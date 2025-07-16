Análisis de Kinto: El innovador de blockchain que está redefiniendo la infraestructura financiera





Kinto es una plataforma blockchain de Capa 2 construida sobre Ethereum, diseñada para conectar instituciones financieras tradicionales y activos del mundo real a través de las finanzas descentralizadas (DeFi). El proyecto tiene como objetivo desarrollar una red de Capa 2 totalmente compatible con las normativas contra el lavado de dinero (AML), permitiendo que las instituciones financieras reguladas se integren sin problemas en el ecosistema blockchain.





En febrero de 2025, Kinto recibió un impulso significativo cuando la sucursal de Abu Dabi de Brevan Howard, una firma global de gestión de inversiones, invirtió 20 millones de dólares. Esta inversión histórica resalta la creciente confianza del capital financiero tradicional en el espacio DeFi y el potencial de Kinto para cerrar la brecha entre las finanzas convencionales y la tecnología blockchain.









La tecnología blockchain tiene el potencial de revolucionar la industria de los servicios financieros gracias a su arquitectura descentralizada, su naturaleza no custodiada y su capacidad para eliminar intermediarios. Estas características pueden crear una infraestructura financiera más eficiente, transparente y rentable. Sin embargo, la industria también enfrenta desafíos significativos, como el aumento de proyectos fraudulentos, la explotación de vulnerabilidades en los contratos inteligentes y los riesgos de seguridad constantes que afectan la estabilidad del ecosistema.





Kinto aborda estos desafíos de manera directa al ofrecer una solución que equilibra los principios fundamentales de la descentralización con los estándares de seguridad exigidos por las instituciones financieras tradicionales.





La aparición de Kinto marca la primera vez que la industria aborda la innovación en infraestructura financiera desde un nivel fundamental. No solo preserva el valor central de la descentralización, sino que también eleva la seguridad a los estándares de las finanzas tradicionales mediante avances tecnológicos. Al tiempo que garantiza que los usuarios mantengan el control sobre sus activos, Kinto también ofrece soluciones de custodia seguras, brindando un nivel de confianza y estabilidad sin precedentes al ecosistema financiero basado en blockchain.









Infraestructura cumplidora de normativas: Los mecanismos integrados de verificación de identidad (KYC) y certificación de inversionistas de Kinto garantizan el cumplimiento regulatorio, permitiendo que las instituciones financieras tradicionales participen de manera segura en DeFi mientras siguen las normativas establecidas.





Arquitectura eficiente de capa 2: Inicialmente, Kinto desarrolló su red de prueba utilizando Optimism OP Stack basado en Ethereum antes de migrar al ecosistema de Arbitrum e integrar la tecnología Nitro de Arbitrum. Esta transición mejora la flexibilidad y funcionalidad de Kinto, optimizando la escalabilidad de la red y la eficiencia de las transacciones.





Mecanismo de seguro integrado: Kinto planea ofrecer un seguro incorporado para todos los contratos inteligentes con el fin de mitigar los riesgos que enfrentan los inversionistas en DeFi. Esta iniciativa busca crear un ecosistema más seguro y confiable, fortaleciendo la confianza de los usuarios en las finanzas descentralizadas.





Gestión de liquidez multicadena: La función Musubi de Kinto permite la gestión activa de liquidez en múltiples redes blockchain, incluidas Ethereum, Arbitrum, Base y Hyperliquid. Esto optimiza el uso de la liquidez y garantiza que los usuarios accedan a las mejores oportunidades de trading en diferentes cadenas.













Nombre del Token: KINTO (K)

Suministro máximo de t okens: 15 millones (con una tasa de inflación anual del 2%, pero el suministro total nunca superará los 15 millones)

Suministro circulante inicial: 10 millones









K es el token de gobernanza de Kinto. Los holders pueden participar en decisiones de gobernanza, hacer staking para obtener recompensas y recibir incentivos al proporcionar liquidez.









Comunidad de Kinto: 55% del suministro inicial de tokens, asignado principalmente a usuarios y desarrolladores que construyen sobre la plataforma

Inversionistas: 25% del suministro inicial de tokens.

Equipo y asesores: 20% del suministro inicial de tokens.









Gobernanza: Participa en la gobernanza presentando propuestas, votando e influyendo en decisiones clave como actualizaciones del protocolo, cambios en los parámetros de la red y asignaciones de fondos del ecosistema.





Staking: Bloquea tokens K para asegurar la red y obtener recompensas a través del programa de minería de Kinto.





Provisión de liquidez: Aporta liquidez dentro del ecosistema de Kinto. Los participantes pueden ganar recompensas en tokens K, mejorando la eficiencia y profundidad del mercado.





Tarifas de transacción y funciones premium: Usa tokens K para pagar tarifas de transacción y acceder a herramientas DeFi avanzadas y servicios de nivel institucional.





Privilegios del programa de Lanzamiento de Engen: Disfruta de prioridad en la gobernanza y un bono de recompensa permanente del 15% en el programa de minería al participar en el programa de Lanzamiento de Engen.









Como una plataforma de intercambio de criptomonedas reconocida globalmente, MEXC ha ganado la confianza y el apoyo de los inversionistas gracias a su amplia selección de pares de trading, experiencia de trading eficiente y servicios de alta calidad. En MEXC, se puede operar cómodamente con el token K y disfrutar de un entorno de trading seguro y sin interrupciones.





Así es como puedes operar con K en la aplicación MEXC:





Paso 1: Inicia sesión en la aplicación MEXC y pulsa enOperar.

Paso 2: Selecciona Trading de Spot, luego toca el cuadro de pares de trading y busca K/USDT.

Paso 3: Pulsa en comprar K.





En el futuro, Kinto está preparado para expandir su ecosistema integrando más Activos del Mundo Real (RWA), mejorando la infraestructura de liquidez entre cadenas y lanzando módulos innovadores de DeFi. Estas iniciativas impulsarán la convergencia de las finanzas tradicionales con la tecnología blockchain, sentando las bases para un paradigma financiero seguro, eficiente e inclusivo, accesible para todos.



