Astra Nova: Redefiniendo el futuro del entretenimiento con IAG, únete a la revolución del gaming inmersivo





Astra Nova es un ecosistema de entretenimiento impulsado por IA como ningún otro antes. Desarrollado sobre la base de inteligencia artificial general (IAG), esta plataforma evoluciona en tiempo real según el comportamiento de los jugadores, desafiando los límites de la inmersión, la interactividad y la autonomía del usuario. En el corazón del ecosistema se encuentra un RPG de acción y aventura, ya disponible para jugar gratis y totalmente respaldado por su token nativo, RVV.









Como socio del programa NVIDIA Inception, Astra Nova combina narrativas impulsadas por inteligencia artificial (IA), tecnología Web3 y cocreación comunitaria en una experiencia de juego fluida y dinámica. Respaldado por la comunidad Shib Army, el proyecto fusiona profundidad cultural con innovación de vanguardia para liderar la próxima ola del movimiento de entretenimiento con IA.





El juego está desarrollado con Unreal Engine 5, e integra de forma impecable agentes de IA, contenido generado por usuarios (CGU), recompensas con activos del mundo real (RWA) y narrativa que traspasa distintas plataformas multimedia para crear un universo al borde del colapso, donde los jugadores experimentarán una historia profundamente inmersiva a través de múltiples plataformas.









Con un equipo de más de 80 expertos de gigantes de la industria como NVIDIA, Ubisoft y Rockstar, el equipo central de Astra Nova aporta experiencia de títulos legendarios como Grand Theft Auto: Vice City, Assassin's Creed y Mortal Kombat. Aprovechando tecnología de IA de última generación, NPC, monstruos y sistemas de misiones del juego pueden analizar el comportamiento del jugador en tiempo real para generar tramas personalizadas y desafíos dinámicos.





Respaldado por destacados inversores como Outlier Ventures y 500 Global, el proyecto combina apoyo institucional e innovación tecnológica para construir un ecosistema que incluye:





1) Incentivos con tokens RVV: Gana recompensas en tokens mediante testeo del juego, misiones comunitarias y otras funcionalidades del juego.

2) Utilidad en el mundo real: Canjea tokens por descuentos en más de 2,000 marcas, entre las que se encuentran Starbucks y Nike.

3) Herramientas de creación con IA: Empodera a los jugadores con una plataforma para crear contenido generado por usuarios (CGU).

4) Programa de lealtad: Desbloquea beneficios exclusivos contribuyendo al crecimiento del ecosistema.









Black Pass una plataforma SocialFi accesible mediante un NFT soulbound gratuito. La campaña inaugural se centra en el demo de Astra Nova, donde podrás: ¡Únete ahora auna plataforma SocialFi accesible mediante un NFT soulbound gratuito. La campaña inaugural se centra en el demo de Astra Nova, donde podrás:

1) Completar tareas sociales en la plataforma para acumular shards.

2) Participar en desafíos dentro del juego y ganar elegibilidad para el airdrop de RVV.

3) Intercambiar shards 1:1 por RVV una vez que el token esté en circulación.









RVV impulsa cada rincón del universo de Astra Nova, con casos de uso que incluyen:

1) Transacciones dentro del juego (intercambio de personajes/equipos y desbloqueo de capítulos).

2) Suscripción a pases de acceso prémium.

3) Participación en eventos y campañas de tiempo limitado.

4) Entrenamiento de compañeros de IA personalizados.

5) Pago de tarifas de gobernanza o publicidad dentro del ecosistema.









El equipo central de desarrolladores de Astra Nova proviene de Netflix, Technicolor, Ubisoft y otras empresas destacadas, que reúne una amplia experiencia en investigación en IA y diseño de juegos AAA. Con un legado en éxitos que definieron géneros, como GTA 5 y Assassin’s Creed, ahora aplican estándares industriales de primer nivel para dar paso a una nueva era de entretenimiento nativo de la IA y centrado en el jugador.









Visión: Empoderar a los jugadores a través de las tecnologías IAG y CGU para redefinir la creatividad en el desarrollo de juegos. Misión: Ofrecer experiencias de juego revolucionarias, de calidad AAA y centradas en la comunidad.







