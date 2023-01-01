Duelo de la Era Dorada: Sorteo de lingotes de oro y BTC
Cómo participar
Opere con futuros para ganar oportunidades de sorteo gratuitas
Duración del evento
Elegibilidad
Una vez que comience el evento, los usuarios de todos los países o regiones pueden registrarse y participar.
Premios diarios: gana hasta 2,025 USDT
Info, del premio
Zona de raspar
Raspa para ganar recompensas garantizadas
Sorpresas semanales: gana hasta 5,000 USDT
Premios garantizados
Info, del premio
Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo puedo participar en este evento?
P: ¿Puedo unirme a otros eventos al mismo tiempo?
P: ¿Necesito completar la verificación KYC para participar?
P: ¿Qué futuros se cuentan en el evento?
P: ¿Se actualizará mi volumen de trading en tiempo real? ¿Hay algún retraso?
P: ¿Cuándo se emitirán las recompensas? ¿Cuánto tiempo se tarda en recibirlos?
P: Si me pierdo un sorteo un día, ¿puedo recuperarlo más tarde?
Reglas del evento
Los usuarios deben hacer clic en el botón de registro en esta página para participar en el evento, y deben tener al menos 17 años para poder recibir recompensas.
Solo se contabilizarán los volúmenes de Trading de Futuros con tarifas >0 (excluidos los futuros de monedas estables como USDC/USDT). Todas las estadísticas de trading se basarán en la zona horaria UTC+8.
Los usuarios que se registren para este evento no podrán recibir recompensas del evento M-Day durante el mismo período.
Los participantes recibirán automáticamente los códigos de lotería correspondientes al alcanzar el volumen de trading requerido. Cada código de lotería otorga una oportunidad de sorteo, que se puede acumular y usar en cualquier momento durante el período del sorteo. Todas las recompensas están disponibles por orden de llegada solo por tiempo limitado.
Las recompensas de los bonos de Raspa Diario/Giros Semanales se distribuirán en tiempo real al ganar, a más tardar 24 horas. Las recompensas de bonos son válidas durante 7 días. Revisa atentamente las normas de uso antes de utilizar. Los detalles están disponibles aquí.
Las recompensas físicas se convertirán en un airdrop equivalente en USDT según los precios oficiales. Si el evento se retrasa, cancela, pospone o por cualquier otro motivo, MEXC se reserva el derecho de modificar los premios a su discreción y ofrecer a los ganadores premios alternativos de igual o mayor valor.
Este evento no está afiliado, respaldado ni asociado con ninguna de las marcas o empresas de terceros mencionadas. Todas las referencias a productos o marcas comerciales se utilizan solo con fines descriptivos y no implican ninguna asociación o colaboración.
MEXC utilizará los últimos 5 dígitos del primer valor hash del bloque de Bitcoin generado después de las 12:00:00 (UTC) del día en que finalice el evento, el 4 de julio de 2025, como el número ganador del gran premio final. Los detalles se pueden encontrar en Blockchain.com.
El gran premio final, valorado en más de 10,000 USDT, solo está disponible para los usuarios que hayan completado la verificación KYC avanzada. Si el ganador no completa la verificación dentro de los 7 días, se revocará su elegibilidad para el premio y la recompensa se pasará al siguiente usuario elegible. Si todos los usuarios elegibles ya han recibido sus recompensas, los premios restantes se distribuirán como recompensa de participación a otros usuarios en función de la cantidad de códigos de lotería que tengan.
Los usuarios que ganen el gran premio final de más de 10,000 USDT deben completar la verificación KYC avanzada y luego ponerse en contacto con @Eleanor_MEXC a través de Telegram para reclamar su recompensa. Para el premio del lingote de oro, el ganador debe participar en la ceremonia de premiación y colaborar en sesiones de fotos, entrevistas y otras promociones en las redes sociales del país/región designado oficialmente (con los gastos de viaje reembolsados por la plataforma de acuerdo con ciertos estándares) para recibir la recompensa completa de airdrop de 350,000 USDT. Si el ganador no desea participar en las actividades promocionales, aún deberá compartirlo en las redes sociales y conservar la publicación durante al menos 30 días, pero el premio del lingote de oro se ajustará a una recompensa de airdrop de 175,000 USDT. Los detalles de la ceremonia de entrega de premios y los detalles del reembolso se comunicarán por separado a los ganadores.
Las promociones en redes sociales incluyen, entre otras acciones:
Participar en entrevistas con los medios: compartir experiencias personales relacionadas con el evento, incluyendo experiencias de trading, experiencias en sorteos de lotería, etc.
Mostrar fotos o videos del premio: Publicar fotos o videos personales que incluyan el premio.
Publicación de artículos promocionales: Escribir artículos promocionales detallados, incluidos detalles del evento, discursos ganadores, exhibiciones de premios, etc., y promocionarlos en plataformas de redes sociales de uso común utilizando hashtags y temas designados (por ejemplo, '#MEXCGoldBar').
Repostear contenido promocional oficial: Compartir materiales oficiales del evento y anuncios de ganadores publicados por MEXC.
MEXC está comprometido con la privacidad del usuario. Todos los datos personales se utilizan únicamente para la organización y ejecución del evento, y no se divulgarán a terceros sin el consentimiento del usuario.
Todos los usuarios participantes deben cumplir estrictamente con los Términos de Servicio de MEXC. MEXC se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que realice actividades deshonestas o abusivas durante el evento, lo que incluye registros masivos de cuentas para obtener bonos adicionales y cualquier otra actividad relacionada con fines ilícitos, fraudulentos o dañinos.
MEXC se reserva el derecho de interpretación final de este evento. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el Servicio al Cliente.
Los códigos de lotería coincidirán con el número ganador desde el último dígito en adelante. El usuario con la mayor cantidad de dígitos consecutivos iguales ganará el gran premio de lingote de oro de 100 oz. Un solo usuario puede ganar varios premios dependiendo de cuántos de sus códigos coincidan.
Descargo de responsabilidad
Las cuentas de Market Maker y las subcuentas institucionales no pueden participar en este evento.
Los participantes que estén implicados en actividades fraudulentas como el envío masivo de correo no deseado, la manipulación del mercado, la explotación de cuentas múltiples y las transacciones con si mismos serán descalificados.
Los participantes que estén implicados en estrategias de trading idénticas serán descalificados.
Los participantes que hayan colocado y cancelado órdenes con una frecuencia elevada por minuto serán descalificados.
Si se descubre que varias cuentas están registradas bajo la misma dirección IP, los usuarios de las cuentas implicadas serán descalificados.
MEXC se reserva el derecho de interpretación final de las reglas del evento, incluyendo, pero no limitado a, la información mencionada anteriormente en relación con el trading, los fondos y los riesgos de los comportamientos de pandillas.