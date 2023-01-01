countdown-iconEl evento termina en
  • Inicio del evento

    1970-01-01 08:00

  • Fin del evento

    1970-01-01 08:00

  • Distribución de recompensas

    10 días hábiles después de que termine el evento.

  • Solo los usuarios que no hayan completado su primera operación de futuros son elegibles para registrarse en este evento.

¡Descubre la magia navideña con cada caja!

¡Cada 0 puntos te da la oportunidad de desbloquear una caja navideña con increíbles recompensas!

          Desafío de progreso para nuevos usuarios
          Tabla de clasificación navideña
          ¡Puntos a montones, todos los días, todas las semanas!
          ¡Completa las tareas designadas durante el período del evento para ganar puntos!
          0Puntos
          Regístrate en el evento
          0Puntos
          Deposita ≥ 0 USDT dentro de los siete días posteriores al registro
          0Puntos
          Completa tu primera operación de futuros
          Tareas semanales

          Días de trading de futuros esta semana

          - -

          Volumen de trading de futuros esta semana

          - -

          Puntos estimados de esta semana

          - -

          Última actualización: -- Cada semana, solo se distribuirá automáticamente la recompensa más alta de puntos de las tareas semanales que hayas completado.

          Términos y condiciones

          1. Los usuarios deben registrarse en el evento para ser elegibles para las recompensas.

          2. Solo los depósitos en cadena, fiat y P2P se incluyen en el cálculo.

          3. Solo se contabilizarán los volúmenes de trading de futuros con comisiones >0 (excluidos los futuros de monedas estables como USDC/USDT). Todas las estadísticas de trading se basarán en la zona horaria UTC+8.

          4. Las subcuentas, los creadores de mercado y las cuentas institucionales no pueden participar.

          5. Las recompensas serán revisadas y distribuidas dentro de los 10 días hábiles posteriores al final del evento. Para las recompensas físicas, nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto directamente con los ganadores para coordinar la entrega.

          6. Consulta las Instrucciones del bono de futuros antes de utilizar tus bonos.

          7. Los participantes deben cumplir estrictamente con los términos del servicio. MEXC se reserva el derecho de descalificar a los usuarios sospechosos de realizar wash trading, registros masivos de cuentas, auto-trading o manipulación del mercado durante el evento.

          8. MEXC se reserva el derecho de modificar los términos de este evento sin previo aviso.

          9. MEXC se reserva el derecho de interpretación final de este evento. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el equipo de atención al cliente.

