El auge de las monedas meme en 2024: los éxitos más destacados de diciembre

Desde el auge de Dogecoin (DOGE) en 2020, las monedas meme han ganado una enorme popularidad, convirtiéndose en un fenómeno cultural y una fuerza financiera significativa en el mundo cripto. Al acercarnos a 2025, estas monedas siguen prosperando, y diciembre de 2024 ha traído al mercado algunas de las opciones más emocionantes y rentables. A continuación, te presentamos los tokens destacados del mes:









Dogecoin (DOGE), uno de los pioneros entre las monedas meme, ha mantenido su lugar en el mundo cripto gracias a su encanto único y su comunidad apasionada. Aunque *URLS-DOGE_USDT* no registró el mayor aumento de precio durante el auge de monedas meme de diciembre de 2024, sigue destacando con una sólida capitalización de mercado y un impresionante volumen de trading. El éxito de DOGE no se basa solo en su tecnología, sino en su vibrante comunidad y su duradero impacto cultural, consolidándose como una fuerza dominante en el universo de las monedas meme.









Inspirada en el famoso meme de internet, Pepe (*URLS-PEPE_USDT*) experimentó un ascenso meteórico en diciembre tras varias publicaciones de memes relacionados con Pepe por parte de Elon Musk. Esto llevó a su capitalización de mercado a superar los $11,300 millones, marcando un récord histórico. Una vez más, la influencia de Musk destaca los estrechos vínculos entre las monedas meme y las celebridades en las redes sociales.









Apple Dog, la adorable sensación de TikTok, conquistó internet con su amor por las manzanas. El video viral, que cautivó a millones, superó los 170 millones de vistas para el 8 de diciembre. El token *URLS-APPLE_USDT* experimentó un ascenso explosivo que comenzó el 4 de diciembre. Aunque la respuesta inicial del mercado fue modesta, el precio se disparó rápidamente, alcanzando un impresionante máximo de $0.7185 antes de experimentar una ligera corrección. El interés aumentó aún más cuando el renombrado inversionista Marc Andreessen publicó en X, llamando al perro un "buen chico", lo que impulsó aún más el impulso del token APPLE. La combinación de inteligencia artificial, popularidad en TikTok y marketing navideño convirtió a APPLE en una elección destacada en el mercado de monedas meme.









Fartcoin se inspiró en el modelo de IA Terminal of Truths, que mencionó de manera humorística la afición de Musk por los sonidos de flatulencias y la función de sonido de flatulencia de Tesla. Esto llevó a la creación de Fartcoin, que se lanzó oficialmente el 18 de octubre y rápidamente captó la atención del mercado.





El 13 de diciembre, Marc Andreessen, fundador de a16z, compartió un post en X sobre Fartcoin, que se volvió viral y acumuló 2.5 millones de vistas. Más tarde ese mismo día, Solana Daily publicó sobre las cinco principales monedas meme de IA, colocando a Fartcoin en el primer lugar, atrayendo 525,000 vistas en poco tiempo.





Esto provocó un aumento en *URLS-FARTCOIN_USDT*, con la capitalización de mercado aumentando un 10% y acercándose a los $800 millones. Desde el 8 hasta el 18 de diciembre, el valor de Fartcoin se disparó, superando finalmente los $1,000 millones, consolidando su lugar como el indiscutible rey de las monedas meme de IA.









Una derivación de DOGE, Baby Doge Coin experimentó un enorme aumento de precio después de que Elon Musk publicara imágenes divertidas de perros. Esto hizo que *URLS-BABYDOGE_USDT* se disparara un 90% en un solo día, destacando la continua influencia de las publicaciones de Musk en los precios de las monedas meme.













Brett, un personaje del cómic Boy's Club de Matt Furie, forma parte del mismo universo que el personaje meme Pepe the Frog y es conocido como el mejor amigo de Pepe en Base. Brett ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a su imagen desenfadada y su pasión por los videojuegos.





A principios de diciembre, el precio de *URLS-BRETT_USDT* se disparó drásticamente, superando los $0.2342, y su capitalización de mercado alcanzó los $2.5 mil millones. Hasta ahora, a pesar de las fluctuaciones del mercado, la capitalización de mercado de Brett se ha mantenido estable en alrededor de $1.3 mil millones, manteniendo firmemente la primera posición en el ecosistema meme de la red Base.









Griffain es un proyecto de moneda meme enfocado en el ecosistema de Solana, con el objetivo de convertirse en un actor principal tanto en los sectores DeFi como social. El proyecto está comprometido con una integración profunda con la blockchain de Solana, ofreciendo a los inversionistas más opciones y oportunidades. Además, Griffain está activamente involucrado en la construcción de comunidades, fomentando conexiones e interacciones cercanas con inversionistas y entusiastas.





Desde el lanzamiento de *URLS-GRIFFAIN_USDT*, su capitalización de mercado ha aumentado, superando los $300 millones y rompiendo continuamente máximos anteriores. Este crecimiento explosivo refleja el fuerte reconocimiento del mercado hacia Griffain y señala el enorme potencial de la tecnología de IA en el espacio blockchain.









