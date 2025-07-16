Autonomys Network: Definición, misión, hoja de ruta y tokenomía explicadas





La convergencia entre blockchain e inteligencia artificial está transformando diversas industrias—y Autonomys Network , junto con su token nativo AI3, se encuentra a la vanguardia de esta revolución. Este artículo ofrece una visión integral de los fundamentos técnicos de la red, el papel ecológico del token AI3, su hoja de ruta de desarrollo y el diseño de su tokenomía.









Autonomys Network evolucionó a partir del Protocolo Subspace, el resultado de tres años de investigación y desarrollo dedicados por sus fundadores, Jeremiah Wagstaff y Nazar Mokrynskyi. Su trabajo culminó en una infraestructura blockchain revolucionaria, diseñada para el futuro.





Avance técnico: Subspace es el primer protocolo en lograr almacenamiento descentralizado permanente para Web3. Basándose en esta innovación, Autonomys Network introduce una arquitectura informática modular que permite una red blockchain escalable y robusta.





Cambio de marca: El 14 de junio de 2024, el proyecto cambió oficialmente su nombre de Subspace Protocol a Autonomys Network, marcando así su evolución de una solución centrada en el almacenamiento a una plataforma blockchain integral.









Autonomys Network está impulsado por la misión de crear un ecosistema abierto y colaborativo entre la inteligencia artificial y la tecnología blockchain. El proyecto ha recaudado 32.9 millones de dólares en financiamiento, con el respaldo de inversores de primer nivel como Pantera Capital, Coinbase Ventures y Crypto.com





Participación de la comunidad: El proyecto ha lanzado siete testnets, atrayendo a más de 100,000 "farmers" que han contribuido colectivamente con más de 180 PiB de almacenamiento (1 PiB ≈ 1 millón de GB).





Lanzamiento de Mainnet: El 6 de noviembre de 2024, se lanzó la Fase 1 de la mainnet con una ceremonia de Prueba de Tiempo (PoT). Utilizando el hash del bloque 869,146 de Bitcoin como ancla génesis, la red vio la incorporación de más de 2,000 nodos en dos semanas, con una capacidad total de almacenamiento que superó los 140 PiB.









Autonomys Network cuenta con una arquitectura modular de cuatro capas, redefiniendo los límites del rendimiento de blockchain:





Capa de aplicaciones descentralizadas (dApp):

Permite la creación y despliegue de Super dApps y agentes en cadena impulsados por IA, con identidades verificables a través de Autonomys Identity (Auto ID)—un marco de identidad descentralizado diseñado específicamente para facilitar la interacción fluida entre humanos e inteligencia artificial.





Dominios de ejecución Soporta entornos de ejecución ilimitados y configurables a través de una arquitectura de computación distribuida. Estos dominios facilitan el cálculo escalable, el entrenamiento e inferencia descentralizada de IA, y flujos de trabajo de agentes seguros. Al desacoplar la ejecución de contratos inteligentes de la capa de consenso y habilitar la comunicación entre dominios, la red asegura una interoperabilidad fluida entre blockchains modulares específicas para aplicaciones (también conocidas como appchains).





Capa de consenso Construida sobre Prueba de Almacenamiento Archival (PoAS), esta capa proporciona un orden de transacciones verificable, validación y liquidación. Garantiza un único estado inmutable y una verdad histórica para todos los participantes de la red.

Capa de almacenamiento Una Red de Almacenamiento Distribuido (DSN), impulsada por "farmers" (nodos de almacenamiento), garantiza la disponibilidad permanente e integridad de enormes conjuntos de datos de IA. La red retiene el historial completo de la blockchain, haciendo que todos los datos en cadena sean recuperables sin importar su tamaño o antigüedad.









Ejecución desacoplada (DecEx) Separa la ejecución de transacciones del consenso, permitiendo una escalabilidad independiente del rendimiento y almacenamiento, mientras mantiene la descentralización y la eficiencia.

Blockchains personalizadas (Dominios) Los desarrolladores pueden construir cadenas especializadas para casos de uso específicos, como el entrenamiento de modelos de IA o el comercio de alta frecuencia, reduciendo la congestión en la cadena principal.

Interoperabilidad entre cadenas Compatible con EVM, WASM y otros entornos, lo que permite la integración con ecosistemas importantes como Ethereum.

Fragmentación de datos (Sharding) Distribuye los datos a través de la red para un procesamiento paralelo, reduciendo la carga de trabajo por nodo en hasta un 90%—ideal para el entrenamiento de IA a gran escala.

Directorio de IA de código abierto Establece un repositorio descentralizado y resistente a la censura para los recursos de IA, fomentando la innovación abierta y la colaboración.









Fase 1 (Lanzada) Se desplegó la infraestructura básica para almacenamiento y transacciones.

Fase 2 (Q1 2025) Lanzamiento de la Capa de Dominios y testnet de Nova EVM; las transferencias de tokens AI3 estarán disponibles.

Fase 3 (2026) Introducción de la fragmentación de datos para una escalabilidad masiva, con un objetivo de rendimiento de 1 millón de TPS—equivalente a las plataformas centralizadas Web2.









AI3 tiene un suministro total de 1,000 millones de tokens, con el 65% acuñado en el lanzamiento de la Fase 1 de la mainnet.





AI3 actúa como el token de utilidad de la red, utilizado para staking, gobernanza, comisiones de transacción y recompensas por bloques.









Inversores, equipo y fundación: 494,5 millones de tokens (76,08 % del suministro inicial), con un calendario de adjudicación lineal de 4 años. Los tokens están bloqueados durante el primer año, seguidos de liberaciones mensuales durante 36 meses.

Incentivos del ecosistema: 155,5 millones de tokens (23,92 %) asignados a recompensas de la red de pruebas, programas de embajadores y más. Estos tokens no tienen periodo de bloqueo.









Avances en rendimiento: A través de un diseño modular y la fragmentación de datos, Autonomys elimina los cuellos de botella tradicionales en almacenamiento y computación, ofreciendo un entrenamiento de IA de alto rendimiento y rentable en la cadena.

Ecosistema abierto: Con su directorio de IA de código abierto y soporte entre cadenas, la red fomenta que los desarrolladores integren la IA de manera fluida con DeFi, juegos y otros sectores.

Gobernanza comunitaria: Los holders de AI3 participan en las actualizaciones de la red y la toma de decisiones a través de la gobernanza en la cadena—asegurando una evolución liderada por la comunidad.









P: ¿Cuál es la posición principal de Autonomys Network? R: Proporciona una infraestructura blockchain de alto rendimiento y escalable, diseñada específicamente para aplicaciones descentralizadas (dApps) impulsadas por inteligencia artificial.

P: ¿Cuáles son los principales casos de uso de AI3? R: AI3 se utiliza para pagar comisiones de transacción, hacer staking para obtener recompensas, votar en la gobernanza, y acceder a servicios de IA y herramientas para desarrolladores.

P: ¿Cómo integra Autonomys blockchain e IA? R: A través de su arquitectura modular, que soporta el despliegue de modelos de IA, almacenamiento descentralizado de datos y colaboración de código abierto—creando una plataforma resistente a la censura y optimizada para el desarrollo de IA.









Autonomys Network está revolucionando la infraestructura blockchain con sus avances tecnológicos, y AI3 es la fuerza digital que conecta a los usuarios, desarrolladores y recursos de IA. Desde los datos y la computación hasta los modelos y las aplicaciones, AI3 impulsa el motor económico de la red y fomenta la sinergia entre Web3 e IA3. A medida que la mainnet evoluciona, Autonomys Network está en camino de convertirse en la base de código abierto esencial para la era de la IA.





Para comprar tokens AI3 en MEXC, sigue estos sencillos pasos:





1) Abre e inicia sesión en la aplicación MEXC o en el sitio web oficial

2) Utiliza la barra de búsqueda para encontrar "AI3" y selecciona el par de trading Spot o Futuros.

3) Elige tu tipo de orden, ingresa la cantidad y el precio deseados y completa tu transacción.





Aviso legal: La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento sobre inversión, impuestos, servicios legales, financieros, contables ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye una recomendación para comprar, vender o mantener activos. MEXC Learn ofrece esta información únicamente como referencia y no proporciona asesoramiento de inversión. Asegúrese de comprender plenamente los riesgos y sea precavido al invertir. MEXC no se responsabiliza de las decisiones de inversión de los usuarios.



