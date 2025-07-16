Después de diez años de desafíos y perfeccionamiento, el sector de las stablecoins avanza de manera constante

En la actual ola de expansión en el campo de las criptomonedas, las stablecoins se han convertido en un refugio seguro de confianza para inversores y traders debido a su menor volatilidad. A medida que el mercado madura, las stablecoins —como un puente que conecta dos mundos: el de las criptomonedas y el de las monedas fiduciarias— adquieren una posición estratégica más relevante.









Las stablecoins son criptomonedas vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos, con la característica principal de estabilidad relativa en su precio. Según sus mecanismos de estabilización, las stablecoins se pueden clasificar en cuatro categorías: stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias, stablecoins respaldadas por criptomonedas, stablecoins algorítmicas y stablecoins respaldadas por commodities.









El origen de las stablecoins se remonta a 2014, cuando Tether emitió la primera stablecoin: USDT. Desde entonces, las stablecoins han ido surgiendo gradualmente en el mercado y han pasado por varias etapas de desarrollo.





Stablecoin 1.0: Stablecoins respaldadas por monedas fiduciarias. Representadas por USDT, estas monedas están modeladas según el "patrón oro", vinculándose 1:1 al dólar estadounidense y afirmando tener reservas equivalentes en dólares como respaldo. USDT rápidamente dominó el mercado debido a su ventaja como pionera, convirtiéndose en una de las stablecoins más populares de su época.

Stablecoin 2.0: Stablecoins respaldadas por criptomonedas. Esta etapa implica mantener la estabilidad del valor a través de la sobrecolateralización con otras criptomonedas, con DAI de MakerDAO como una de sus representantes.

Stablecoin 3.0: Stablecoins no respaldadas o algorítmicas. El pico anterior de las stablecoins algorítmicas fue UST, una stablecoin algorítmica creada por LUNA, que finalmente colapsó debido a su mecanismo similar a un esquema Ponzi. Hasta ahora, ninguna stablecoin algorítmica ha emergido como un gran éxito en el mercado.









Desde 2020, la capitalización de mercado de las stablecoins ha mostrado un rápido crecimiento. Hasta agosto de 2024, la capitalización total de mercado de las stablecoins vinculadas a monedas fiduciarias alcazaba aproximadamente los 161,200 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 35.4%, y ahora representan el 8.2% de la capitalización de mercado global de criptomonedas. Su posición dominante continúa fortaleciéndose, especialmente durante los descensos del mercado.





En el mercado cripto actual, las stablecoins exhiben un paisaje diverso y floreciente, con 193 stablecoins diferentes de varios tamaños e influencias coexistiendo. Según los datos de DeFiLlama, la gran mayoría de las stablecoins tienen una capitalización de mercado inferior a 100 millones de dólares: solo una posición marginal en el mercado. Únicamente 5 stablecoins tienen una capitalización de mercado superior a 1,000 millones de dólares. Estas 5 stablecoins, que representan el 2.6% de todas ellas, abarcan el 96.11% de la capitalización total de mercado de las stablecoins.













Con el rápido desarrollo del mercado de criptomonedas y el creciente nivel de madurez de la tecnología blockchain, las instituciones financieras tradicionales han mostrado un fuerte interés en el sector de las stablecoins, ingresando en este campo una tras otra. Algunos ejemplos incluyen el lanzamiento de la stablecoin PYUSD por parte de PayPal, el anuncio de Jingdong de emitir una stablecoin vinculada al dólar de Hong Kong, la introducción de una stablecoin vinculada al dólar estadounidense por parte del gigante de comercio electrónico latinoamericano Mercado Libre, y el proyecto conjunto de los bancos Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui y Mizuho de Japón para probar la plataforma de transferencias transfronterizas de stablecoins "Project Pax".









A pesar del sólido desarrollo de las stablecoins en los últimos años, con un continuo crecimiento en la capitalización de mercado y una creciente aceptación del mercado, las stablecoins aún enfrentan muchos desafíos y dificultades, especialmente durante períodos de gran incertidumbre en los mercados.





En un entorno de fluctuaciones en el sentimiento del mercado, los activos de referencia a los que están vinculadas las stablecoins (como el dólar estadounidense o el oro) también pueden experimentar una volatilidad de precios significativa. Los emisores deben ajustar las estructuras de los activos de reserva, optimizar los modelos algorítmicos y reforzar la gestión de riesgos para garantizar suficiente liquidez. Sin embargo, influenciadas por factores de mercado, tecnológicos, regulatorios y el comportamiento de los inversores, las stablecoins son propensas a desviaciones de precios. En particular, durante períodos de mayor incertidumbre en los mercados, esto puede desencadenar una crisis de confianza en las stablecoins por parte de los inversores, lo que lleva a redenciones masivas que causan desequilibrios en la oferta y la demanda, exacerbando la volatilidad de los precios y afectando aún más la estabilidad del mercado de criptomonedas.









En la última década, las stablecoins han experimentado una transformación dramática, pasando de ser un concepto marginal a convertirse en un jugador central en el escenario financiero. No solo han abordado el problema de la volatilidad en el mercado de criptomonedas, sino que también han penetrado gradualmente en diversos campos como los pagos transfronterizos y las finanzas descentralizadas (DeFi), lo que las convirte en un pilar crucial del ecosistema financiero digital.





En el ámbito del comercio de stablecoins, MEXC comprende profundamente la importancia de las stablecoins en la reducción de la volatilidad del mercado de criptomonedas y en la facilitación de la transferencia y el intercambio de valor. Por lo tanto, MEXC ofrece una cobertura integral y un profundo apoyo para el comercio de diversas stablecoins principales, incluidas, entre otras, USDT y USDC, que son ampliamente reconocidas en el mercado. Al construir un sistema de comercio eficiente, estable y seguro, MEXC brinda a los traders una plataforma de comercio de stablecoins conveniente y de bajo costo. Los usuarios pueden lograr fácilmente una conversión fluida entre stablecoins y otras criptomonedas, lo cual permite satisfacer diversas necesidades de inversión y operación. Al mismo tiempo, MEXC optimiza continuamente la experiencia de trading y ofrece tarifas de transacción extremadamente bajas, asegurando que los traders puedan disfrutar de estabilidad mientras reducen los costos de transacción.





Aviso de riesgos: Esta información no constituye una asesoría sobre inversión, fiscalidad, legalidad, finanzas, contabilidad o cualquier otro servicio relacionado, ni es una recomendación para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y procede con precaución al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.