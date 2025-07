STBOT

This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT.

NombreSTBOT

PuestoNo.5607

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)0.00%

Suministro de circulación0

Suministro máx.0

Suministro total999,605,441

Tasa de circulación%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.007658908367003941,2023-12-27

Precio más bajo0.000004562400716672,2023-11-12

Blockchain públicaSOL

IntroducciónThis is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.