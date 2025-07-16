Backed Finance lanza xStocks, redefiniendo el modelo de tokenización de activos tradicionales

El lanzamiento de xStocks por parte de Backed Finance marca un avance decisivo en la integración de la blockchain y las finanzas descentralizadas (DeFi) . Este innovador proyecto está transformando la manera en que se accede a activos financieros tradicionales, cómo se operan y cómo se integran en el ecosistema cripto. Al tokenizar acciones convencionales, xStocks crea un puente sin precedentes entre las finanzas tradicionales (TradFi) y las finanzas descentralizadas.





Lanzado oficialmente el 30 de junio de 2025, xStocks ofrece actualmente más de 60 acciones tokenizadas en exchanges de criptomonedas de primer nivel como Bybit y Kraken, así como dentro del ecosistema DeFi en la blockchain de Solana . Este artículo ofrece un análisis exhaustivo de la arquitectura técnica del producto, su impacto en el mercado, las alianzas estratégicas y su potencial futuro.









La tokenización de activos ha pasado de ser un concepto teórico a convertirse en una fuerza transformadora que está redefiniendo los mercados financieros globales. La aparición de xStocks representa años de avances tecnológicos en infraestructura blockchain, una mayor claridad regulatoria y una demanda creciente de instrumentos financieros altamente accesibles. Al llevar las acciones tradicionales a la blockchain, Backed Finance ha creado un producto que atiende tanto a los usuarios nativos del mundo cripto que buscan carteras diversificadas como a los inversores tradicionales que desean un acceso más sencillo y nuevas posibilidades financieras.





El lanzamiento de este proyecto llega en un momento crucial, cuando el mercado cripto está evolucionando del trading especulativo hacia aplicaciones prácticas en el mundo real. Tras la creación de valor generada por las stablecoins, las acciones tokenizadas representan el siguiente paso natural en el uso de la infraestructura blockchain para impulsar una integración más profunda con el sistema financiero global.













xStocks está construido sobre la blockchain de Solana, elegida por su alto rendimiento, sus bajos costes de transacción y su ecosistema DeFi maduro. La capacidad de Solana para procesar miles de transacciones por segundo manteniendo comisiones mínimas la convierte en la opción ideal para las exigencias de alta frecuencia del trading en el mercado de acciones.





Los tokens siguen el estándar SPL (Solana Program Library), lo que garantiza una integración fluida con las aplicaciones más utilizadas del ecosistema Solana, como la billetera Phantom , el agregador Jupiter y varios protocolos DeFi, sin necesidad de desarrollos personalizados.









Uno de los pilares tecnológicos fundamentales de xStocks es su integración con las soluciones de oráculos proporcionadas por Chainlink . Esta colaboración aborda un desafío crucial: llevar los precios de los activos del mundo real a la blockchain de forma precisa y fiable.





Como proveedor oficial de oráculos para xStocks, Chainlink ha desarrollado un sistema exclusivo denominado “xStocks Data Stream”, que ofrece las siguientes capacidades clave:





Actualizaciones de precios de alta frecuencia: Una latencia inferior al segundo garantiza la sincronización en tiempo real entre los precios on-chain y los mercados tradicionales.

Verificación de acciones corporativas: Procesamiento en tiempo real de dividendos, divisiones de acciones y otros eventos corporativos.

Interoperabilidad entre cadenas: Integración con el Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP), lo que sienta las bases para una futura expansión hacia otras blockchains.

Prueba de reservas: Verificación transparente de los activos subyacentes mediante el protocolo Proof of Reserve de Chainlink.





Este sistema de oráculos avanzado permite lo que el equipo denomina una “experiencia de usuario de grado CEX con ejecución on-chain”, lo cual cierra la brecha de rendimiento entre los entornos de trading centralizados y descentralizados.









Cada token de xStocks está respaldado en una proporción 1:1 por la acción subyacente que le corresponde, lo que significa que cada acción tokenizada cuenta con el respaldo de una acción real custodiada por Backed Finance, una institución financiera con licencia en Europa. Este modelo de custodia ofrece varias ventajas clave:





Cumplimiento normativo: Operación bajo el marco regulador financiero de Europa, lo que garantiza seguridad jurídica y protección para los usuarios.

Canjeabilidad: En principio, los tokens pueden canjearse por su valor de mercado fuera de la cadena, lo que contribuye a la estabilidad de los precios.

Custodia de nivel institucional: Servicios de custodia profesional que garantizan la seguridad de los activos subyacentes.

Transparencia: Auditorías e informes periódicos que aseguran la visibilidad de las reservas en custodia.









En su fase inicial, xStocks ofrece más de 60 acciones y ETF tokenizados que han sido cuidadosamente seleccionados, con un enfoque en activos de alta liquidez y alto reconocimiento que satisfacen las necesidades de inversores minoristas e institucionales. La estrategia de selección de activos refleja un profundo conocimiento del mercado:









Apple (APPLx): La empresa más valiosa del mundo.

Microsoft (MSFTx): Un gigante del cómputo en la nube y el software.

NVIDIA (NVDAx): Líder en semiconductores e inteligencia artificial (IA).

Google/Alphabet (GOOGLx): Fuerza dominante en el ámbito de búsquedas y servicios en la nube.

Meta (METAx): Plataforma de redes sociales y metaverso.









Coinbase (COINx): Un exchange de criptomonedas líder con sede en EE. UU.

MicroStrategy (MSTRx): Empresa conocida por mantener grandes reservas de Bitcoin

Circle (CRCLx): Emisora de la stablecoin USDC.









ETF SPDR S&P 500 (SPYx): Fondo indexado de amplio mercado.

Invesco QQQ Trust (QQQx): ETF centrado en el sector tecnológico.





Esta estrategia demuestra la comprensión precisa del equipo del proyecto sobre la demanda de los usuarios, al ofrecer acceso a activos de alta calidad y alto volumen provenientes de los mercados tradicionales, con un rendimiento probado.













Como uno de los exchanges de criptomonedas líderes a nivel mundial, la colaboración de Kraken con Backed Finance representa un sólido respaldo al concepto de xStocks. Los usuarios de Kraken en más de 190 países y regiones ya pueden acceder a acciones tokenizadas directamente a través de la interfaz de trading que ya conocen, lo que lleva la infraestructura de nivel institucional a los inversores minoristas de todo el mundo.









La verdadera innovación de xStocks no reside únicamente en la tokenización, sino en su integración fluida con protocolos DeFi, lo que desbloquea casos de uso financieros completamente nuevos:





Kamino Finance: Como el mayor mercado monetario en Solana (con más de 2,000 millones de dólares en liquidez), Kamino permite a los usuarios pedir préstamos utilizando xStocks como garantía o generar rendimientos prestando acciones tokenizadas, lo que habilita estrategias financieras complejas que antes solo estaban al alcance de inversores institucionales. : Como el mayor mercado monetario en Solana (con más de 2,000 millones de dólares en liquidez), Kamino permite a los usuarios pedir préstamos utilizando xStocks como garantía o generar rendimientos prestando acciones tokenizadas, lo que habilita estrategias financieras complejas que antes solo estaban al alcance de inversores institucionales.

Raydium: Como principal centro de liquidez para xStocks en Solana, Raydium permite a los usuarios aportar liquidez y ganar tarifas de trading. Su modelo de creador de mercado automatizado (AMM) garantiza una continua formación de precios y fondos de liquidez profundos. : Como principal centro de liquidez para xStocks en Solana, Raydium permite a los usuarios aportar liquidez y ganar tarifas de trading. Su modelo de creador de mercado automatizado (AMM) garantiza una continua formación de precios y fondos de liquidez profundos.

Jupiter: Como el principal agregador de exchanges descentralizados en Solana, Jupiter enruta operaciones entre múltiples fuentes de liquidez para asegurar que los usuarios obtengan el mejor precio en las transacciones con xStocks. Sus algoritmos de enrutamiento avanzados ofrecen una calidad de ejecución altamente competitiva.









La formación de la Alianza xStocks refleja un enfoque estratégico centrado en la neutralidad y la accesibilidad amplia, en lugar de exclusividad de plataforma. Entre los miembros de la alianza se incluyen:

Backed Finance (emisor de los tokens e iniciador del proyecto), Kraken (uno de los principales exchanges de criptomonedas), Solana (infraestructura blockchain), AlchemyPay (proveedor de soluciones de pago) y Chainlink (proveedor de infraestructura de oráculos).





Este modelo colaborativo garantiza que xStocks evolucione como una clase de activo de “bien público” que beneficie a todo el ecosistema, en lugar de quedar limitado a una única plataforma o blockchain.













xStocks tuvo un sólido debut en el mercado, alcanzando más de 2 millones de dólares en volumen de trading en pocas horas tras su lanzamiento, lo que pone de manifiesto la importante demanda latente en el ecosistema cripto por productos de acciones tokenizadas.





Varios factores clave contribuyeron a este sólido desempeño:





Demanda acumulada: Los usuarios del mundo cripto llevan tiempo buscando formas de obtener exposición a activos tradicionales sin salir del ecosistema cripto.

Trading 24/7: A diferencia de los mercados bursátiles tradicionales, xStocks permite operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Accesibilidad global: Los usuarios pueden invertir en acciones estadounidenses sin estar limitados por las restricciones geográficas de los brokers tradicionales.

Integración con DeFi: Acceso inmediato a casos de uso prácticos más allá del trading gracias a la integración con protocolos DeFi existentes.









xStocks emplea una estrategia de liquidez híbrida que combina fuentes centralizadas y descentralizadas:





Los exchanges centralizados ofrecen libros de órdenes profundos y liquidez de nivel institucional.

Los protocolos descentralizados abren las puertas a la creación automática de mercado y a oportunidades de generación de rendimientos.

El arbitraje entre protocolos ayuda a mantener una fijación de precios coherente en todas las plataformas.

Este enfoque multinivel garantiza una liquidez sólida y una formación de precios eficiente, al tiempo que ofrece múltiples puntos de acceso adaptados a las distintas preferencias de los usuarios.













Como institución financiera con licencia en Europa, Backed Finance proporciona una base regulatoria sólida para xStocks, abarcando aspectos clave del cumplimiento normativo:





Requisitos de licencia: Operación bajo la regulación de servicios financieros europeos, lo que garantiza el cumplimiento en la custodia de activos y la tokenización.

Protección al consumidor: La supervisión regulatoria asegura salvaguardas para los inversores minoristas, incluyendo mecanismos de resolución de disputas y estándares operativos.

Prevención del blanqueo de capitales (AML): Cumplimiento de las leyes AML de la UE, que garantiza una debida diligencia adecuada y el monitoreo de las transacciones.

Reglas de conducta en el mercado: Cumplimiento de prácticas de trading justo y medidas para la prevención de manipulación de mercado.









Debido a la complejidad regulatoria que rodea a los valores tokenizados, xStocks no está actualmente disponible para usuarios en EE. UU. y otras jurisdicciones restringidas. Esta limitación refleja un enfoque prudente y orientado al cumplimiento normativo, más que una restricción técnica, lo que permite que el producto se desarrolle en entornos más permisivos mientras se reserva margen para su expansión conforme mejore la claridad regulatoria.













En comparación con los brokers en línea convencionales, xStocks ofrece varias ventajas diferenciadas:





Trading 24/7: Elimina las restricciones de horarios tradicionales del mercado, permitiendo operar de forma continua.

Acceso global: Rompe las barreras geográficas, permitiendo a usuarios de todo el mundo invertir en acciones estadounidenses.

Baja barrera de entrada: Reduce los requisitos mínimos de inversión y simplifica la apertura de cuenta.

Integración con DeFi: Permite utilizar las acciones en posesión como garantía o para participar en estrategias de generación de rendimientos.









Dentro del espacio cripto, xStocks compite con varias categorías de productos:





CFDs (contratos por diferencia) sobre acciones: Algunos exchanges de criptomonedas ofrecen CFDs sobre acciones tradicionales, pero estos carecen de derechos de propiedad y de la componibilidad con DeFi que ofrece xStocks

Activos sintéticos: Otros protocolos generan exposición a activos tradicionales mediante mecanismos sintéticos, aunque pueden carecer del respaldo directo y el cumplimiento normativo que caracterizan a xStocks

ETF tradicionales: Los ETF con temática cripto ofrecen una exposición parcial a activos tradicionales, pero no cuentan con la granularidad de selección de acciones individuales ni con la capacidad de integración con DeFi que ofrece xStocks













La oferta inicial de más de 60 activos es solo el comienzo de una estrategia de expansión más amplia. Las áreas de enfoque futuras incluyen:





Acciones internacionales: Ampliación más allá de las acciones estadounidenses para incluir acciones de Europa, Asia y mercados emergentes.

Renta fija: Introducción de bonos tokenizados y otros instrumentos de deuda.

Commodities: Incorporación de exposición a metales preciosos, energía y productos agrícolas.

Activos alternativos: Posible inclusión de fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT), infraestructura y otras clases de inversión alternativa.









Despliegue entre cadenas: Aprovechamiento de Chainlink CCIP para desplegar xStocks en otras blockchains, como Ethereum, Polygon y más.

Funcionalidad DeFi avanzada: Desarrollo de productos financieros complejos como opciones, productos estructurados y herramientas de gestión automatizada de carteras.

Infraestructura institucional: Mejora del soporte para transacciones a gran escala y servicios de custodia dedicados, adaptados a inversores institucionales.









Herramientas para desarrolladores: Creación de APIs y marcos de desarrollo para facilitar la integración de aplicaciones de terceros.

Recursos educativos: Provisión de contenido educativo completo para ayudar a los usuarios a comprender y utilizar eficazmente los activos tokenizados.

Expansión global: Entrada en nuevos mercados regionales, sujeta a aprobación regulatoria.













El ecosistema de xStocks genera valor a través de múltiples canales:





Tarifas de trading: Ingresos provenientes de las plataformas de trading integradas.

Tarifas de custodia: Cargos por la tenencia y la gestión de los activos subyacentes.

Distribución de ingresos por integración con DeFi: Reparto de ingresos con los socios de protocolos DeFi.

Servicios de valor añadido: Funciones prémium y tarifas por servicios dirigidos a inversores institucionales.









El modelo económico beneficia a una amplia variedad de participantes:





Holders de tokens: Obtienen exposición a activos tradicionales mediante funcionalidades propias del ecosistema cripto.

Proveedores de liquidez: Ganan comisiones de trading al aportar liquidez.

Socios de protocolos: Comparten ingresos a través de integraciones y colaboraciones en servicios.

Crecimiento del ecosistema: Las comisiones financian el desarrollo continuo y la expansión.













xStocks da un paso significativo hacia la democratización del acceso a los mercados bursátiles globales al eliminar las barreras tradicionales:





Acceso geográfico: Permite a usuarios de todo el mundo invertir en acciones estadounidenses sin restricciones basadas en la ubicación.

Bajos umbrales de inversión: La propiedad fraccionada y los puntos de entrada reducidos hacen que invertir sea más accesible.

Disponibilidad 24/7: El trading continuo se adapta a todas las zonas horarias y preferencias de los usuarios.

Servicios financieros integrados: La integración con DeFi proporciona a los usuarios minoristas herramientas financieras de nivel profesional.









La integración de activos tradicionales con la infraestructura blockchain aporta múltiples mejoras en eficiencia:





Liquidación más rápida: Liquidación casi instantánea en comparación con los plazos tradicionales T+2.

Costes de transacción más bajos: La eficiencia de la blockchain reduce los costes de transferencia y custodia de activos.

Mayor transparencia: Las transacciones on-chain ofrecen trazabilidad y capacidad de auditoría completas.

Fondos de liquidez globales: La integración entre plataformas genera mercados más profundos y eficientes.









El lanzamiento de xStocks por parte de Backed Finance marca un hito importante en la evolución de los servicios financieros basados en blockchain. Al lograr unir con éxito las acciones tradicionales con la infraestructura DeFi, el proyecto ha demostrado la viabilidad práctica de los activos tokenizados como producto financiero de uso generalizado.





Con su infraestructura de oráculos de vanguardia, sólidas alianzas estratégicas y un debut en el mercado destacado, xStocks demuestra su potencial para transformar de forma radical la manera en que personas e instituciones acceden a los mercados bursátiles globales. Su disponibilidad 24/7, accesibilidad global y componibilidad con DeFi presentan una propuesta de valor que la infraestructura financiera tradicional tiene dificultades para igualar.





No obstante, el éxito a largo plazo de xStocks dependerá de varios factores clave: el mantenimiento del cumplimiento normativo y la expansión regional, la escalabilidad de su infraestructura técnica para gestionar volúmenes crecientes, la diversificación de clases de activos para responder a las distintas necesidades de los inversores, y la innovación continua en su integración con las finanzas descentralizadas. La importancia de xStocks va más allá del producto en sí: demuestra que la fusión entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas no es solo una visión teórica, sino una realidad práctica. Este éxito puede impulsar aún más la innovación en el ámbito de los activos tokenizados y acelerar la adopción de la infraestructura financiera basada en blockchain.





A medida que el proyecto continúa evolucionando y expandiéndose, se perfila como un caso de estudio clave sobre la viabilidad de los activos tokenizados como una categoría central dentro de las finanzas tradicionales. Los primeros indicios sugieren que xStocks ya ha superado los obstáculos técnicos, regulatorios y de mercado que han limitado iniciativas anteriores de tokenización, posicionándose como posible referencia para los servicios financieros de nueva generación basados en blockchain.





Su medida definitiva de éxito residirá en su capacidad para atender a millones de usuarios a nivel global bajo marcos normativos conformes, ampliar la cobertura de activos y continuar innovando para ofrecer un valor que supere al de las finanzas tradicionales a la vista del usuario. Los avances iniciales indican que el proyecto está avanzando de forma constante hacia esta ambiciosa visión, con el potencial de inaugurar una nueva era de acceso tokenizado a los mercados financieros globales.



