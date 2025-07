XEL

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

NombreXEL

PuestoNo.1309

Cap. de mercado$0,00

Cap. de mercado totalmente diluida$0,00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)%4,03

Suministro de circulación3.310.111,85224489

Suministro máx.18.400.000

Suministro total3.310.111,85224489

Tasa de circulación0.1798%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico12.72384266980139,2024-12-01

Precio más bajo0.9827279361454504,2025-06-22

Blockchain públicaXELIS

IntroducciónXELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.