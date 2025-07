WACME

The Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

NombreWACME

PuestoNo.9323

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.02%

Suministro de circulación32,028,908.16541215

Suministro máx.500,000,000

Suministro total32,028,908.16541215

Tasa de circulación0.064%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.5910658165701004,2025-05-28

Precio más bajo0.00000999576793482,2025-05-25

Blockchain públicaETH

IntroducciónThe Accumulate Protocol(“Accumulate”)is an identity-based, Delegated Proof of Stake(DPoS) blockchain designed to power the digital economy through interoperability with Layer-1 blockchains, integration with enterprise tech stacks, and interfacing with the World Wide Web.Accumulate bypasses the trilemma of security, scalability, and decentralization by implementing a chain-of-chains architecture in which digital identities with the ability to manage keys, tokens, data, and other identities are treated as their own independent blockchains.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.