las últimas 24 horas alcanzaron los $220 millones, de los cuales $142 millones correspondieron a posiciones cortas. Sin embargo, a pesar del fuerte repunte de BTC, la incertidumbre macroeconómica global sigue pesando en el sentimiento del mercado. La política monetaria de la Reserva Federal, las políticas arancelarias del gobierno estadounidense y otros factores han configurado un panorama complejo. Ante este escenario, los inversores se preguntan: ¿seguirá subiendo Bitcoin? ¿Cuándo llegará el punto de inflexión del segundo trimestre? Este artículo analiza la situación actual y las perspectivas de BTC desde tres ángulos clave: el entorno macroeconómico, las condiciones actuales del mercado y las perspectivas institucionales.













La incertidumbre actual del mercado proviene principalmente de los desarrollos en materia de políticas, especialmente del último episodio relacionado con la Reserva Federal y la política comercial de Estados Unidos de América. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reafirmó recientemente una postura hawkish, declarando que, incluso ante una elevada volatilidad en los mercados, la Reserva Federal no intervendrá a la ligera. Esa declaración decepcionó a los inversores que esperaban un cambio de política, lo que ejerció presión a la baja sobre los activos de riesgo y generó un sentimiento más cauteloso en el mercado.





Al mismo tiempo, los recientes comentarios del expresidente Trump sobre los aranceles sugirieron un posible deshielo, al afirmar que los incrementos arancelarios entre EE. UU. y China "podrían terminar pronto". Sin embargo, las perspectivas políticas siguen siendo inciertas y estas declaraciones no han logrado aliviar de forma significativa la ansiedad del mercado. Este elevado nivel de incertidumbre macroeconómica ha impulsado al alza a los activos refugio: el oro al contado alcanzó un récord de $3,364 por onza, mientras que los mercados de criptomonedas han oscilado sin definir una tendencia clara.





En general, la inclinación restrictiva de la Reserva Federal y la ambigüedad de la política comercial están afectando profundamente a los mercados globales, especialmente a Bitcoin y otros criptoactivos. La dirección de la política se ha convertido en la variable clave y, hasta que no surjan señales más claras, es probable que el sentimiento del mercado permanezca en una fase de espera.









El reciente repunte de Bitcoin por encima de los $87,000 representa un punto de inflexión clave. Algunos inversores interpretan esta ruptura como el posible inicio de un nuevo mercado alcista. Los datos on-chain muestran que las "ballenas" continúan acumulando: las carteras que poseen entre 10 y 10,000 BTC controlan actualmente alrededor del 67.77% del suministro total, y desde el 22 de marzo han añadido más de 53,600 BTC a sus tenencias. Este comportamiento por parte de los grandes holders refuerza su visión optimista sobre los próximos movimientos de Bitcoin.









Sin embargo, el rebote se sostiene sobre una base frágil. Un informe de Matrixport señala que, para que el rally de Bitcoin se mantenga, deben coincidir varios catalizadores clave:





La Reserva Federal indicando un giro dovish o iniciando recortes de tipos de interés.

Aumento de la liquidez en stablecoins y mayor actividad con apalancamiento.

Un resurgimiento de la liquidez macroeconómica a través de estímulos fiscales o flexibilización monetaria a nivel global.





A corto plazo, estos catalizadores aún no se han materializado por completo. Como resultado, el repunte actual parece más un rebote pasajero que una reversión de tendencia duradera.









Aunque el sentimiento del mercado se ha vuelto positivo, no todos los analistas comparten una perspectiva alcista sobre el próximo movimiento de Bitcoin. Las instituciones están divididas entre si esto marca el inicio de un nuevo ciclo alcista o simplemente el final de una fase de consolidación.





Campamento alcista: Chris Burniske, asociado de Placeholder, predice que Bitcoin alcanzará nuevos máximos históricos en los próximos trimestres. Advierte a los inversores que tomen beneficios cuando el mercado se sobrecaliente y mantengan un ritmo disciplinado.

Optimismo desde Bitwise: Matt Hougan, director de inversiones (CIO) de Bitwise, también se muestra optimista respecto al segundo trimestre. Señala tres factores clave: la expansión de la oferta monetaria global, un máximo histórico en los activos gestionados en stablecoins y un entorno regulatorio en Estados Unidos que va mejorando, lo que podría impulsar al mercado hacia una tendencia alcista sostenida.

Perspectiva de Real Vision: el fundador de Real Vision comparó recientemente el precio de Bitcoin con la liquidez global M2 en un gráfico, argumentando que Bitcoin debería subir en línea con el crecimiento general de la oferta monetaria.









Por otro lado, el sector más prudente considera que el mercado aún se encuentra cerca de su máximo de ciclo. Markus Thielen, de 10x Research, señala que el indicador "oscilador estocástico" de Bitcoin actualmente muestra características propias de un techo de ciclo. Advierte que, a pesar de las expectativas generalizadas de alcanzar nuevos máximos a mediados de año, lo más probable es que el mercado entre en una fase prolongada de consolidación, operando lateralmente en niveles elevados, en lugar de iniciar una nueva racha alcista.





David Duong, director de investigación de Coinbase, señaló en su último informe mensual que el mercado podría poner a prueba sus mínimos entre mediados y finales del segundo trimestre de 2025, preparando así el terreno para una recuperación en el tercer trimestre. Recomienda que los inversores mantengan una postura defensiva en los activos de riesgo durante este período para afrontar la posible volatilidad.









La ruptura de Bitcoin por encima de los $87,000 resulta, sin duda, alentadora, aunque persisten importantes incertidumbres. El endurecimiento de la Reserva Federal, los cambios en el discurso sobre los aranceles y la continua acumulación por parte de grandes holders generan una interacción compleja de factores. Si bien podría mantenerse la volatilidad a corto plazo, estos catalizadores también sientan las bases para un posible repunte durante el segundo trimestre.





En este entorno volátil, los inversores deben mantenerse atentos y adaptar sus estrategias a medida que evolucionan las condiciones, en lugar de buscar ganancias desproporcionadas sin criterio. Establecer un marco de trabajo disciplinado es fundamental: define y aplica límites de stop claros, entra en las posiciones de forma escalonada y toma beneficios de manera sistemática. El uso de herramientas como alertas de precio y órdenes límite puede mejorar la ejecución y reforzar la gestión del riesgo. Al combinar rigor con flexibilidad, los participantes del mercado podrán navegar la volatilidad con mayor eficacia y aprovechar auténticas oportunidades estructurales.



