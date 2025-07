SUKU

Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3.

NombreSUKU

PuestoNo.922

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.14%

Suministro de circulación461,695,293.38121015

Suministro máx.0

Suministro total1,500,000,000

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.58455478,2021-04-10

Precio más bajo0.02400943782643274,2025-06-22

Blockchain públicaETH

