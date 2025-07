TRUF

Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets.

NombreTRUF

PuestoNo.1193

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.12%

Suministro de circulación353,131,978

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.3531%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico2.270659390167043,2024-05-22

Precio más bajo0.011471080997112174,2025-03-11

Blockchain públicaETH

