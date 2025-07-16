Holdea MX y disfruta de un 50% de descuento en tarifas de trading spot

La cantidad de MX en tu cuenta se determina en función de las capturas de pantalla de la plataforma. Se toman tres capturas de pantalla en momentos aleatorios cada día, y la cantidad más baja registrada en estas capturas se utiliza para determinar si se cumplen las condiciones para ese día. Una vez que la cantidad válida y el número de días cumplan con las condiciones, los beneficios comenzarán automáticamente a las 00:00 (UTC+8) del día siguiente. Ten en cuenta que puede haber algún retraso en la estadística de datos.
Tasa
Tasa con la deducción MX
Tasa de descuento holdeando MX
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.05%
0.04%
0.025%
El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u
El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl
Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo
En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente
