Holdea MX y disfruta de un 50% de descuento en tarifas de trading spot

16 de julio de 2025
Las tarifas de trading spot son tarifas que se pagan al comprar o vender criptomonedas en el mercado spot. Estas tarifas de transacciones en spot varían en las diferentes plataformas criptos. Comparar las tarifas de manejo de spot de diferentes plataformas de trading puede ser una información valiosa al elegir una plataforma con tarifas relativamente más bajas puede reducir los costos de la transacción.

Tarifa de trading spot en la plataforma MEXC


1. Tarifa de trading spot en circunstancias normales


Las tasas de tarifas de trading spot en la plataforma MEXC son del 0% para los makers y del 0.05% para los takers.

MEXC actualmente mantiene una tasa de tarifa de trading del 0% para algunos pares de trading populares, incluido XRP/USDT y XRP/USDC.

2. Descuento del 50% en tarifas de trading spot para holders de MX


Si eres holder de MX y tienes un mínimo de 500 MX en tu cuenta spot durante 1 día consecutivo, podrás disfrutar de un descuento del 50% en las tarifas de trading spot.

La cantidad de MX en tu cuenta se determina en función de las capturas de pantalla de la plataforma. Se toman tres capturas de pantalla en momentos aleatorios cada día, y la cantidad más baja registrada en estas capturas se utiliza para determinar si se cumplen las condiciones para ese día. Una vez que la cantidad válida y el número de días cumplan con las condiciones, los beneficios comenzarán automáticamente a las 00:00 (UTC+8) del día siguiente. Ten en cuenta que puede haber algún retraso en la estadística de datos.



3. Habilitar la deducción de tarifas de trading spot de MX


Si habilitas la función de deducción MX antes de realizar una operación en el mercado spot, puedes disfrutar de un 20% de descuento. Cuando tu saldo disponible de MX no sea suficiente para cubrir las comisiones, el sistema cambiará automáticamente a la tarifa predeterminada de la plataforma.

En la página principal de MEXC, desplázate hasta la parte inferior y haz clic en【Tarifas】para acceder a la página de tarifas de transacción. En la página de tarifas, haz clic en【Obtén hasta un 50% de descuento en comisiones】y luego haz clic en【Habilitar ahora】a la derecha del descuento del 20% para configurar.


Es importante tener en cuenta que si cumples con los requisitos para obtener un descuento por tener MX en tu saldo y, al mismo tiempo, has habilitado la función de descuento MX en las comisiones, la plataforma priorizará el descuento más alto. Es decir, se te aplicará primero el descuento por tener MX en el saldo de mercado al contado. Los descuentos por tener MX en el saldo y los descuentos por el uso de MX para pagar las comisiones no se pueden combinar.

Si no cumples con los requisitos para el descuento por saldo de MX y has habilitado la función de descuento MX, la plataforma calculará las comisiones de tu operación en el mercado al contado usando las reglas de descuento MX.

4. Comparación de tasas de tarifas en el mercado spot bajo diferentes condiciones


El resumen de las tasas de tarifas en el mercado spot bajo las diferentes condiciones mencionadas anteriormente es el siguiente:

Tasa
Tasa con la deducción MX
Tasa de descuento holdeando MX
Maker
0%
0%
0%
Taker
0.05%
0.04%
0.025%

Para más detalles sobre las tasas de trading de MEXC, puedes consultar la página https://www.mexc.com/es-ES/fee. Las tasas de tarifas pueden variar según el país o la región. Consulta la información de la página de tasas de tarifas.

Aviso de riesgo: Esta información no proporciona asesoramiento sobre inversiones, impuestos, servicios legales, financieros, contables, de consultoría ni ningún otro servicio relacionado, ni constituye asesoramiento para comprar, vender o mantener activos. La Academia MEXC proporciona información solo con fines de referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados y tenga cuidado al invertir. La plataforma no es responsable de las decisiones de inversión de los usuarios.


Artículos populares

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

¿Cómo Crear una Meme Coin en Solana? Guía Completa para Principiantes

El mundo de las criptomonedas ha presenciado un aumento explosivo de las meme coins, transformando bromas de internet en activos digitales legítimos valorados en millones. Si te preguntas cómo crear u

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

¿Cómo funciona el staking de Solana? Guía completa de staking de SOL

El staking de Solana ofrece a los holders de criptomonedas una forma sencilla de obtener ingresos pasivos mientras apoyan una de las blockchains más rápidas de la industria. Esta guía completa te expl

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

¿Qué son el modo unidireccional y el modo de cobertura en el trading de futuros?

Al operar futuros en MEXC, una configuración importante que a menudo se pasa por alto es el modo de posición. Este determina si puedes mantener posiciones long y short simultáneamente dentro del mismo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

Demo de Trading de Futuros MEXC: mejora tus habilidades de operación sin riesgo

En el trading de futuros de criptomonedas, desarrollar habilidades y estrategias suele implicar el uso de capital real. Muchos principiantes ingresan al mercado en vivo sin una preparación suficiente

