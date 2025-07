SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

NombreSYNT

PuestoNo.1184

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.34%

Suministro de circulación655,416,563

Suministro máx.2,500,000,000

Suministro total1,184,343,400

Tasa de circulación0.2621%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.10174815259842351,2024-07-17

Precio más bajo0.009238729911768159,2025-06-22

Blockchain públicaETH

