0G: Redefiniendo la infraestructura blockchain para impulsar aplicaciones Web3 de alto rendimiento

0G es un proyecto pionero de infraestructura blockchain diseñado para soportar aplicaciones de alto rendimiento como la IA en cadena, los videojuegos y las finanzas descentralizadas (DeFi). Esto se logra mediante sistemas avanzados de disponibilidad de datos y tecnologías de almacenamiento descentralizado. Al construir una plataforma escalable, segura y eficiente, 0G aborda desafíos clave que han obstaculizado durante mucho tiempo el desarrollo de blockchain, incluyendo limitaciones de escalabilidad, baja eficiencia de procesamiento de datos y una deficiente interoperabilidad entre cadenas, acercando las capacidades técnicas de la Web3 a los estándares de experiencia de usuario de la Web2.









El origen de 0G Labs reside en una profunda comprensión de las limitaciones de las soluciones actuales de almacenamiento de datos blockchain. A medida que las aplicaciones blockchain siguen creciendo rápidamente, las limitaciones de las cadenas públicas tradicionales, especialmente en términos de almacenamiento y rendimiento de datos, se han hecho cada vez más evidentes. Los altos costos y el procesamiento ineficiente son ahora importantes obstáculos para la industria. Para superar estos desafíos, el equipo fundador de 0G se propuso una misión clara: crear una capa de datos infinitamente escalable capaz de satisfacer las demandas intensivas en datos y en tiempo real de las aplicaciones blockchain del futuro.









0G presenta una arquitectura de doble carril de vanguardia que ofrece escalabilidad y eficiencia excepcionales al separar los procesos de almacenamiento y publicación de datos:









Escalabilidad horizontal: emplea tecnología de fragmentación de datos inteligente para permitir un acceso casi instantáneo a terabytes de datos, ideal para escenarios de alta demanda como el entrenamiento de modelos de IA en cadena y juegos de alta concurrencia.





Incentivos descentralizados: utiliza un mecanismo de Prueba de Acceso Aleatorio (PoRA) donde los nodos de almacenamiento participan en un proceso similar a la minería, similar a la Prueba de Trabajo (PoW). Las recompensas están directamente vinculadas a las contribuciones de almacenamiento, en lugar de a la penalización, lo que reduce significativamente la barrera de participación.









Disponibilidad eficiente de datos: implementa un modelo basado en comités bajo el supuesto de mayoría honesta. Combinado con funciones aleatorias verificables (VRF) para la selección dinámica de grupos, esto garantiza que la disponibilidad de datos se pueda verificar con un ancho de banda mínimo, eliminando la necesidad de transmisiones a nivel de red.





Aceleración de hardware: integra codificación de borrado acelerada por GPU para mejorar simultáneamente la eficiencia del almacenamiento y la seguridad de los datos.









Con el aumento de la demanda de escalado de la Capa 2 de Ethereum, las Capas de Disponibilidad de Datos (DAL) actuales presentan limitaciones críticas en cuanto a capacidad de almacenamiento y rendimiento, lo que las hace inadecuadas para aplicaciones con uso intensivo de datos, como la IA en cadena. 0G aborda esta brecha con dos avances líderes en la industria:





Grandes mejoras de rendimiento: ofrece una mejora del rendimiento de hasta 1000 veces sobre Danksharding de Ethereum y 4 veces sobre Firedancer de Solana, lo que garantiza un soporte sólido para la próxima ola de crecimiento de datos Web3.





Diseño nativo de IA: el almacenamiento 0G admite grandes conjuntos de datos y, cuando se combina con 0G DA, permite la construcción rápida de modelos de IA en cadena, lo que sienta las bases para una integración más profunda entre la IA y la blockchain.









De cara al futuro, 0G se centra en tres áreas de desarrollo clave:





Servicios de datos ampliados: mejora de la capa DA para soportar aplicaciones más complejas y cerrar la brecha entre los sistemas tradicionales de internet y los ecosistemas blockchain.

Ecosistema de IA descentralizado: lanzamiento de un mercado de modelos de IA y un marco de computación distribuida para reducir el umbral de desarrollo de proyectos de IA.

Gobernanza comunitaria: transición a un modelo DAO, cediendo gradualmente la gobernanza y el poder de decisión a la comunidad.









0G fue fundada por un equipo de expertos en blockchain, IA y sistemas distribuidos. Sus miembros más importantes son:





Michael Heinrich | Director Ejecutivo

Un veterano en desarrollo de software, gestión de productos y estrategia empresarial. Ha escalado con éxito varias empresas Web2.





Ming Wu | Director de Tecnología

Ex investigador senior de Microsoft Research Asia, con trayectoria en el liderazgo del desarrollo de plataformas de inteligencia artificial y almacenamiento distribuido.





Fan Long | Director de Estrategia y Seguridad

Una autoridad respetada en seguridad blockchain y un emprendedor experimentado, que proporciona una base sólida para la dirección estratégica y de seguridad del proyecto.





Thomas Yao | Director Comercial

Físico de formación con experiencia en conducción autónoma e inversión en blockchain en etapas iniciales. Lidera las iniciativas de comercialización y lanzamiento al mercado del proyecto.





0G está ampliando los límites de lo posible en la infraestructura blockchain mediante la innovación tecnológica. Al construir una capa de datos descentralizada y escalable, sienta las bases para aplicaciones de próxima generación como la IA en cadena y el metaverso. Más importante aún, busca hacer que la Web3 sea verdaderamente accesible, transformando blockchain de una tecnología de nicho para entusiastas a una capa fundamental para todos. De cara al futuro, 0G seguirá mejorando el rendimiento y cocreando el ecosistema de internet de próxima generación con la comunidad de desarrolladores.



