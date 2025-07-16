Babylon: una solución innovadora para desbloquear el potencial de Bitcoin





Babylon es un protocolo de staking de Bitcoin que aprovecha la seguridad y descentralización de Bitcoin para proporcionar soporte de seguridad económica a otras blockchains de Prueba de Participación (PoS), junto con recompensas por staking. Su núcleo es una blockchain PoS construida sobre el Cosmos SDK, compatible con IBC, que conecta la blockchain de Bitcoin con las cadenas de aplicaciones de Cosmos, permitiendo la agregación de datos y la comunicación.









Como "oro digital", la escalabilidad limitada de Bitcoin hace que sea difícil para los holders generar ingresos a través de métodos como el staking, confiando únicamente en la apreciación de los activos. Las blockchains de Prueba de Participación (PoS) ofrecen diversas formas de utilizar los activos, como el staking y la provisión de liquidez, brindando a los usuarios rendimientos adicionales. Sin embargo, las cadenas PoS emergentes a menudo luchan con un capital inicial insuficiente, lo que dificulta garantizar la seguridad y enfrentar problemas de inicio y riesgos potenciales de seguridad. Aunque tanto Bitcoin como las cadenas PoS tienen sus ventajas, necesidades y potencial, aún no se han integrado por completo.





El protocolo de staking de Bitcoin de Babylon fue creado para abordar este problema. Al bloquear Bitcoin, proporciona soporte de seguridad económica para las cadenas PoS, mientras genera recompensas por staking para los poseedores de Bitcoin. Este modelo no solo desbloquea el potencial de Bitcoin, sino que también compensa la falta de capital y la seguridad en las etapas iniciales de las cadenas PoS, formando una solución de ecosistema mutuamente beneficiosa.









Babylon introduce un protocolo innovador de staking de Bitcoin que permite a los holders de Bitcoin hacer staking directamente en cadenas PoS sin la necesidad de intermediarios, puentes, envoltura de tokens o custodia de terceros. El protocolo Babylon tiene dos mecanismos clave: el protocolo de sello de tiempo de Bitcoin y el protocolo de staking de Bitcoin.





Protocolo de sello de tiempo de Bitcoin: Este protocolo genera sellos de tiempo simples y verificables para los datos de bloques de la cadena PoS en la blockchain de Bitcoin, abordando el problema de seguridad de los ataques de largo alcance que enfrentan las cadenas PoS.

Protocolo de staking de Bitcoin: Este protocolo permite que los activos de Bitcoin proporcionen seguridad económica a los sistemas descentralizados mediante mecanismos sin confianza y de autocustodia. Al utilizar el staking remoto, el Bitcoin bloqueado se guarda en un contrato en la cadena de bloques de Bitcoin, y se imponen penalizaciones al Bitcoin bloqueado si el participante viola las reglas de la cadena PoS.









Staking de Bitcoin: El participante inicia una transacción de staking en la blockchain de Bitcoin. Esta transacción incluye dos condiciones de gasto para el UTXO:





1) Bloqueo temporal: Cuando el participante desee retirar sus fondos bloqueados, podrá hacerlo después de un tiempo especificado utilizando su clave privada.





2) Violación: En caso de una violación, el validador puede usar una firma especial extraíble de un solo uso (EOTS) para destruir el UTXO, imponiendo una penalización.





Validación en la cadena PoS: Una vez que la transacción de staking es confirmada, el participante o su validador delegado puede participar en el proceso de validación en la cadena PoS y usar la clave EOTS para firmar bloques válidos.









El diseño modular de Babylon le permite adaptarse a diversos protocolos de consenso utilizados por las cadenas de aplicaciones. Al integrar el protocolo de staking de Bitcoin de Babylon, estas cadenas de aplicaciones pueden aprovechar la seguridad y liquidez de Bitcoin, superando las limitaciones del staking que depende únicamente de tokens nativos.





Hasta ahora, Babylon ha establecido asociaciones con más de 60 cadenas de aplicaciones de Cosmos, lo que habilitará la funcionalidad de interoperabilidad cruzada (IBC) una vez que se lance la mainnet de Babylon. Babylon también ha establecido colaboraciones con numerosos proveedores de servicios de billeteras, soluciones Bitcoin Layer-2, protocolos DeFi, protocolos de re-staking de Bitcoin, proveedores de servicios de rollup y otros proyectos, todos los cuales brindarán un sólido apoyo para el desarrollo de Babylon. Los socios destacados del ecosistema incluyen Cosmos Hub, Osmosis, Talus, Akash Network, Injective, Sei, Stride, B Squared Network, Nubit y más.













Como una de las principales plataformas de trading digital a nivel mundial, MEXC ofrece ventajas como bajas tarifas, velocidades de transacción rápidas, una amplia variedad de tokens populares y en tendencia, así como liquidez integral, ayudando a los inversores a aprovechar las oportunidades en el mercado en constante cambio. El token nativo de Babylon, BABY, está disponible por primera vez en MEXC, donde puedes operar tokens con tarifas ultrabajas.

1) Abre e inicia sesión en la aplicación o en el sitio web oficial de MEXC

2) En la barra de búsqueda, escribe el nombre del token BABY y selecciona la opción de trading Spot o Futuros.

3) Elige el tipo de orden, e ingresa la cantidad, el precio y otros parámetros para completar la transacción.





Babylon representa una innovación significativa en el ecosistema de Bitcoin y en el mercado más amplio de criptomonedas. Su objetivo es resolver un problema persistente para los holders de Bitcoin: cómo generar ingresos adicionales mientras se mantiene la seguridad de los activos. Aunque el proyecto tiene perspectivas prometedoras, los inversores deben permanecer cautelosos y monitorear de cerca el desarrollo del proyecto y los riesgos potenciales.



