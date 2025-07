TRIAS

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

NombreTRIAS

PuestoNo.1394

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)7.16%

Suministro de circulación5,000,000

Suministro máx.9,999,999.9

Suministro total5,000,000

Tasa de circulación0.5%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico31.97092298,2021-05-09

Precio más bajo0,2021-04-06

Blockchain públicaBSC

