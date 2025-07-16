"El Efecto Trump" resurge mientras que las Reservas Estratégicas desencadenan volatilidad en el mercado

En el mundo de las criptomonedas, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ha sido reconocido como una figura altamente influyente, conocido por su estilo distintivo y su postura firme. Sus declaraciones y acciones a menudo han causado ondas de choque en el mercado de criptomonedas, generando una amplia discusión y atención pública.





Desde que asumió el cargo, Trump, a menudo denominado el "presidente de las criptomonedas", ha supervisado un cambio en la política del gobierno de EE. UU. hacia las criptomonedas, desde las promesas de campaña hasta planes de acción concretos. Se ha formado un grupo de trabajo sobre criptomonedas por parte de la nueva administración para redactar un nuevo marco regulatorio para las criptomonedas. Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha emitido el Boletín de Contabilidad de Personal n.° 122 (SAB 122), revocando la guía anterior del SAB 121. Esta medida ha eliminado las barreras que impedían a los bancos custodiar criptomonedas, a la espera de más directrices regulatorias.





Esta serie de acciones ha influido en el mercado, con el precio de Bitcoin registrando un aumento del 9,5% mes a mes a finales de enero. Los participantes del mercado han comenzado a especular sobre si estos desarrollos indican una postura más amigable hacia las criptomonedas por parte de la administración Trump en el futuro.









Solo el título "Primera cumbre sobre criptomonedas de la Casa Blanca" es suficiente para generar conmoción en la industria de las criptomonedas. El 1 de marzo (hora de EE. UU.), David Sacks, el zar de IA y criptomonedas de EE. UU., confirmó en una publicación que la Casa Blanca organizará su primera cumbre sobre criptomonedas el 7 de marzo (hora de EE. UU.). Se espera que el presidente Donald Trump asista y ofrezca un discurso.





Mientras seguían las especulaciones sobre la agenda de la cumbre, David Sacks hizo otro anuncio, revelando que la cumbre del 7 de marzo incluirá discusiones sobre el establecimiento de una reserva estratégica nacional de criptomonedas. Esta revelación ha elevado considerablemente las expectativas del mercado sobre el evento.





A medida que se acerca la fecha de la cumbre, la lista de asistentes ha comenzado a surgir, destacando a ejecutivos de varias empresas importantes de criptomonedas y relacionadas, como Coinbase, Chainlink, Exodus y Strategy. Hasta el momento, los asistentes confirmados incluyen al CEO de Coinbase, Brian Armstrong; el cofundador de Chainlink Labs, Sergey Nazarov; el CEO de Exodus, J.P. Richardson; y el presidente de Strategy, Michael Saylor. Además, el CEO de Robinhood, Vlad Tenev, insinuó en X que también asistirá a la cumbre en Washington.





Desde la administración de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump será el anfitrión del evento, acompañado por su zar de criptomonedas e IA, David Sacks, y Bo Hines, Director Ejecutivo del Consejo Presidencial Asesor de Activos Digitales.





En la víspera de la cumbre, una publicación de Trump en redes sociales avivó aún más el entusiasmo del mercado. Luego, en la noche del 2 de marzo, Trump anunció: "Mi Orden Ejecutiva sobre Activos Digitales dirigió al Grupo de Trabajo Presidencial a avanzar con una Reserva Estratégica de Criptomonedas que incluirá XRP, SOL y ADA. Me aseguraré de que EE. UU. sea la Capital Cripto del Mundo. ¡Estamos HACIENDO QUE ESTADOS UNIDOS SEA GRANDE DE NUEVO!"





Poco después, hizo una nueva declaración: "Y obviamente, BTC y ETH, como otras criptomonedas valiosas, estarán en el centro de la reserva. ¡También me encanta Bitcoin y Ethereum!"









Las declaraciones de Trump sin duda aumentaron las expectativas para la próxima cumbre sobre criptomonedas. Tras su declaración, David Sacks agregó que "más criptomonedas valiosas podrían ser incluidas en la reserva estratégica". Esto avivó aún más el entusiasmo del mercado por la iniciativa.





Cabe destacar que el movimiento de la administración Trump no es un esfuerzo aislado. Al menos 24 estados de EE. UU. ya han propuesto legislación relacionada con las posibles reservas de Bitcoin, lo que podría dar forma al panorama regulatorio durante los próximos cuatro años. Esto indica que el estatus legal y el marco regulatorio para las criptomonedas en EE. UU. están tomando forma gradualmente, proporcionando una base legal más sólida para el desarrollo saludable del mercado cripto.









Tras las declaraciones de Trump sobre la reserva estratégica de criptomonedas y su respaldo a BTC y ETH, el mercado de criptomonedas experimentó un aumento generalizado.





Según CoinGecko, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3.2 billones de dólares, marcando un aumento del 5.2% en las últimas 24 horas. Los datos de MEXC muestran que *URLS-BTC_USDT* subió brevemente a 94,999.99 dólares, reflejando una ganancia del 7.42% en 24 horas. Mientras tanto, *URLS-ETH_USDT* y *URLS-SOL_USDT* mostraron una fuerte recuperación de las caídas anteriores, mientras que *URLS-XRP_USDT* y *URLS-ADA_USDT* aumentaron más del 20% en el mismo período.









Sin embargo, en solo un día, el sentimiento del mercado dio un giro brusco, y el mercado de criptomonedas experimentó una caída repentina durante la noche. El rápido cambio de optimismo a pesimismo sorprendió a muchos.





Según los datos de MEXC, *URLS-BTC_USDT* cayó brevemente por debajo de los 83,000 USDT, borrando todas las ganancias posteriores al respaldo de Trump. Parece que lo que impulsa el mercado hacia arriba también puede hacerlo hacia abajo. El destino de las criptomonedas parece depender únicamente de las palabras del presidente.









El respaldo de Trump a las criptomonedas y la próxima cumbre sobre criptomonedas en la Casa Blanca sin duda han inyectado impulso político y confianza en el mercado a la idea de una reserva estratégica nacional de criptomonedas. Sin embargo, el mercado sigue siendo cautelosamente optimista sobre las declaraciones de Trump, especialmente considerando el lanzamiento de la memecoin oficial (*URLS-TRUMP_USDT*) antes de su inauguración y la lenta respuesta a las políticas cripto desde que asumió el cargo. Muchos en la industria especulan que Trump probablemente promoverá *URLS-BTC_USDT* como la opción preferida para la reserva. Sin embargo, convertir esta propuesta en realidad, ya sea persuadiendo a la Reserva Federal o implementándola a través del Departamento del Tesoro, enfrentará obstáculos significativos y restricciones de tiempo.





La implementación de una reserva estratégica de criptomonedas ha generado un debate amplio. Por un lado, el respaldo gubernamental podría mejorar la credibilidad y adopción de las criptomonedas, atrayendo a más inversores y usuarios al mercado. Por otro lado, la volatilidad de los precios y los desafíos regulatorios siguen siendo preocupaciones clave para los responsables políticos. Diseñar una estrategia de reserva adecuada con medidas de gestión de riesgos será un gran desafío para garantizar el desarrollo saludable del mercado cripto.





A pesar de estos desafíos e incertidumbres, el establecimiento de una reserva estratégica de criptomonedas también presenta oportunidades significativas. El apoyo gubernamental no solo fortalecería la confianza pública y la adopción, sino que también impulsaría la innovación y expandiría la aplicación de la tecnología blockchain, sentando una base sólida para el crecimiento a largo plazo del mercado.





En medio de este paisaje en evolución, MEXC se ha posicionado como una plataforma preferida para los inversores al ofrecer listados rápidos de tokens, bajas tarifas de transacción y una fuerte liquidez. A través de su eficiente proceso de revisión y listado, MEXC asegura que los inversores puedan participar en proyectos emergentes en la etapa más temprana. Además, su sistema de comercio optimizado y su estructura de tarifas reducidas proporcionan una experiencia de comercio rentable, mientras que su sólida liquidez crea un entorno más estable para los usuarios.



