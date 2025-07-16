Un vistazo a las inversiones en criptomonedas de la familia Trump

Tras las elecciones presidenciales de EE. UU., la incursión de la familia Trump en el mundo de las criptomonedas ha capturado una amplia atención, fusionando el atractivo de los activos digitales con su característico gusto por acaparar titulares. Desde innovadores proyectos DeFi hasta la creación de tokens personales, sus iniciativas han generado tanto curiosidad como debate dentro de la comunidad cripto.









El lanzamiento del token TRUMP meme representa una clase magistral en el aprovechamiento del estatus de celebridad política para la penetración en el mercado de criptomonedas. El 18 de enero de 2025, Trump anunció el lanzamiento del memecoin TRUMP en su cuenta oficial de redes sociales. Comercializado como políticamente neutral, el 80% de la propiedad del memecoin está dividida entre CIC Digital LLC y Fight Fight Fight LLC, filiales de la Trump Organization, con un calendario de desbloqueo que abarca tres años.









En solo 24 horas desde su lanzamiento, *URLS-TRUMP_USDT* fue listado en múltiples plataformas de trading, incluida MEXC, estableciendo un récord por el tiempo más corto que ha tomado un token en estar disponible en los mercados spot. En solo 48 horas de trading, acumuló una capitalización de mercado de 82,000 millones de dólares, con su valor alcanzando los 78 dólares.









El éxito del token resonó en todo el ecosistema Solana, llevando el precio de *URLS-SOL_USDT* a nuevos máximos durante este ciclo de mercado y reforzando el impulso de crecimiento general de la red.









El éxito del memecoin TRUMP proviene de una estrategia deliberada para capitalizar el estatus de alto perfil de Trump. A través de esta iniciativa, la Trump Organization ha logrado atraer una atención significativa de inversionistas, generando un valor financiero considerable en un corto período. Sin embargo, este éxito también ha despertado discusiones más amplias sobre cuestiones de cumplimiento y regulación. Dado el papel de Trump como presidente de EE. UU., sus acciones pueden enfrentar un mayor escrutinio legal, lo que plantea preguntas sobre la intersección de la política y las criptomonedas.









La entrada de Melania Trump en el espacio cripto a través de MELANIA muestra tanto un momento oportuno como posibles diferencias estructurales respecto al token TRUMP. El 20 de enero de 2025, tras el éxito del memecoin TRUMP de su esposo, la primera dama Melania Trump anunció el lanzamiento de *URLS-MELANIA_USDT* a través de redes sociales, llamándolo "El memecoin oficial de Melania" con un enlace para compradores interesados.





Construido en la blockchain de Solana, al igual que *URLS-TRUMP_USDT*, el token MELANIA aprovecha tanto su marca como primera dama como el impulso del éxito de TRUMP. La capitalización de mercado del token rápidamente subió a 13,000 millones de dólares, con su precio alcanzando los 10 dólares, impulsado por la especulación de la comunidad y un creciente interés del mercado.









El lanzamiento rápido de MELANIA generó preocupaciones sobre sus fundamentos y las implicaciones más amplias de las iniciativas cripto de la familia Trump. Mientras que TRUMP estuvo en desarrollo desde diciembre de 2024, el sitio web de MELANIA fue registrado solo un día antes de su lanzamiento con código de front-end incompleto, lo que sugiere un lanzamiento apresurado para aprovechar el impulso del mercado.





Además, el mecanismo de desbloqueo controvertido señala posibles riesgos en la tokenómica de MELANIA. A diferencia del bloqueo de tres años para las asignaciones del equipo de TRUMP, MELANIA adopta un enfoque mucho más acelerado: un bloqueo inicial de 30 días, seguido de un desbloqueo del 10% y una distribución lineal durante 13 meses. Este cronograma acelerado, combinado con el lanzamiento apresurado, plantea más dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo del token.













La venta pública de World Liberty Financial (WLFI), el proyecto DeFi respaldado por Trump, comenzó de manera difícil, pero finalmente dio resultados. Lanzado oficialmente el 15 de octubre de 2024, el proyecto inicialmente luchó por ganar tracción, con ventas totalizando solo 1,500 dólares entre las 9 a. m. del 16 de octubre y las 9 a. m. del 17 de octubre. Este comienzo lento generó preocupaciones sobre la viabilidad y las perspectivas a largo plazo de WLFI.





A pesar del escepticismo inicial, el rendimiento de WLFI mejoró significativamente. Para el 20 de enero de 2025, la venta pública de 20,000 millones de tokens WLFI concluyó con éxito a un precio de 0.015 dólares por token, recaudando un total de 300 millones de dólares.





Aprovechando una fuerte demanda del mercado y un creciente interés de los inversionistas, el equipo de WLFI hizo un movimiento estratégico para liberar un 5% adicional del suministro de tokens poco después de la conclusión de la venta, demostrando adaptabilidad y confianza en el potencial futuro del proyecto.









En general, Trump se ha posicionado estratégicamente como una fuerza disruptiva en el espacio de las criptomonedas, aprovechando su influencia política y prominencia financiera para lanzar iniciativas como NFT, memecoins y el proyecto DeFi WLFI. Estas iniciativas no solo han capturado la atención global, sino que también han remodelado la dinámica del mercado, generando conversaciones sobre la convergencia de la política y la tecnología blockchain. Sin embargo, sus acciones también han planteado preguntas críticas sobre la transparencia, el cumplimiento y los riesgos a largo plazo de una participación tan destacada en un mercado ya volátil.





Aviso legal: La información proporcionada en este material no constituye asesoramiento en inversiones ni impuestos; ni en servicios legales, financieros, contables ni relacionados; ni se ofrece como una recomendación para comprar, vender o mantener ningún activo. La Academia MEXC ofrece esta información únicamente con fines de referencia y no proporciona asesoramiento de inversión. Asegúrate de comprender completamente los riesgos involucrados y actúa con cautela al invertir. MEXC no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.