Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

NombreVEX

PuestoNo.1735

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación733,642,279

Suministro máx.1,008,772,305

Suministro total1,008,772,305

Tasa de circulación0.7272%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.0471216,2018-08-01

Precio más bajo0.000442965498417112,2024-01-29

Blockchain públicaVEX

