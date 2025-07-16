Bitcoin apunta a un nuevo máximo: ¡el periodo 2024-2025 podría ser crucial!

A medida que 2024 se acerca a su fin, el sentimiento alcista en el mercado de Bitcoin (BTC) sigue siendo fuerte. En octubre del año pasado, el equipo de investigación de Matrixport utilizó su modelo "Matrix on Target" para predecir la posible trayectoria del quinto mercado alcista de BTC, sugiriendo un crecimiento significativo en su precio. Según este modelo, el precio de BTC subió de $22,500 a principios de 2023 a casi $45,000 al final del año, con un incremento cercano al 100%. Al comenzar 2024, el mercado experimentó una caída por debajo de los $40,000, pero luego repuntó hasta alcanzar los $63,130 en marzo. Durante el verano, el precio de BTC volvió a caer a alrededor de $50,000, mientras que el objetivo final del modelo prevé un ascenso parabólico hacia los $125,000.





Las tendencias de precios de BTC han seguido en su mayoría las predicciones del modelo Matrix on Target. En los niveles clave de $45,000 y $63,130, los precios reales solo se desviaron entre un 1% y un 3%, lo cual demuestra la alta precisión del modelo. Sin embargo, el momento real del evento de halving de Bitcoin fue ligeramente posterior al anticipado por el modelo. Aunque BTC aún no ha alcanzado el objetivo de $125,000, el equipo de investigación estima que podría alcanzar nuevos máximos a finales de 2024 o 2025. Cabe señalar que el movimiento futuro de BTC puede no llegar al objetivo de $125,000 de inmediato, sino en varias fases, pero con múltiples factores favorables en juego, el sentimiento del mercado sigue siendo optimista sobre su crecimiento a largo plazo.









Además de los factores internos del mercado de criptomonedas, el entorno macroeconómico más amplio, particularmente la política de la Reserva Federal, también influye en los precios de BTC. En septiembre, el índice de precios de los Gastos de Consumo Personal (PCE) en EE. UU. aumentó un 0.3% mensual, marcando el mayor incremento desde abril y manteniendo la tasa anual elevada en 2.7%. La inflación en aumento ha llevado a la Reserva Federal a adoptar un enfoque más cauteloso respecto a los recortes de tasas, lo que probablemente retrase más recortes a corto plazo. Esta política monetaria cautelosa podría ejercer presión sobre el desempeño de BTC a corto plazo, ya que las altas tasas de interés tienden a reducir el interés por invertir en activos con mayor riesgo.





Es importante destacar que el resultado de las elecciones presidenciales de EE. UU. en 2024 también ha influido significativamente en los precios de BTC. Durante esta campaña, Trump mostró un fuerte apoyo a los activos digitales, permitiendo incluso pagos en Bitcoin. Su victoria y el control del Senado por parte del Partido Republicano han elevado las expectativas de políticas más amigables con las criptomonedas. Trump ha prometido convertir a EE. UU. en la "capital global de las criptomonedas", establecer una reserva estratégica nacional de Bitcoin y nombrar reguladores que respalden las criptomonedas. Estos compromisos han generado un optimismo entre los inversionistas sobre el futuro de los activos digitales, lo que ha dado lugar a una importante recuperación en el mercado cripto.





Según datos de MEXC , Bitcoin experimentó un repunte durante el período electoral, alcanzando un nuevo máximo histórico de $75,252 el 6 de noviembre, con picos intradía de hasta $76,400 y una ganancia diaria de alrededor del 9%. Otras criptomonedas, como Ethereum (ETH) y Dogecoin (DOGE), también experimentaron un aumento, reflejando el optimismo del mercado por políticas más favorables hacia las criptomonedas. MEXC, como una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas a nivel mundial, ha proporcionado diversas herramientas financieras y soluciones de liquidez para apoyar tanto a inversionistas institucionales como individuales, permitiendo operaciones más flexibles y convenientes. Durante el período electoral, MEXC experimentó un incremento considerable en el volumen de operaciones, ofreciendo liquidez crucial al mercado de BTC y contribuyendo aún más al crecimiento del mercado de activos digitales.









El mercado de criptomonedas ha estado bajo una estricta regulación de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) durante la administración de Biden. El enfoque regulatorio severo del presidente de la SEC, Gary Gensler, ha sido muy controversial; él sostiene que las leyes actuales son necesarias para abordar los riesgos potenciales de la industria. En contraste, Trump ha criticado repetidamente las políticas regulatorias existentes y ha prometido, de ser elegido, despedir a Gensler y establecer un entorno regulatorio más amigable con las criptomonedas. La victoria de Trump no solo ha elevado las expectativas sobre el precio de Bitcoin, sino que también ha traído una nueva confianza al mercado. Matthew Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management, comentó que el mercado de criptomonedas ha enfrentado diversas restricciones regulatorias durante años, pero ahora parece estar en camino de una política más relajada. Desde principios de 2024, el precio de BTC ha aumentado alrededor del 70%, superando tanto al mercado de valores de EE. UU. como al oro, lo que refuerza su potencial como activo de cobertura y de crecimiento.





En general, las tendencias actuales del precio de BTC se alinean estrechamente con las predicciones del mercado alcista de Matrixport. Aunque BTC aún está a una distancia considerable del objetivo final de $125,000, el equipo de investigación considera que las perspectivas de crecimiento a largo plazo de BTC siguen siendo positivas, dado las fluctuaciones en el entorno macroeconómico y los posibles cambios regulatorios. La trayectoria futura de los precios de BTC estará influenciada por los desarrollos económicos globales, la política monetaria de la Reserva Federal y la confianza de los inversionistas en el mercado cripto. Si la Reserva Federal flexibiliza aún más su política monetaria, un aumento en la liquidez global podría atraer más capital al mercado de criptomonedas. Mientras tanto, a medida que el ecosistema de trading continúa evolucionando y las condiciones regulatorias mejoran, se espera que los precios de BTC se acerquen gradualmente a nuevos máximos históricos. En términos generales, BTC muestra un gran potencial de crecimiento en los próximos años, y la confianza del mercado en su evolución a largo plazo se mantiene sólida.



