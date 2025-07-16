Bitcoin encabeza el ranking de rentabilidad de activos en 2024 con una tasa de retorno del 49.2%.

En el mercado financiero de 2024, Bitcoin (BTC), con su fortaleza y fuerte impulso, ha brindado retornos significativos a muchos inversores. Esta fiebre por Bitcoin ha generado discusiones generalizadas a nivel mundial y ha cautivado a innumerables inversionistas.





Según datos del New York Digital Investment Group (NYDIG), a pesar de un tercer trimestre estacionalmente débil, Bitcoin sigue siendo el activo con mejor rendimiento en lo que va del año, con un retorno anual de hasta el 49.2%. Esto supera con creces a otras clases de activos tradicionales, como acciones, bonos y oro, dejando muy atrás a muchos competidores en el ámbito crypto.









A medida que el mercado de Bitcoin continúa madurando y creciendo, más inversionistas están ingresando a este espacio en busca de nuevas oportunidades de inversión y fuentes de ingresos. Su ferviente entusiasmo por Bitcoin no solo ha impulsado su precio al alza de manera constante, sino que también ha revitalizado todo el mercado de criptomonedas.





Desempeño del mercado y crecimiento

Según datos de MEXC, hasta octubre de 2024, Bitcoin ha mostrado una tendencia ascendente constante y continua a lo largo del año. En comparación con el comienzo del año, su precio ha aumentado un 49.2%, y su capitalización de mercado ha alcanzado los 124 mil millones de dólares, manteniendo un claro liderazgo en el espacio de las criptomonedas. Cabe destacar que, en los últimos seis meses, el precio de Bitcoin ha fluctuado de manera estable entre los $50,000 y $70,000.









ETFs de Bitcoin Spot en EE. UU.

Este año, la aprobación de los ETFs de Bitcoin Spot en EE. UU. marcó la entrada oficial de Bitcoin en las finanzas convencionales, llevándolo a la vista del público. Según datos de Sosovalue, desde su lanzamiento en enero, los ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. han mantenido en general una tendencia alcista. Incluso durante períodos de alta volatilidad en el mercado crypto, la cantidad total de Bitcoin en manos de estos ETFs se ha mantenido relativamente estable. Al 11 de octubre, el tamaño de los fondos había alcanzado los 58.66 mil millones de dólares, representando el 4.71% de la capitalización total de mercado de Bitcoin.





Dado el ritmo actual de crecimiento (ahora en 900,000 BTC), algunos analistas predicen que para 2025, las tenencias de los ETFs de Bitcoin al contado podrían superar los 1.1 millones de BTC en manos de Satoshi Nakamoto, lo que indicaría que más instituciones financieras tradicionales ingresarán al mercado a través de estos ETFs en EE. UU. Esto podría aumentar aún más la capitalización de mercado de Bitcoin.





Apoyo institucional

En los últimos años, Bitcoin ha captado una atención significativa de los inversionistas institucionales, quienes cada vez más lo ven como un canal de inversión indispensable. Los últimos datos de 2024 revelan que instituciones como MicroStrategy, Tesla, Grayscale y Block.one se encuentran entre los principales poseedores de Bitcoin. Los diez principales titulares de Bitcoin también incluyen grandes entidades como Coinbase, BlackRock, Grayscale y el gobierno de EE. UU. Mientras tanto, instituciones de inversión de alto nivel, como oficinas familiares y fondos de cobertura, han comenzado a adoptar Bitcoin, incorporándolo a sus carteras. Según la última encuesta, aproximadamente el 25% de las oficinas familiares ya han asignado Bitcoin dentro de sus portafolios de inversión.





A medida que Bitcoin se integra cada vez más en las tenencias de gobiernos, empresas cotizadas en bolsa y otros sectores, el panorama de la propiedad de activos está experimentando un cambio profundo, pasando de individuos a entidades más grandes y centralizadas. Crypto Insights señala que el optimismo entre los gestores de fondos hacia las criptomonedas ha alcanzado su "nivel más alto" este año, con el número de fondos que invierten en criptomonedas superando la marca de los 1,600.









Entonces, ¿qué ha impulsado el robusto desempeño del mercado de Bitcoin?





Uno de los eventos más impactantes en el ecosistema de Bitcoin este año es el mecanismo de halving, que ha afectado profundamente su precio. Cuando la demanda se mantiene relativamente estable, una reducción en la oferta empuja naturalmente los precios al alza. Mirando hacia atrás en la historia, Bitcoin ha visto típicamente un aumento significativo en el precio dentro de un año después de un halving. Por ejemplo, después del halving de 2012, el precio de BTC/USDT se disparó de alrededor de $11 a más de $1,000 en un año, un incremento de 80 veces. De manera similar, después del halving de 2016, el precio de Bitcoin volvió a aumentar, fluctuando inicialmente entre $580 y $700, para luego subir gradualmente a $900 para fin de año. El evento de halving de este abril ha proporcionado sin duda un fuerte apoyo a la trayectoria del precio de Bitcoin.





Las condiciones macroeconómicas actuales también han sido favorables para el ascenso de Bitcoin. El aumento de las tensiones geopolíticas y los desequilibrios en los mercados tradicionales han intensificado las incertidumbres en los mercados financieros tradicionales. Al mismo tiempo, los recortes globales de tasas provocados por las reducciones de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. han creado un entorno más acomodaticio para las inversiones en Bitcoin. En este contexto, los inversionistas están buscando canales que puedan cubrirse contra riesgos y ofrecer apreciación de activos. Con su naturaleza descentralizada, alto nivel de anonimato y liquidez global, Bitcoin se ha convertido en una herramienta ideal para que muchos inversionistas se protejan y hagan crecer sus activos. Esta afluencia ha inyectado más capital y liquidez en el mercado de Bitcoin.





Además, las actualizaciones tecnológicas clave que Bitcoin experimentó en 2024 han sido fundamentales para impulsar su fuerte desempeño en el mercado. La adopción generalizada de soluciones de escalado de Capa 2 y tecnologías de contratos inteligentes ha mejorado significativamente la eficiencia de las transacciones de Bitcoin, su privacidad, escalabilidad y capacidad de programación. Estos avances tecnológicos no solo han creado nuevos casos de uso y oportunidades para una mayor innovación en Bitcoin, sino que también han aumentado la confianza de los inversionistas.









A medida que nos acercamos al final del año, el mercado se mantiene en general optimista, con la creencia de que los múltiples factores mencionados anteriormente seguirán impulsando el ascenso de Bitcoin en los próximos meses. Algunos inversionistas han predicho audazmente que Bitcoin podría alcanzar un nuevo máximo, posiblemente acercándose a la marca de los $100,000.





En este contexto, MEXC , como un intercambio de criptomonedas líder a nivel global, se ha convertido en la opción de confianza para muchos inversionistas de Bitcoin, gracias a sus destacadas características de seguridad, amplia gama de opciones de trading, transacciones eficientes y servicio al cliente profesional.





Si bien puede ser imposible predecir la próxima gran tendencia, la clave es aprovechar las oportunidades disponibles. Para ayudar con esto, MEXC está ofreciendo a los usuarios tarifas de trading extremadamente bajas. Cualquiera que compre BTC en la plataforma puede disfrutar de las tarifas más bajas de la industria, facilitando así la capitalización de las oportunidades de inversión actuales.



