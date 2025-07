XPR

XPR Network Blockchain is a layer one public blockchain and smart contract platform designed for both consumer and enterprise, built on delegated proof-of-stake forked from EOSIO. It is a highly resource-efficient chain that allows for scaling into thousands of transactions per second while providing extremely low latency.

NombreXPR

PuestoNo.295

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.06%

Suministro de circulación27,792,628,159.8751

Suministro máx.0

Suministro total30,691,180,514.9752

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.100692277415,2020-04-27

Precio más bajo0.000550770122659095,2023-10-19

Blockchain públicaPROTO

