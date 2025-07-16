Bitcoin en medio de tensiones geopolíticas: cómo los conflictos globales desencadenan la volatilidad del mercado cripto

El 13 de junio de 2025, Israel lanzó ataques aéreos contra instalaciones militares y nucleares en Irán, reavivando las tensiones en todo Oriente Medio. Esta escalada repentina sacudió los mercados financieros globales, y el mercado cripto no fue la excepción. Según datos de MEXC , el precio de BTC cayó casi un 4 % en un momento, mientras que ETH rompió un nivel clave de soporte. Las liquidaciones totales en el mercado superaron los 1100 millones de dólares en 24 horas.

A medida que aumenta la inestabilidad global, los criptoactivos actúan cada vez más como un reflejo tanto del miedo de los inversionistas como de los cambios en los flujos de capital internacional.









Los ataques aéreos de Israel en territorio iraní provocaron un fuerte repunte en activos tradicionales considerados refugio seguro, como el petróleo crudo, el oro y los bonos del Tesoro estadounidense. Al mismo tiempo, el mercado cripto experimentó una intensa volatilidad en pocas horas: BTC cayó por debajo de los $106,000, ETH bajó de los $2,500 y otras criptomonedas de alto perfil como SOL TON registraron caídas pronunciadas.





Este tipo de eventos “cisne negro” no económicos suelen ser repentinos y altamente contagiosos entre clases de activos. Pueden cambiar rápidamente el sentimiento del mercado y provocar liquidaciones en cascada en entornos altamente apalancados. El día del ataque, las liquidaciones de posiciones largas superaron los 800 millones de dólares, siendo uno de los factores clave del desplome la mala interpretación de los inversionistas sobre una narrativa de "subida impulsada por la guerra".









Este evento no es un caso aislado. Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, los conflictos geopolíticos se han convertido en una variable clave que influye en la volatilidad de los mercados cripto.





En las primeras etapas de la guerra Rusia–Ucrania, Ucrania recibió donaciones globales significativas en criptomonedas, con BTC, ETH y USDT emergiendo como herramientas de recaudación de fondos en tiempos de guerra. Por otro lado, entidades rusas bajo sanciones financieras recurrieron a las criptomonedas para eludir las restricciones bancarias internacionales.

Durante el conflicto Israel–Palestina en 2023, Israel bloqueó direcciones de billeteras vinculadas a Hamas, lo que desató un intenso debate sobre el cumplimiento en la cadena y los límites del control descentralizado. Mientras tanto, los residentes en Gaza recurrieron a las stablecoins para transferir capital a través de fronteras y protegerse contra la devaluación de su moneda local.





Las crisis geopolíticas han llevado a los criptoactivos a desempeñar roles cada vez más complejos y multifacéticos, no solo como instrumentos especulativos, sino también como herramientas financieras civiles y canales de transferencia de valor transfronterizos en tiempos de conflicto.









En teoría, a BTC se le denomina con frecuencia "oro digital" por su escasez y naturaleza no soberana. Sin embargo, cada vez que ocurre un evento cisne negro, su volatilidad supera ampliamente a la de activos refugio tradicionales como el oro o los bonos del Tesoro de EE. UU. Esto refleja una divergencia persistente en la forma en que los mercados perciben a BTC: los inversionistas institucionales todavía lo consideran un activo de alto riesgo y gran volatilidad, por lo que tienden a reducir su exposición en tiempos de crisis en lugar de aumentarla. En contraste, el oro, el dólar estadounidense y el petróleo crudo siguen siendo las opciones predilectas como refugios seguros.





Durante el conflicto Israel–Irán, la caída de BTC fue notablemente más pronunciada que el aumento correspondiente del oro, lo que sugiere que su estatus como refugio aún no es plenamente aceptado por los mercados tradicionales.









Según datos de CoinGlass , si BTC cae por debajo de los $100,000, más de 1,740 millones de dólares en posiciones largas estarían en riesgo de liquidación. Esta posible cascada de liquidaciones podría desencadenar una reacción en cadena, representando un punto crítico de presión para todo el ecosistema cripto.





Mientras tanto, ETH ha mostrado señales claras de debilidad. Datos de MEXC indican que ETH cayó más de un 10 % en los siete días posteriores al conflicto, tocando brevemente un mínimo de $2,454 antes de recuperarse hasta los $2,575. Aún más preocupante, los ETF spot de Ethereum registraron una salida neta de 2.1 millones de dólares el viernes, rompiendo una racha de 19 días consecutivos de entradas. Este cambio podría reflejar un aumento en la aversión al riesgo entre los inversionistas de ETH, que estarían rotando capital hacia clases de activos más estables.









La caída más reciente también expuso un problema recurrente en el mercado cripto: la concentración de futuros apalancados y el desfase entre las narrativas del mercado y los resultados reales.





Muchos traders apostaron por un “repunte de BTC impulsado por la guerra”, abriendo posiciones largas tras la noticia de los ataques aéreos. Sin embargo, grandes jugadores se posicionaron en la dirección opuesta, vendiendo agresivamente aprovechando esa narrativa y desencadenando una ola de liquidaciones. Esta dinámica es demasiado familiar en el mercado cripto, fuertemente influido por el apalancamiento elevado y la especulación alimentada por historias simplificadas.





Cuando la expectativa y la realidad se separan, el apalancamiento magnifica la corrección hasta convertirla en una cascada. Por eso, los grandes eventos globales suelen ir seguidos de liquidaciones masivas: es una vulnerabilidad estructural incorporada al diseño del mercado cripto.









Una tendencia destacada es el uso cada vez más frecuente de stablecoins en zonas de conflicto. Desde las direcciones oficiales de donación en USDT de Ucrania hasta los residentes de Gaza utilizando la red Tron para mover fondos, las criptomonedas están desempeñando un papel como herramienta financiera “no oficial pero funcional” en lugares donde los sistemas tradicionales han colapsado.





Si bien estos casos de uso plantean preocupaciones legítimas sobre financiamiento ilícito y lavado de dinero, es precisamente esta utilidad en zonas grises la que revela el valor de supervivencia de las criptomonedas, ofreciendo continuidad financiera en tiempos de crisis cuando la infraestructura tradicional falla.









La escalada más reciente en Oriente Medio es otro recordatorio de que el mercado cripto ya no se trata solo de innovación tecnológica o política monetaria. Está convirtiéndose en una parte integral del entorno macroeconómico y geopolítico global.





De cara al futuro, los participantes del mercado deberán reflexionar sobre tres preguntas clave:





¿Cómo deberíamos entender los múltiples roles de los criptoactivos? ¿Son herramientas especulativas, refugios seguros o canales financieros no oficiales en zonas de conflicto?

¿Cómo influye la geopolítica en la valoración del riesgo? ¿Son estos shocks cíclicos o se han convertido en variables estructurales?

¿Puede la financiación descentralizada (DeFi) superar las barreras geopolíticas? En un mundo sujeto a censura, sanciones y regulación fragmentada, ¿siguen siendo los criptoactivos una vía realmente abierta de acceso financiero? En un mundo sujeto a censura, sanciones y regulación fragmentada, ¿siguen siendo los criptoactivos una vía realmente abierta de acceso financiero?









El conflicto renovado en Oriente Medio es otro llamado de atención para el mercado cripto. Los eventos cisne negro no se limitan a datos de inflación, decisiones sobre tasas de interés o medidas regulatorias. También están presentes en cada misil sin detonar y en las fracturas de la geopolítica.





Sobrevivir en este mercado no se trata de perseguir cada ganancia a corto plazo o de reaccionar con pánico. Se trata de comprender la lógica macroeconómica más profunda y las fuerzas no relacionadas con el mercado que dan forma al entorno cripto. En un futuro incierto, proteger el capital e identificar nuevas oportunidades mediante estrategias diversificadas será un desafío que todo inversionista deberá afrontar.



