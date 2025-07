XAUT

XAUT is a digital asset offered by TG Commodities Limited. One XAUT token represents one troy fine ounce of gold on a London Good Delivery gold bar. Holders of XAUT obtain the combined benefits of both physical and digital assets. XAUT token holders will be able to enjoy ownership of gold while avoiding drawbacks associated with physical gold, such as high storage costs and limited accessibility.

NombreXAUT

PuestoNo.89

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado0.0002%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)13,988.06%

Suministro de circulación246,524

Suministro máx.0

Suministro total246,524

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico3529.1949659738243,2025-04-22

Precio más bajo1408.88233399,2020-03-20

Blockchain públicaETH

