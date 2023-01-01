Reglas del Evento

1. Este evento es exclusivo para usuarios especialmente invitados que hayan recibido emails oficiales del evento u otras notificaciones de MEXC.

2. Los depósitos netos en la cuenta de futuros deben cumplir las condiciones del evento durante al menos dos días. Monto de depósito válido en la cuenta de futuros = Monto de entrada durante el período del evento - Monto de salida durante el período del evento.

3. Completa el volumen de trading de futuros especificado en un solo día para obtener un registro exitoso. Después de completar el registro del día, podrás actualizarlo al día siguiente y seguir realizando registros. Las actualizaciones se restablecen según la zona horaria UTC+8. Los registros continuos durante varios días acumularán días consecutivos de registro. Las recompensas se distribuirán según el mayor número de días consecutivos conseguidos durante el período del evento y no se pueden acumular.

4. Las recompensas de incentivos de trading se calcularán en función de su volumen de trading de futuros con comisiones de trading > 0 durante el periodo del evento. El cripto de trading no está limitado, y las recompensas se distribuirán en función del nivel más alto que pueda recibir.

5. Las recompensas del evento se distribuirán en forma de bonus en la cuenta de futuros en un plazo de 3 días hábiles tras la finalización del evento. El bonus tiene un periodo de validez de 7 días.

6. MEXC se reserva el derecho a descalificar del evento a los participantes que realicen actividades deshonestas o abusivas durante el periodo del evento. Estas actividades incluyen el registro masivo de cuentas para ganar bonus adicionales y cualquier otra actividad asociada a fines ilegales, fraudulentos o perjudiciales, como el spam de volumen malicioso o las trampas.

7. MEXC se reserva el derecho de modificar el evento o sus reglas en cualquier momento. Si se realizan ajustes, no se avisará con más antelación.

8. MEXC se reserva los derechos de interpretación final de este evento. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Servicio al Cliente.