Términos y condiciones

1. Los usuarios deben registrarse en el evento para ser elegibles para las recompensas.

2. Solo los depósitos en cadena, fiat y P2P se incluyen en el cálculo.

3. Solo se contabilizarán los volúmenes de trading de futuros con comisiones >0 (excluidos los futuros de monedas estables como USDC/USDT). Todas las estadísticas de trading se basarán en la zona horaria UTC+8.

4. Las subcuentas, los creadores de mercado y las cuentas institucionales no pueden participar.

5. Las recompensas serán revisadas y distribuidas dentro de los 10 días hábiles posteriores al final del evento. Para las recompensas físicas, nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto directamente con los ganadores para coordinar la entrega.

6. Consulta las Instrucciones del bono de futuros antes de utilizar tus bonos.

7. Los participantes deben cumplir estrictamente con los términos del servicio. MEXC se reserva el derecho de descalificar a los usuarios sospechosos de realizar wash trading, registros masivos de cuentas, auto-trading o manipulación del mercado durante el evento.

8. MEXC se reserva el derecho de modificar los términos de este evento sin previo aviso.

9. MEXC se reserva el derecho de interpretación final de este evento. Si tienes alguna pregunta, comunícate con el equipo de atención al cliente.