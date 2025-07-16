2025: Un año revolucionario para Web3 - Predicciones clave de Equilibrium

Recientemente, Equilibrium publicó su informe anual, en el que analiza en profundidad los desarrollos clave del sector blockchain para 2025 y presenta 20 predicciones concretas. Estas proyecciones abarcan la expansión de la infraestructura, los avances en la protección de la privacidad y la mejora de la experiencia del usuario junto con la colaboración entre cadenas, dibujando un mapa del futuro de la industria Web3.





A medida que las tecnologías blockchain y el ecosistema Web3 maduran, 2025 promete ser un año de transformaciones revolucionarias. Blockchain impulsará la transformación de la economía y la sociedad digitales sobre bases más eficientes, respetuosas con la privacidad e interoperables. A continuación, se detallan las 20 predicciones principales publicadas por Equilibrium, que revelan las principales tendencias y una visión completa del desarrollo futuro del ecosistema Web3.









1.1 Las soluciones de escalado de Ethereum superarán las 2,000

Actualmente, el ecosistema de Ethereum incluye una variedad de soluciones de escalado como Layer 2 (L2) y Layer 3 (L3). Para 2025, se espera que surjan más de 2,000 soluciones de escalado en el mercado, abarcando escenarios como finanzas descentralizadas, pagos, juegos y soluciones L2 "empresariales". Estas soluciones no solo facilitarán la expansión de empresas tradicionales hacia el ámbito blockchain, sino que también incrementarán significativamente la capacidad de carga y adopción de la red Ethereum.





1.2 El escalado de Ethereum se multiplicará más de 200 veces

Con el desarrollo continuo de las tecnologías L2 y L3, la capacidad de escalado de Ethereum se incrementará hasta 200 veces. Esto significa que las soluciones de escalado basadas en Rollups aliviarán de manera efectiva la congestión en la cadena principal de Ethereum, permitiendo el despliegue de más aplicaciones en la red.





1.3 La capacidad de procesamiento de Solana superará las 5,000 TPS (transacciones no relacionadas con votación)

Solana ha destacado en el sector blockchain por su alta capacidad de procesamiento y baja latencia. En los últimos meses, la red ha mantenido un promedio de 700-800 transacciones por segundo (TPS) no relacionadas con votación, alcanzando picos de hasta 3,500 TPS. Para 2025, se prevé que Solana superará las 5,000 TPS en transacciones no relacionadas con votación, un aumento de 6 a 7 veces respecto a los niveles actuales, consolidando aún más su posición como una blockchain eficiente.









1.4 Más del 80% de los datos de L2/L3 se publicarán en capas DA alternativas

Con el avance innovador de las capas de disponibilidad de datos (DA), se espera que para 2025 más del 80 % de los datos de L2/L3 se publiquen en capas DA alternativas como Celestia y EigenDA. Esto aliviará la carga de la cadena principal de Ethereum, mejorando la escalabilidad y la eficiencia de la red.





1.5 Las soluciones de escalado ZK superarán a las Optimistic

Con la maduración de la tecnología de pruebas de conocimiento cero (ZK), para 2025 las soluciones de escalado ZK (como Starknet y ZK Sync) se convertirán en la opción principal, superando a las soluciones de escalado Optimistic. La tecnología ZK no solo incrementa la velocidad de procesamiento de transacciones, sino que también garantiza menor latencia y mayor seguridad.





1.6 El límite de gas de Ethereum se duplicará a 60 millones de gas

A medida que las soluciones de escalado de Ethereum se implementen gradualmente, se prevé que para 2025 el límite de gas por bloque de Ethereum aumente a 60 millones. Esto permitirá que la red procese un mayor volumen de transacciones y datos.





1.7 Cada bloque de Ethereum será validado con una prueba ZK

En 2025, las pruebas de conocimiento cero (ZK) se convertirán en una herramienta estándar para validar los bloques de Ethereum. Estas pruebas permitirán que los clientes ligeros verifiquen eficientemente la precisión de los bloques, reduciendo los costos y la latencia, y mejorando el rendimiento general de la red.





1.8 zkVM universales validarán bloques de Ethereum en menos de 30 segundos

La tecnología de máquinas virtuales de conocimiento cero (zkVM) será una parte fundamental del escalado de Ethereum. Para 2025, las zkVM serán capaces de validar bloques de la red principal de Ethereum en menos de 30 segundos, acelerando la verificación de transacciones y la propagación de información.





1.9 Más del 90% de las pruebas ZK entre blockchains serán generadas de forma descentralizada

Con el desarrollo continuo de redes descentralizadas, se estima que para 2025 más del 90 % de las pruebas ZK entre cadenas serán generadas de manera descentralizada. Esto aumentará la transparencia y la seguridad de las blockchains, reduciendo los riesgos asociados a puntos únicos de falla.









2.1 Las aplicaciones de blockchain de privacidad tendrán su "momento ChatGPT"

En 2025, la protección de la privacidad se convertirá en una parte esencial de la tecnología blockchain. Con el aumento constante de la demanda de privacidad, se espera que las aplicaciones de blockchain de privacidad experimenten un auge similar al de la tecnología de IA, ofreciendo a los usuarios mayor protección de datos y seguridad.





2.2 La biblioteca de descifrado de umbral MPC de Zama se convertirá en el estándar de facto

La biblioteca de descifrado de cálculo multipartito (MPC) de Zama tiene el potencial de establecerse como el estándar de facto de la industria. Esto impulsará significativamente el desarrollo de tecnologías de privacidad, permitiendo que los datos en blockchain sean procesados y verificados mientras se garantiza su privacidad.





2.3 La red VPN descentralizada de Nym alcanzará el 10% del tamaño de la red TOR

La red VPN descentralizada del proyecto Nym será un componente clave en el ámbito de la privacidad en blockchain. Se estima que, para 2025, los usuarios de la red VPN descentralizada de Nym alcanzarán el 10% del tamaño de la red TOR, brindando a los usuarios de internet en todo el mundo una mayor protección de la privacidad.





2.4 Al menos un Rollup importante integrará cálculos de privacidad

En 2025, los cálculos de privacidad se convertirán en una funcionalidad esencial para las redes Rollup. Se prevé que al menos uno de los principales Rollups (como Optimism o Arbitrum) integrará capacidades de cálculo de privacidad para soportar aplicaciones blockchain con mayores requerimientos de privacidad.





2.5 Al menos tres startups acelerarán el desarrollo de la tecnología de ofuscación indistinguible (IO)

Actualmente, solo unos pocos equipos, como Sora y Gauss Labs, están implementando la tecnología de ofuscación indistinguible (IO). Debido a su enorme potencial, se espera que esta tecnología reciba más atención en 2025, con al menos tres startups recaudando capital de riesgo para acelerar su desarrollo y hacerla más práctica.





2.6 La tasa de adopción de los mempools cifrados seguirá siendo baja

Aunque la tecnología de mempools cifrados puede ayudar a reducir ataques MEV dañinos (como el frontrunning y los ataques tipo sándwich), su complejidad de integración y las limitaciones de la demanda en el mercado harán que su tasa de adopción permanezca por debajo del 10%.









3.1 Al menos una red migrará de PoW o BFT a consenso DAG

El consenso basado en grafos acíclicos dirigidos (DAG) separa la propagación de datos del ordenamiento de transacciones en la capa de consenso, ofreciendo una solución más adecuada para sistemas distribuidos. La estructura de datos DAG asegura un ordenamiento determinista, de modo que todos los nodos alcanzan un orden consensuado si comparten el mismo DAG. Para 2025, se espera que al menos una red existente, como Aptos o Sui, migre de un mecanismo de Prueba de Trabajo (PoW) o Tolerancia a Fallos Bizantinos (BFT) a un consenso DAG, logrando mejoras significativas en el desempeño de la red.





3.2 La capa de transporte QUIC adoptará componentes de seguridad más allá de TLS

El protocolo QUIC, una innovación en transmisión de datos, evolucionará para soportar componentes de seguridad distintos al estándar TLS para 2025. Este cambio incrementará la eficiencia y la seguridad en la transferencia de datos dentro de redes blockchain, mejorando su confiabilidad en aplicaciones descentralizadas. Solana, Internet Computer y Sui ya han adoptado QUIC, fomentando su uso en redes P2P y expandiendo su integración en el ecosistema blockchain.









4.1 Al menos una aplicación de Solana operará mediante Rollup o extensión de red

A pesar de que el equipo de Solana se centra en mejorar su capa L1, el ecosistema muestra avances hacia un enfoque modular. A diferencia de los modelos tradicionales de L2, las extensiones de Solana están diseñadas para ofrecer una experiencia optimizada para desarrolladores y usuarios, con baja latencia y espacio de bloques personalizado. Se espera que para 2025 al menos una aplicación en Solana, como juegos o proyectos DeFi específicos, funcione mediante Rollup o extensiones de red, ofreciendo una experiencia indistinguible de la L1. Soluciones como Magic Block o Bullet respaldarán estas operaciones eficientes.





4.2 Más del 25% de las transacciones en la cadena se generarán mediante abstracción de cadenas

La abstracción de cadenas será clave en las aplicaciones blockchain para 2025, permitiendo que más del 25% de las transacciones en la cadena se procesen de esta manera. Esto simplificará la interacción del usuario al abstraer detalles de la blockchain subyacente, mejorando la usabilidad y accesibilidad de las aplicaciones blockchain.





4.3 La mayoría de los nuevos Rollups se basarán en pilas tecnológicas ZK con interoperabilidad nativa

La tecnología ZK será central para la colaboración entre cadenas. Para 2025, la mayoría de los nuevos Rollups estarán construidos sobre pilas tecnológicas ZK con interoperabilidad nativa, facilitando el flujo de datos y valor entre blockchains de manera eficiente y sin fricciones.









El año 2025 será decisivo para el desarrollo de Web3, con soluciones innovadoras de escalado, tecnologías de privacidad y mecanismos de colaboración entre cadenas que transformarán la industria. A medida que blockchain avance hacia aplicaciones más eficientes, seguras y respetuosas con la privacidad, el ecosistema de Web3 permitirá mayor control, transparencia y seguridad para los usuarios.





